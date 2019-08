Elindult a Debrecen és Szeged Plaza korszerűsítése

Együttesen kétmilliárd forintból modernizálják a két bevásárlóközpontot.

Teljesen megújul az elkövetkező hónapokban a Debrecen Plaza és a Szeged Plaza – jelentette be a beruházó Indotek Group. Az 1998-ban, illetve 2000-ben megnyitott központok a korszerűsítése augusztus végén kezdődik.

A korszerűsítés első lépéseként mindkét helyszínen a belső terek megújítására kerül sor. Ennek részeként a mintegy 20 ezer négyzetméter alapterületű, kétszintes Debrecen Plaza épületében kicserélik a padlóburkolatot, modernizálják a belső terek burkolatait, az épület megvilágítását pedig úgy alakítják át, hogy a hangulat még barátságosabbá váljon. A jelenleg 51 üzlethelyiséggel üzemelő bevásárlóközpont szolgáltatási színvonalának növelését célozza, hogy az ételudvart jelentősen kibővítik, új bútorzattal, padlóburkolattal és világítással látják el. Megújul az épület alagsorában működő garázs is, ami ugyancsak a látogatók kényelmét szolgálja.

A beruházás második ütemét a homlokzat átalakításával folytatjuk, ezzel párhuzamosan pedig a gépészeti rendszereket is korszerűsítjük, a legújabb technológiai elvárások figyelembe vételével

– jegyezte meg Lelkes László, az Indotek Group plaza fejlesztési igazgatója.

A szakember elmondása szerint ezeket a munkálatokat is szeretnék még idén megkezdeni, és a jövő év első felében befejezni. A Debrecen Plaza korszerűsítésére összesen mintegy egymilliárd forintot fog az Indotek Group fordítani.

A Szeged Plaza belső tereinek megújítása ugyancsak augusztus folyamán veszi kezdetét azzal a céllal, hogy az épület kívül-belül fiatalos, és élményközpontú legyen. A közel 18 ezer négyzetméteres bevásárlóközpontban jelenleg 62 üzlet működik. Ugyanakkor az elmúlt években a kisebb boltokat fokozatosan ismert hazai és nemzetközi üzletláncok nagyobb alapterületű üzletei váltották fel.

Ehhez a megújuló üzletkínálathoz fog a Szeged Plaza új arculata is igazodni. Így a látogatóközönség 2020-ban friss színekkel, belső burkolatokkal, modern ülőbútorokkal, egyedi megvilágítással és megújult logóval kapja vissza a bevásárlóközpontot. Ezen kívül megújul a padlóburkolat, ráncfelvarrást kapnak a parkolók és a mosdók, valamint bővül az ételudvar is

– fejtette ki az Indotek Group plaza fejlesztési igazgatója. A társaságcsoport a Szeged Plaza korszerűsítésére ugyancsak mintegy egymilliárd forintot fog elkölteni az elkövetkező nem egészen egy év során.

A cég közölte azt is; mindkét bevásárlóközpont üzletei végig nyitva tartanak a korszerűsítési munkálatok ideje alatt is. Így a Debrecen és Szeged Plaza egyaránt folyamatosan fogadja a látogatókat a következő hónapokban is.