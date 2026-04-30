A céges számláknál is a nullás csomagoké a főszerep
Bár vannak kivételek, de sok esetben úgy indul egy cég, hogy az alapítók a saját pénzükből indítják be a vállalkozást. Ilyen esetekben jól jön egy olyan, akár még jelképes kedvezmény, gesztus is, amely arról szól, hogy a bank legalább a számlavezetés fix havidíját elengedi, amíg a vállalkozás beindul.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2026. márciusában 1,147 millió egyéni és társas vállalkozás működött Magyarországon. Ismert, hogy közülük az ÁFA körbe tartozó vállalkozásoknak kötelező pénzforgalmi számlát nyitniuk, és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) állásfoglalása alapján a cégek kizárólag ilyen számláról fizethetik az adóikat, járulékaikat. Hazánkban a cégek döntő része legfeljebb 9 fős mikrovállalkozás: az összes cég 95 százaléka ilyen. Ezek a vállalkozások a lakossághoz hasonlóan eléggé árérzékenyek.
Ingyenes havidíjú bankszámla induló vállalkozásoknak
Az OTP Banknál nincs kifejezetten havidíj mentes vállalkozói számla, de a Vállalkozói SPRINT csomag havidíja mindössze 1 000 forint, és a bankkártyáért egyáltalán nem kell kibocsátási és éves díjat fizetni. Ugyanakkor mégis elérhető a havidíjmentes vállalkozói számlavezetés az első 12 hónapban, ha a vállalkozó az Otpbusiness.hu oldalon nyitja meg a vállalkozói számlát és a bankfiókban aktiválja azt. A visszavonásig érvényes akcióban csak akkor ingyenes számlavezetés, ha a vállalkozó elektronikus számlakivonatot kér. A számlacsomagban a havi első OTP ATM készpénzfelvétel során csak a 0,9 százalékos pénzügyi tranzakciós illetéket kell kifizetni. A 2026-os banki inflációs díjemeléstől a bank idén eltekintett (bár fenntartja a jogot a későbbi emelésre).
Az első magyar neobank, a BinX egy nagyon kedvező díjú vállalkozói számlacsomag családot fejlesztett ki, amelynél az átutalás költsége alacsonyabb a tranzakciós illetéknél is. A számlacsomagok közül a BinX-S biztosít feltétel nélküli ingyenes számlavezetést, igaz, itt a legnagyobb az átutalás díja (0,25 százalék, de maximum 10 000 forint).
Az Ersténél legfeljebb fél éves startupoknak szól az Erste Vállalkozói S(tart) Számlacsomag, melynél nem csak a havidíj, de a bankkártya kibocsátási díja is ingyenes. Mivel utólag terhelik a díjat, ezért a bankkártyáért induláskor és az első 12 hónapban nem kell éves díjat fizetni. Sőt, az első 12 hónapban átutaláskor is csak a 0,45 százalékos pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díjat kell fizetni, ami tranzakciónként legfeljebb 20 000 forint lehet. 12 hónap után az illetéken felül a NAV utalás díja mindössze 0,159 százalék, de legalább 78 forint lesz. A kedvezményes számlavezetés a szerződéskötés tárgyévét követő harmadik év március 1-ig szól, utána Erste Standard Mikrovállalati bankszámlára vált a csomag.
Végül nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy a Revolut Business átutalási díja mindössze fix 70 forint utalásonként. Ezen felül semmilyen díjat nem kell fizetni. Bár itt nincs ingyenes számlavezetés, de a legkedvezőbb havidíj (3 800 forint) bőven eltörpül az átutalással megspórolható összeg mellett. A Revolut Businessről azonban nem szerencsés adót és járulékot fizetni, mivel a NAV állásfoglalása alapján a Revolut számlája nem minősül pénzforgalmi számlának. Márpedig a vállalkozás csak ilyenről fizethet közterhet.
Mi legyen a kedvezményes időszak letelte után?
Minden jó véget ér egyszer, így a kedvezményes számlavezetési időszak is. Azonban nem kell aggódniuk a vállalkozásoknak, mert ezt követően is léteznek kedvezményes, vagy akár ingyenes havidíjú vállalkozói számlák. Ez már nem csak a startupoknak, hanem bármilyen régóta működő cégnek is ugyanúgy igénybe vehető.
- Az OTP Bank egy új számlacsomag családot kezdett értékesíteni nemrég: a család tagjai Vállalkozói ULTRA U1-től U5-ig terjednek. Külön érdekességük, hogy az egyes csomagokba minden hónapban az előző 3 havi forgalmuk alapján kerülnek be a vállalkozások. Minél nagyobb egy vállalkozás árbevétele, annál kedvezőbb a csomagok árazása. A számlacsomag család rengeteg beépített kedvezményt és szolgáltatást tartalmaz. Minden csomag tartalmazza többek közt a Visa Platinum betéti kártya éves díját, az elektronikus hozzáférés díját, a havi első két kedvezményes OTP ATM készpénzfelvételt, a meghatározott NAV célszámlákra történő átutalás kedvezményes díját és az eBIZ PRO szolgáltatás havidíját.
- A BinX és a Revolut Business a meglévő vállalkozásoknak is nyújtja az új vállalkozásoknál ismertetett számlacsomagokat. A BinX-nél a legkedvezőbb átutalási díj egy 9 990 forintos havidíjú csomaghoz tartozik: a BinX-L esetében ez 0,15 százalék. A Revolut Business csomagok mindegyikénél 70 forint az átutalási díj, ám csomagonként meghatározott számú utalás minden hónapban költségmentes.
- A Gránit Banknál létezik egy olyan számlakonstrukció ajánlat az 1 milliárd forint éves nettó árbevételt el nem érő kis- és középvállalatok részére, ahol fix havidíj mellett az átutalásokért csak a pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díjat kell kifizetni. Ez egy nagyon kedvező ajánlatnak számít, hiszen a fix havidíjak most akciósan havi 15 000, illetve havi 20 000 forintba kerülnek. Akik sokat utalnak, azoknak a BinX ajánlata után ez a következő legjobb ajánlat a magyar piacon.
- Az Ersténél a hirdetmény szerint, a kedvezményes bevezető időszak után egy kifejezetten drága csomagra vált át a bank. A bank új ügyfeleknek szóló vállalkozói számlacsomagjai nem tartós konstrukciók, a váltást a hitelintézet hirdetménye szabályozza. Ennek elkerülése érdekében érdemes előre csomagot váltani, ha ez lehetséges, vagy egyedi egyeztetést kérni. Nem célszerű arra számítani, hogy az ügyfél a bevezető időszak után is a kedvezményes csomagban maradhat.
- A MagNet Bank is kedvező bankolást kínál a vállalkozóknak a MagNet Midi és MagNet Maxi számlacsomagokban. Ezekben ugyancsak nagyon kedvező az átutalási díj, méghozzá ingyenes számlavezetés mellett.