Ez most komoly: a horvát miniszterelnök elszánhatta magát, hogy visszaszerzi az INA-t a Moltól – minden reménye a Tisza-kormányban van

Magyar szempontból nézve kétértelmű nyilatkozatot tett a horvát miniszterelnök a napokban. Plenkovic az INA–Mol-ügyről beszélt részletesebben, és olyan forgatókönyvet vázolt fel, amelynek alapján úgy tűnik, hogy most végleges megoldást akar találni rá.

A horvát miniszterelnök elszánhatta magát, hogy visszaszerzi az INA-t a Moltól

A horvát kormányfő maga fogalmazta meg indítékait. Szerinte az INA eladása a Molnak

a lehető legnagyobb stratégiai hiba.

De ezzel párhuzamosan Andrej Plenkovic új kezdetet jelentett be a Magyarországhoz és annak új kormányához fűződő viszonyban, amibe bizony beleértette az INA ügyét is. A kérdés csak az, hogyan.

Plenkovic minderről a Három Tenger Kezdeményezés dubrovniki csúcstalálkozójának második napján beszélt. A kormányfő értékelte azt a fejleményt is, hogy egy amerikai bíróság ítélete szerint Horvátországnak 286 millió dollárt kell megfizetnie a Molnak.

Az INA egy közepes méretű európai olajtársaság, amely vezető szerepet tölt be a horvát olajiparban és erős pozícióval rendelkezik a régióban. Az INA tulajdonosi szerkezete a következő:

Mol Nyrt.: 4 908 207 darab részvény, Horvát Köztársaság Kormánya: 4 483 552 darab részvény, intézményi és magánbefektetők: 608 241 darab részvény.

A magyarok a legnagyobb tulajdonosok 49 százalékot meghaladó pakettel. Ennek dióhéjban a háttere: a Racan-kormány 2002-ben elindította a cég privatizálását, és a Mol élt a lehetőséggel. Azóta a horvát állam tulajdonrésze 75 százalékról 50 alá csökkent, a Mol tőzsdei felvásárlás útján 49 százalékig tornászta fel magát, illetve egy sokat vitatott megállapodás eredményeként 2009 januárjában az övé lettek a vállalat menedzsmentjogai is.

Plenkovic most azzal védte a helyzetet, hogy a jelenlegi horvát kormány „sajnos örökölte ezt a jogvitát”. Azonban logikusnak tartja, hogy az állam minden elérhető jogorvoslati lehetőséget kimerít a döntés megmásítása érdekében, legalábbis ami a fellebbezést illeti.

Ezen a ponton vett érdekes fordulatot a nyilatkozata, ugyanis gyorsan közölte, hogy mostantól ezt a kérdést „teljesen más kontextusba kívánja helyezni”, nevezetesen a Budapesten végbement „hatalmas politikai változás” kerete közé.