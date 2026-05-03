Döbbenetes képsorok: szinte letarolta a májusi fagy a szőlőket és a gyümölcsösöket Bács-Kiskunban – "feketére fagyott a határ"
"Egy hajósi szőlőtábla szélén vagyunk, ez a szőlőtábla május elsején éjszaka, péntek hajnalra súlyos fagykárt szenvedett el, mint a vármegye szinte összes szőlőterülete a kunsági és a hajós-bajai borvidéken" – mondta Bányai Gábor, a térség országgyűlési képviselője a Facebookra felföltött videójában szombaton. A felvételen jól látható, ahogy a szőlőtőkék szinte teljes egészében elfagytak.
Döbbenetes képsorok: szinte letarolta a májusi fagy a szőlőket és a gyümölcsösöket Bács-Kiskunban – több száz milliárd forint lehet kár
Ugyanakkor nem csak a szőlőket érintette a váratlan fagy. Bányai Gábor szerint a szilvás, meggyes, a cseresznyés, a körtés, almás, kajszi és őszibarackos gazdák hasonló károkat szenvedtek el.
Az éves termésüket, lehet a jövő évit is a természet éjszaka leszüretelte. Őszinte részvétem mindannyiunknak, mi is így jártunk az almásunkkal
– fogalmazott a politikus, aki azt kérte a gazdáktól, hogy sürgősen jelentsék a fagykárokat május 31-ig, mert csak akkor jár kárenyhítés. Továbba bíztatja őket, hogy próbálják meg ösztönözni a képviselőiket, hogy járjanak el a következő kormánynál, hogy minél gyorsabban kifizessék a "több száz milliárdos kárnak" az ő rájuk eső részét.
Több mint 80 éve nem fordult elő ilyen
A Baon.hu azt írja, hogy május elsején, péntek hajnalban megdőlt a 82 éves hidegrekord. A termelők szerint feketére fagyott a határ.
Sokkoló képes beszámolók árasztották el a közösségi oldalakat, Kecelen, Jánoshalma és Lajosmizse környékén, Orgoványban és Tompán súlyos fagykárok keletkeztek, –5 Celsius-fokos minimumokat is mértek.
Ahol nem védekeztek, helyenként szinte teljesen elfagytak a növények. A soltvadkerti Gere Sándor és családja több mint három és fél évtizede foglalkozik önállóan szőlőtermesztéssel. Soltvadkert és Kecel között a csábori dűlőben közel 26 hektáron termesztenek nyolc fajta szőlőt, a péntek hajnali fagy 100 százalékban elvitte az idei termést.
"Öntözéssel, becsepegtetéssel, párásítással próbáltunk védekezni, de látható volt, hogy reménytelen a helyzet, mert olyan mértékű volt a hidegbetörés, ami ellen már bármilyen védekezés eredménytelen. Kecel felől végig a gyümölcsösökben és a szőlőültetvényeken tüzeltek, füstöltek, óriási füstfelhőben volt a környék, de hiábavaló volt, nem tudták megmenteni az ültetvényeket" – nyilatkozta a szőlősgazda, aki szerint az idősebb gazdák sem emlékeznek ekkora pusztításra, mint amit a mostani fagy végzett a szőlő- és gyümölcsültetvényekben. Véleménye szerint a Kunsági borvidék nagy veszélybe került, épp ezért a kárigényléshez vonatkozó adminisztrációs előírásokon tovább kell egyszerűsíteni, hogy a gazdák időben hozzájuthassanak a támogatásokhoz.
Fontos határidők a kárbejelentéseknél
A mezőgazdasági károk bejelentésénél a határidők betartása kulcsfontosságú – hívta fel a figyelmet a szakember, mivel a kárbejelentésre nyitva álló határidő jogvesztő. Ezért érdemes időben intézkedni, hogy ne maradjanak le a kárenyhítési lehetőségekről. Fontos határidők az idei kárenyhítési évben: tavaszi fagykár bejelentése legkésőbb május 31-ig, aszálykár bejelentése április 1. – szeptember 30. között.
Fontos szabály, hogy a mezőgazdasági káreseményt és az általa okozott várható hozamcsökkenést a káresemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül be kell jelenteni.
Az Egységes Kérelem (EK) benyújtási időszaka alatt a végrehajtási rendelet lehetővé teszi azt, hogy ha a mezőgazdasági káresemény tárgyév március 31-e után következik be és a kárbejelentésre nyitva álló 15 napos határidő az egységes kérelem szankciómentes benyújtására nyitva álló időszakban telik le, akkor a kárbejelentés az EK szankciómentes benyújtására előírt határidő utolsó napjáig tehető meg. A tavaszi fagykárt ezáltal legkésőbb május 31-ig lehet bejelenteni.
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa: súlyos fagykár érte a hazai szőlőültetvényeket
Május 1-jén hajnalban rendkívüli, több térségben pusztító fagy sújtotta Magyarország szőlőterületeit.
Az előzetes becslések szerint több ezer hektáron keletkezett kár, amely a rügyfakadás kritikus időszakában érte az ültetvényeket.
Egyes gazdaságokban akár teljes terméskiesés is bekövetkezhet – írta a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa közleményében. A kialakult helyzetre reagálva a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa május 4-én kezdeményezi a szükséges intézkedéseket az Agrárminisztériumnál a kárenyhítés érdekében. Ezzel párhuzamosan a hegybírók megkezdik a helyszíni felméréseket, hogy pontos kép alakuljon ki a károk mértékéről és a leginkább érintett borvidékekről. A szakmai szervezet bízik abban, hogy gyors és célzott támogatási intézkedések segítik a termelőket a károk mérséklésében.