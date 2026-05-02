Megint kezdődik: Ukrajnából megüzenték a magyaroknak, meddig fog működni a Barátság vezeték – ez a pontos dátuma az orosz olaj leállásának

Ukrajna április 22-re megjavította a Barátság vezetéket, így újraindulhatott az orosz kőolaj tranzitja, aminek köszönhetően Magyarország energiaellátása stabilizálódott, azonban kérdés, hogy ez meddig maradhat így.

Az ukrán vezetésnek egyértelműen érdekében áll Oroszországot minden bevételi forrásától elvágni, valamint az Európai Unió is tervbe vette a teljes importtilalmat 2027-től, ám az energiaválság kirobbanását követően Ursula von der Leyen visszatáncolt a döntéstől.

Magyarország és Szlovákia érdekeit nyilvánvalóan sérti a döntés, Kijev azonban nem retten vissza a nyomásgyakorlástól. Nagyon úgy fest, hogy Brüsszel lehet a mérleg nyelve.

Mikor állhat le ismét az orosz olaj tranzitja?

A napokban Ukrajna egyik legnagyobb portálja, az RBC jelentetett meg hosszabb elemzést a témában. Ebben rögtön felhívták rá a figyelmet, hogy bár a tranzit újraindult a Barátság vezetéken, az orosz olaj szállítása ismét leállhat, méghozzá nem is sokára. Azt közölték, hogy

2027-ben teljes tilalom lép életbe az orosz energiaellátásra az EU-ban.

Ebben az esetben az olaj is leáll, hacsak Magyarország és Szlovákia nem biztosít magának különleges feltételeket. Az RBC jelezte, hogy egyelőre nem tudni, meddig tart az orosz olaj Ukrajnán keresztüli szállítása, de tény, hogy Magyarország és Szlovákia számára határozatlan időre szóló engedményt állítottak ki Brüsszelben.

Csakhogy miután az EU úgy döntött, hogy 2027-től teljesen leállítja az orosz energiaforrások vásárlását, ha ez teljesül, a Magyarországra és Szlovákiára vonatkozó kivételek érvényüket vesztik,

és Ukrajna mindössze nyolc hónapon belül leállíthatja az olajtranzitot.

Megjegyezték, hogy Kijev eddig nem mert ilyen lépést tenni, bár szerintük a társulási megállapodás értelmében háború esetén könnyen leállíthatta volna a Barátság vezetéket.

Ukrajna azonban teljesítette az Ukrtransznafta és a Transznyefty közötti, 2030-ig érvényes szerződést, és állítólag nem akar konfliktusba kerülni az EU-val, amely felmentést adott Magyarország és Szlovákia számára. A lap szerint egyelőre nem világos, hogy ezek az országok törekedni fognak-e az orosz olaj vásárlásának jogának kiterjesztésére.