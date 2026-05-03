Most már világos: a történelem egyik legnagyobb fegyvervásárlása készül Ukrajna az EU-val, Magyarország volt az akadálya – NATO-nagyhatalomnak fájt Orbán Viktor vétója

Küszöbön áll Svédország történetének egyik legnagyobb üzlete, a skandináv állam talán a valaha volt legnagyobb fegyvereladását kötheti meg még az idén – jelentette a svéd sajtó.

Arról van szó, hogy a Saab védelmi ipari vállalat idén biztosíthatja be fennállása egyik legnagyobb üzletét. Ezt maga a vállalat vezérigazgatója, Micael Johansson is megerősítette.

Néhány hónapon belül lezárulhat az ügylet.

– fogalmazott. Ez azért újdonság, mert eddig nem kötötték össze az ukrán 90 milliárd eurós hitelt és a korábban jelzett, valóban gigantikus Gripen-vásárlást. Most azonban kiderült, hogy utóbbinak bizony előbbi a forrása, amit viszont a magyar vétó nem engedett felhasználni.

Az már eddig is ismert volt, hogy Ukrajna szándéka szerint 150 darab Gripen vadászgépet vásárolna – emlékeztetett az SVT. Most pedig Micael Johansson, a Saab vezérigazgatója közölte, hogy az üzlet hamarosan véglegesíthető.

Egy szándéknyilatkozatot már aláírtak akkor, amikor Volodimir Zelenszkij tavaly Linköpingbe látogatott, de az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-s hitel Magyarország általi blokkolása bizonytalanságot szült a finanszírozás körül. A védelmiipari óriás és a svédek viszont most megkönnyebültek:

a magyarországi kormányváltás ugyanis azt jelenti a számukra, hogy a Saab hatalmas értékesítése hamarosan révbe érhet.

Normális esetben néhány hónapba telik még, amíg minden összeáll. Természetesen remélem, hogy ez még az idei év folyamán lezárul – nyilatkozta Micael Johansson.

Magyarország hónapokon át nem engedte egy technikai trükköt felhasználva, hogy Brüsszel kifizesse Ukrajnának a 90 milliárd eurós hadikölcsönt. Orbán Viktor részéről ez volt a válaszlépés arra, hogy Zelenszkij elnök tudtával január vége óta nem állították helyre az orosz olaj szállítását a Barátság vezetéken.

Az április 12-i választást követően azonban a csővezeték hirtelen meggyógyult, az orosz olaj csaknem három hónapos szünet után újra megérkezett a százhalombattai Mol-finomítóba, így az Ukrajnának szánt EU-s hitellel kapcsolatos vétót – az ígérethez híven – a magyar fél feloldotta.