Hatalmas füstoszlop emelkedett fel a magyar-szlovák határnál, tűz ütött ki: aggódik a lakosság, megszólalt Esztergom polgármestere – fotók
Látványos fotók jelentek meg szombaton a közösségi oldalakon arról, hogy valami nagy füsttel ég a magyar–szlovák határnál. Nem sokáig kellett várni a hivatalos információra.
Ugyancsak a közösségi oldalán reagált Esztergom polgármestere, Hernádi Ádám. Azt írta, hogy a városból is látható, hogy a szlovákiai Bajta településen
ég egy kommunális hulladékot tartalmazó szeméttelep.
A felvidéki város mintegy tíz kilométerre van Esztergomtól, tehát valóban nagy tűzről van szó, ha a füst odáig is világosan észlelhető.
A szlovák tűzoltók már a helyszínen vannak, a helyi hatóságok tájékoztatása szerint pedig veszélyes hulladék nincs az égő anyag között.
A szlovák katasztrófavédelem mobil laborja már úton van a helyszín felé. Jelenleg Esztergomban nincs szükség különleges intézkedésekre – zárta bejegyzését Hernádi Ádám.
Szlovákiában egyébként egy másik nagyobb tűzeset is történt szombaton. Ez Pozsony egyik kerületében keletkezett, a tűz kívülről terjedt át a konténerekre, amelyekben nagy mennyiségű felhalmozott anyag és több gázpalack is volt. A tűz valószínűsíthető oka egy ismeretlen személy általi nyílt láng használata volt.
A helyszínen húsz tűzoltó dolgozott több technikai eszközzel, a ruzinovi önkéntes tűzoltókkal és a Slovnaft üzemi tűzoltóságával (ZHU) együttműködve. A tűz miatt két járműben kár keletkezett, ennek előzetes kárösszegét 4000 euróra becsülik.
Máris itt a fordulat? Teljes az egység, Zelenszkij állítja: Fico percekkel ezelőtt ígéretet tett neki Ukrajna uniós csatlakozásáról – hétfőn találkoznak egymással
Nagyon úgy tűnik, hogy Orbán Viktor volt az utolsó akadály. Robert Fico a hírek szerint inkább egyetértő telefonbeszélgetést folytatott Zelenszkijjel, és kiállt Ukrajna uniós csatlakozása mellett. Korábban más forgatókönyvek is az asztalon voltak.