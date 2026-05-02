Hatalmas füstoszlop emelkedett fel a magyar-szlovák határnál, tűz ütött ki: aggódik a lakosság, megszólalt Esztergom polgármestere – fotók

Tíz kilométerről is látszik a baj. Hatalmas füst emelkedett fel a magyar–szlovák határnál, Esztergomból is tisztán észlelni lehet. Kiderült, hol pusztítanak a lángok, és ég-e veszélyes anyag.
Hecker Flórián
2026.05.02, 16:49
Frissítve: 2026.05.02, 17:17

Látványos fotók jelentek meg szombaton a közösségi oldalakon arról, hogy valami nagy füsttel ég a magyar–szlovák határnál. Nem sokáig kellett várni a hivatalos információra.

Hatalmas füstoszlop emelkedett fel a magyar–szlovák határnál, aggódik a lakosság / Fotó: Hernádi Ádám / Facebook

Ugyancsak a közösségi oldalán reagált Esztergom polgármestere, Hernádi Ádám. Azt írta, hogy a városból is látható, hogy a szlovákiai Bajta településen

ég egy kommunális hulladékot tartalmazó szeméttelep.

A felvidéki város mintegy tíz kilométerre van Esztergomtól, tehát valóban nagy tűzről van szó, ha a füst odáig is világosan észlelhető.

A szlovák tűzoltók már a helyszínen vannak, a helyi hatóságok tájékoztatása szerint pedig veszélyes hulladék nincs az égő anyag között.

A szlovák katasztrófavédelem mobil laborja már úton van a helyszín felé. Jelenleg Esztergomban nincs szükség különleges intézkedésekre – zárta bejegyzését Hernádi Ádám.

 

Szlovákiában egyébként egy másik nagyobb tűzeset is történt szombaton. Ez Pozsony egyik kerületében keletkezett, a tűz kívülről terjedt át a konténerekre, amelyekben nagy mennyiségű felhalmozott anyag és több gázpalack is volt. A tűz valószínűsíthető oka egy ismeretlen személy általi nyílt láng használata volt.

A helyszínen húsz tűzoltó dolgozott több technikai eszközzel, a ruzinovi önkéntes tűzoltókkal és a Slovnaft üzemi tűzoltóságával (ZHU) együttműködve. A tűz miatt két járműben kár keletkezett, ennek előzetes kárösszegét 4000 euróra becsülik.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
