Ebből botrány lesz: kiszabadította a blokád alól Ficót az uniós ország, átengedi a légterén – ezen az útvonalon juthat el Putyinhoz Moszkvába
Váratlan fordulat állt be Robert Fico hermetikus elzárásának ügyében, amellyel az EU meg akarta akadályozni, hogy eljusson Moszkvába május 9-én a győzelem napi rendezvényre.
Az elmúlt hetekben az ügyben több hír is napvilágot látott. Először Litvánia és Lettország is jelezte, nem engedélyezik, hogy Robert Fico május 9-én a légterüket használva jusson el a moszkvai katonai parádéra.
Valamivel később az észt külügyminiszter is bejelentette, hogy Észtország hasonló döntésre jutott, és nem nyitja meg légterét a szlovák miniszterelnöknek, illetve Oroszországba tartó járatok számára.
Legfrissebben pedig Lengyelország közölte, hogy bár Pozsony kért tőlük berepülési engedélyt, időközben okafogyottá vált, hogy arról döntsenek, mivel Szlovákia módosította az útvonaltervét.
Erről biztosat továbbra sem lehet tudni, de az információk alapján egyre valószínűbb, hogy valóban alternatív útvonalat választanak a szervezők. Ez azt jelentené, hogy ha Robert Fico Moszkvába utazik, elkerüli a lengyel légteret, így Varsónak nem kell hivatalos döntést hoznia az ügyben.
A szlovák kormányfőnek korábban is kerülő útvonalakat kellett mérlegelnie. Ezek jellemzően Magyarország, Románia, illetve a Fekete-tenger légtere felé vezettek, ami jelentősen meghosszabbította az utazási időt és bonyolította a szervezést.
Hasonló nehézségekkel szembesült más regionális vezető is, például Aleksandar Vucic szerb elnök, aki szintén kénytelen volt módosítani repülési útvonalát a légtérkorlátozások miatt.
Győzelem napja: megtörte a blokádot az uniós ország, átengedi a légterén Ficót
Most viszont kiderült – nagyon különös módon –, hogy egy uniós tagország mégiscsak engedélyt adott Ficónak a légtere használatára.
Az egész úgy vált ismertté, hogy az orosz Moszkovszkij Komszomolec című napilap azt állította, hogy Csehország megtiltotta Robert Fico szlovák miniszterelnöknek, hogy légterét használja a jövő heti moszkvai útja során.
„Néhány európai ország már megtiltotta Fico gépének, hogy légterét használja Oroszország felé, konkrétan Csehország és Lengyelország” – írta az orosz média. A cseh diplomáciai minisztérium azonban a Novinky.cz portálnak azt nyilatkozta, hogy az orosz napilap állítása nem igaz.
„A szlovák fél benyújtott egy szabványos kérelmet az átrepülési engedélyre, és
azt késedelem nélkül ki is adták
– közölte a külügyi szóvivő, majd megerősítette, hogy a kitiltással kapcsolatos állítások hamisak.
A szóvivői bejelentésből tehát kiderült, hogy Csehország nem csatlakozott azokhoz az országokhoz, amelyek megtiltották Fico repülését. Ezt az intézkedést eddig tehát
- Észtország,
- Lettország,
- Litvánia
- és hallgatólagosan Lengyelország
is alkalmazta. A csehek viszont nem.
A cseh portál ugyanakkor hangsúlyozza, hogy egyelőre nem világos, pontosan melyik útvonalat választja végül a szlovák miniszterelnök. Az egyik lehetőség, amelyet állítólag fontolgat, az autóút.