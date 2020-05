Jobb mielőbb jelentkezni diákmunkára

Azért lesz a cégeknek fontos a diákmunka, mert olcsóbb a kölcsönzött és a főállású munkaerőnél, de a hirtelen megváltozó munkaerőpiaci helyzet miatt kevesebb lehetőség lesz, mint a korábbi években – mondták a Világgazdaságnak diákszövetkezetek.

Jelentősen esett a diákszövetkezetek bevétele a koronavírus-járvány következtében, egyes területeken több mint 70 százalékkal csökkent a diák munkavállalók száma.

A járványban érintett szektorokban értelemszerűen diákmunka sincs, ilyenek a mozik, a vendéglátás és a turizmus

– mondta a Világgazdaságnak Majzik Nándor, a Meló-Diák Iskolaszövetkezet cégvezetője. Tapasztalatai szerint a legtöbb irodai munka esetében a diákok számára is meg tudták oldani a home office-t (otthoni munkavégzést), ott pedig még nőttek is az igények, ahol a feldolgozóipar átállt a fertőtlenítőszerek előállítására. A diákok átlagos órabére bruttó 1300–1400 forint (ebből 15 százalék személyi jövedelemadót kell fizetni), ami nem számít rossz fizetésnek a 926 forint minimális órabérhez képest. Az IT-s munkákkal óránként bruttó 1800–2000 forintot vagy még többet lehet keresni.

A Meló-Diáknál évente jellemzően 40 ezer diák vállal munkát országszerte, a nyári hónapokban pedig 10-15 ezer. Márciusban a munkák 70-80 százaléka teljesült az eredeti megállapodásokhoz képest, áprilisban már csak az 50-60 százaléka – tette hozzá Majzik Nándor.

A Világgazdaságnak nyilatkozó diákszövetkezetek szerint a május és a június a diákmunka-keresés csúcsidőszaka. Hozzátették, hogy az állásokra jellemzően online lehet jelentkezni, és az állásinterjúk is valamilyen IT-csatornán zajlanak. „Ha újraindul az ország működésének egésze, nyáron akkor is 20-30 százalékos visszaeséssel számolunk – mondta lapunknak Simon Balázs, a Fürge Diák Iskolaszövetkezet jogi és kommunikációs igazgatója. – Az idei áprilisi árbevételünk több mint 50 százalékkal maradt el a 2019-es azonos időszakitól.”

