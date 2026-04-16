Most már hivatalos: bezár Dubaj leghíresebb szállodája, a hétcsillagos Dzsumeira Burdzs al-Arab

Az USA és Irán közti háború eszkalálódása a Közel-Keleten egy szempillantás alatt megkérdőjelezte Dubaj biztonságos menedék státuszát, és padlóra küldte a turizmust. Az ágazat visszaesését a város legnépszerűbb szállodái is megsínylik. Ezúttal a dubaji Burdzs al-Arab vezetése jelentette be, hogy a luxushotel 2027-ig zárva tart.
2026.04.16, 13:53
Frissítve: 2026.04.16, 14:29

A 18 hónapos kényszerpihenőt tart a dubaji Burdzs al-Arab luxushotel, ezalatt átfogó felújítást végeznek. A hotel 1999-es megnyitása óta ez lesz az első nagyobb szabású átalakítás. A szálloda tulajdonosa, a Dzsumeira keddi közleményében azt írta, hogy a munkálatok 2027-ig tartanak majd, több szakaszban végzik el a párizsi székhelyű Tristan Auer belsőépítész vezetésével. Noha a tulajdonosok a szállodafelújítást nem hozták összefüggésbe az iráni háborúval, nem titok, hogy a létesítmény némi kárt szenvedett, amikor egy iráni dróntámadás elfogásából származó törmelék eltalálta a homlokzatát még március elején – írta cikkében a Reuters. Ráadásul a konfliktus alaposan próbára teszi Dubaj globális utazási központként betöltött státuszát is: a légi forgalmi fennakadások az Egyesült Arab Emírségeket is érintik, s a háborús vészhelyzet a turisták számát is megtizedelte a városban.

A Tom Wright építész tervei alapján 1994 és 1999 közt felépült, vitorla alakú luxushotel, Dubaj egyik legismertebb nevezetessége / Fotó: Naim Chidiac / Red Bull Content Pool via AFP

Dubaj városából eltűntek a turisták

Az elmúlt években Dubaj lett a vagyonos magánszemélyek számára a legvonzóbb város. Elsősorban az alacsony adókulcsok, a világszínvonalú infrastruktúra, a politikai stabilitás és a luxuskörnyezet az, amely mágnesként vonzotta a városba a tehetőseket. Most azonban az iráni konfliktus egy szempillantás alatt véget vetett Dubaj „biztonságos menedék” imázsának. A közel-keleti konfliktus következtében kialakult turistahiány pedig jelenleg Dubaj turisztikai ágazatában dolgozók tízezreinek veszélyezteti a megélhetését.

Az Egyesült Arab Emírségek második legnagyobb városából, amely tavaly körülbelül 19,6 millió turistát fogadott, a február 28. óta tartó iráni rakéta- és dróntámadások miatt szó szerint menekülnek a turisták.

A vendéglátás hatalmas bevételkiesése ráadásul a főszezon közepén, a nyári hőség beköszönte előtt jelentkezik – számolt be róla az Origo.

A Dzsumeira Burdzs al-Arab honlapja szerint a szállodában jelenleg egy gondosan megtervezett felújítási programoot bonyolítanak le, amelynek célja a hétcsillagos szálláshely ikonikus dekorációjának felfrissítése és korszerűsítése, miközben megőrzik utánozhatatlan jellegét. Jelezték, hogy a munkálatokra több mint 25 évnyi folyamatos működést követően kerül sor, a zárás idejére pedig a már foglalással rendelkező vendégeknek számos alternatív szálláslehetőséget kínálnak a városban található Dzsumeira-szállodákban. 

A Tom Wright építész tervei alapján 1994 és 1999 közt felépült, vitorla alakú luxushotel, Dubaj egyik legismertebb nevezetessége és a Dzsumeira csoport zászlóshajója.

A Rolls-Royce autók és a Louis Vuitton táskák sem fogynak

Az iráni konfliktus óta a Közel-Keleten egyre kevesebben vásárolják a Diort, vagy épp koccintanak Dom Pérignonnal. A dubaji bevásárlóközpontok eladásai közel 50 százalékkal csökkentek azóta, hogy az amerikai–izraeli támadások Irán ellen február végén elindították a legújabb közel-keleti konfliktust. Sőt nem csak a luxustáskákból, de a luxusautókból is jóval kevesebb fogy: a piac, amely mennyiségben a legtöbb luxusautó-gyártó eladásainak közel 10 százalékát tette ki, most koránt sincs jó helyzetben. Sok luxusmárka-kereskedés ideiglenesen be is zárt az Perzsa-öböl menti térségben a háború kitörése után.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
