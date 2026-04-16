A tavalyi gigaleépítés után idén újra több ezer embert vett fel a Novo Nordisk, mire készülnek?

A Novo Nordisk idén mintegy 2000 embert vett fel, miután 2025-ben munkavállaló-állományának nagyjából 10 százalékát elbocsátotta – írja a Bloomberg.

Újra több ezer embert vett fel a Novo Nordisk / Fotó: Nichlas Pollier

Tavaly 18 százalékos volt a fluktuáció a Novo Nordisknál

Ez a szám a sikeresen lezárult felvételi eljárásokat tükrözi, és a munkavállalók közül mintegy 1400-an már meg is kezdték a munkát – közölte a vállalat szóvivője. Az új alkalmazottak közül 398-at Dániában, a vállalat székhelyén vettek fel.

A Novo tavaly körülbelül 7800 fővel kevesebb alkalmazottal zárta az évet, miután Mike Doustdar vezérigazgató végrehajtotta a vállalat történetének legnagyobb létszámleépítését. A gyógyszergyártó ugyanis elvesztette vezető pozícióját az elhízás ellenes gyógyszerek hatalmas bevételt termelő piacán, és most egy új tabletta segítségével igyekszik lépést tartani amerikai riválisával, az Eli Lillyvel.

Az éves jelentés szerint a dán gyógyszergyártónál tavaly körülbelül 18 százalékos volt a fluktuáció.

Az idei felvételekkel a létszám nem növekszik a dán vállalatnál, amely közölte, hogy a 12 hónapos átlag alapján az idei önkéntes fluktuáció aránya várhatóan körülbelül 5 százalék lesz. A Novo teljes létszáma 2025 végén 69 505 fő volt.

A Novo elbocsátásai megrengették a dán munkaerőpiacot

A leépítések nyomán a vállalat bizonyos egységeinél még mindig folyik az átszervezés –- mondta Doustdar a héten.

Vannak olyan pozíciók, amelyek tegnap még nem léteztek, és mivel bizonyos pozíciók már nem léteznek, további leépítésekre is sor kerül, miközben vesszük fel az új munkatársakat

– mondta a vezérigazgató.

Az átszervezések következtében azonban mások mellett távozott Lotte Bjerre Knudsen is, akinek a cukorbetegség és az elhízás kezelését forradalmasító GLP-1 gyógyszerek korai kutatásának előmozdítását tulajdonítják.

A csütörtökön a Novo honlapján meghirdetett 335 álláshely közül 97 Kínára, 69 az Egyesült Államokra és 46 Dániára szólt.

A Novo átszervezése miatt tavaly Dániában a Covid–19-járvány óta a legmagasabb szintre emelkedett az elbocsátások száma, ami aggodalmakat keltett, hogy az eddigi többéves munkaerőpiaci növekedés után most egy hosszabb korrekció következhet.