Figyelmeztet a kiskerlánc: élelmiszer-drágulást hozhat az iráni háború – a Tesco a mesterséges intelligenciát is beveti az árak letörésére

Az élelmiszerek drágulása mellett profitjának visszaesésével járhat egy esetlegesen elhúzódó iráni háború – figyelmeztetett csütörtökön a Tesco. A legnagyobb brit kiskereskedelmi lánc mindent megtesz, hogy alacsonyan tartsák az élelmiszerárakat a közel-keleti háború és az energiaválság okozta gazdasági bizonytalanságok közepette.

„Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk a heti bevásárlás költségeinek alacsony szinten tartása érdekében, és mivel a közel-keleti konfliktus további bizonytalanságot okoz a fogyasztók és általában véve a gazdaság számára, ez az elkötelezettség most fontosabb, mint valaha” – jelentette ki Ken Murphy vezérigazgató csütörtökön, a társaság előzetes eredményszámainak közzétételét követően.

Az élelmiszereket is drágíthatja a közel-keleti válság, a profitkilátások is bizonytalanok

A cégvezér szerint jelenleg lehetetlen megjósolni, hogy a háború okozta meredek energiaár-emelkedés milyen mértékben fogja növelni az élelmiszerárak inflációját.

A brit Élelmiszer-forgalmazási Intézet becslése szerint idén akár 10 százalékkal is emelkedhet az élelmiszerek ára, Murphy ugyanakkor úgy fogalmazott, egyelőre nem látnak olyan jeleket, melyek jelentős inflációra utalnának.

A jelenleg is futó, 2026–2027-es üzleti évre vonatkozó kilátások tekintetében ezzel együtt meglehetősen óvatos a vezetőség, az iráni háború gazdasági hatásai miatt nagy a bizonytalanság.

A társaság ezért széles, 3–3,3 milliárd font közötti célsávot jelölt ki a működési eredményre vonatkozóan az idei évre, vagyis kedvezőtlen forgatókönyv estén a Tesco profitjából is kiharaphat a közel-keleti válság.

Közleményük szerint „sok minden függ majd a konfliktus időtartamától és különösen attól, hogy milyen hatással lesz ez az egyesült királyságbeli háztartásokra és általában véve a gazdaságra.”

A Tesco a következő egy évben 500 millió fonttal faragná le költségeit, ennek részeként nagyobb mértékben fogják alkalmazni a mesterséges intelligenciát (MI) az árak csökkentésének időzítésének és módjának meghatározásában, valamint MI-n alapuló pénzügyi eszközöket is bevezetnek.