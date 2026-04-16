A taxisokra is kivetette hálóját a BYD, pokoli olcsón adják új márkájuk első modelljét

A flottavásárlók számára új almárkát hívott életre a szegedi óriásgyárát idén átadó BYD, melynek első elektromos modelljét, egy középkategóriás szedánt már be is mutatta a kínai nagyközönségnek. A Linghui bevetésével a BYD elsősorban a nagyvárosi közlekedés szegmensében szeretné erősíteni amúgy sem gyenge pozícióit, például a kifejezetten taxizásra kifejlesztett olcsó elektromos szedánja, az e7 révén.

A BYD legújabb almárkája, a Linghui elsősorban a flottavásárlókra utazik / Fotó: Linghui

Bár a BYD egyes modelljeit már most is előszeretettel használják a fuvarmegosztó szolgáltatók, a vállalatnál fontosnak tartották, hogy a névadó márkát ne mossák össze a tömegtermékekkel, ne ragadjon rá az olcsóság címkéje, mert azzal a márka imázsát rombolják. Egy autógyártó számára ugyanis nem mindegy, hogy modelljei prémiumtermékként vagy tömegesen használt taxiként élnek a köztudatban.

A BYD számára kulcsfontosságú a különbségtétel

A Linghui márka létrehozása ezt a feszültséget oldja fel: a flottás felhasználásra szánt modellek külön brand alá kerülnek, miközben a BYD fő márkája megtarthatja pozicióját a szélesebb – és egyre inkább felfelé nyitó – piacon. Úgy gondolták Sencsenben, hogy a Linghui márka bevetésével ezt a feladatot meg is oldották, a szétválasztás – legalábbis optikai téren – megtörtént.

Ez az autóiparban egyébként nem ismeretlen stratégia, a Toyota például a birtokában lévő Daihatsut tekinti a fapados márkájának. A magyarra talán az „intelligens ragyogás”-ként fordítható Linghui első modellje, az e7 már az árazásával jelzi, mennyire agresszív stratégiát próbál megvalósítani az árversenyt egyébként nem különösebben kedvelő, ám az alól kihúzni magát nem tudó BYD.

A Linghui e7 olcsó ugyan, de fapados modellnek biztosan nem nevezhető / Fotó: Linghui

A megcélzott 95 800 és 115 800 jüan közötti árszint – ami forintban 4,35, illetve 5,26 milliót jelent – nem csak Kínában számít alacsonynak, hanem globálisan is. Hazai piacán ezzel az árral a szedán kategóriában nem találni komoly ellenfelet az e7-nek, a nemzetközi piacokon pedig olyan új standardot állít (majd) fel ezzel, ami a hagyományos gyártókat is terveik átértékelésére, a költséghatékonyság előtérbe helyezésére inspirálja.

A Linghui e7-be annyit tesznek bele, ami éppen szükséges, mégsem lehet fapados modellről beszélni.

A BYD az optimalizációt tűzte ez esetben a zászlajára, az új, saját fejlesztésű Blade akkumulátorral és a visszafogott, nagyjából 100 kilowattos teljesítménnyel jellemzett autót jobbára korábbi modelljeik elemeiből rakosgatták össze. Az e7 az Európában még nem forgalmazott BYD Sealion 06 EV platformjára épül.