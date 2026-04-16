Vérengzés a budapesti tőzsdén: a Richtert is magával rántotta Magyar Péter botrányos követelése – remegnek az osztalékért a befektetők

A gyógyszergyártó részvényeit is magával rántotta a Mol zuhanása. A Richter osztaléka miatt aggódnak a részvényesek Magyar Péter bejelentését követően.
K. T.
2026.04.16, 14:39
Frissítve: 2026.04.16, 14:57

A Richtert is magával rántotta a Mol zuhanórepülése, amelyet Magyar Péter legújabb kijelentése váltott ki kora délután. A múlt vasárnapi választáson kétharmados győzelmet aratott Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje arról írt, hogy csütörtökön fogadja Hernádi Zsoltot, a Mol elnök-vezérigazgatóját, akitől hazánk üzemanyagellátás-biztonságáról kér tájékoztatást.

A befektetői félelmeket a Facebook-poszt második része váltotta ki, amelyben a leendő kormányfő arról írt, elvárja, hogy a Mol ne fizesse ki a 25 milliárdos osztalékot az MCC-nek, azaz a Mathias Corvinus Collegium Alapítványnak.

A Mol részvényei azonnal zuhanással reagáltak a politikai beavatkozásra, a fél kettő előtt még 1,8 százalékos mínusznál járó kurzus 5 százalékos zuhanásba fordult át.

Az esés a Richter papírjaira is átterjedt, az árfolyam 12 990 forintról 12 760 forintig esett, 0,6 százalékos mínuszba rántva az addig felülteljesítő kurzust.

A két meghatározó papír esését a BUX index is nagyon megérzi, a vezető részvénykosár 1,9 százalékos esést könyvelhetett el 14:30-ig.

A két blue chip papír tandemszerű esése mögött az áll, hogy az MCC mindkét társaságban 10 százalékos részesedéssel rendelkezik, így – bár a mostani üzenet címzettje egyértelműen az olajcég – feltehetően a Richter vonatkozásában is hasonló tervei vannak a Tisza Párt elnökének.

A befektetőket vélhetően az osztalékfizetés felfüggesztése vagy elnapolása aggaszthatja amellett, hogy az állami/politikai beavatkozásra és a bizonytalanságra alapvetően negatívan reagálnak a piacok.

A Richter igazgatósága összesen 119,4 milliárd forint osztalék kifizetését javasolja, a 96 milliárdos alaposztalékon felül 23,4 milliárdos rendkívüli osztalékot is ajánl a társaság vezetése.

Az idei kifizetés 12,22 milliárd forintot jelent a 10 százalékos tulajdonos MCC-nek, ha megszavazza a közgyűlés. A Mollal ellentétben a gyógyszergyártó még nem tartotta meg az osztalékról is döntő éves rendes közgyűlését, az április 29-én esedékes. Az osztalékfizetés részletes rendjét május 22-ig teszi közzé a társaság.

A Richter papírjai a mai eséssel együtt 30 százalékot raliztak az év eleje óta.

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu