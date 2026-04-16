Orbán Viktor órákon belül megszólal: sokat sejtet a miniszterelnök posztja – kimondja, amit mindenki várt

A leköszönő miniszterelnök fontos döntést is hozott. Orbán Viktor először szólalt meg a választások után, és máris élő interjút jelentett be.
VG
2026.04.16, 13:02
Frissítve: 2026.04.16, 13:41

A leköszönő kormányfő csütörtökön posztolt a közösségi oldalán először az országgyűlési választást követő napokban.

SULYOK Tamás; ORBÁN Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos

Ma 19 órakor élő interjú a Patriótán és a Facebook-oldalamon. Múltról, jelenről, de leginkább a jövőről

– írta Orbán Viktor.

„A választási eredmény érthető és világos: számunkra fájdalmas, de egyértelmű. A kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták. A győztes pártnak gratuláltam! – kezdte Orbán Viktor a beszédét vasárnap este, a szavazatok feldolgozása közben. – Az ellenzékből is a hazánkat és a nemzetet fogjuk szolgálni” – tette hozzá a miniszterelnök.

„Két és fél millió szavazót sikerül összegyűjtenünk. Két és fél millió ember bízott bennünk a mai napon is” – mondta Orbán Viktor. Külön megköszönte a határon túlról érkezett támogatást, és biztosította őket, hogy a jövőben is számíthatnak a támogatására. 

A leköszönő miniszterelnök korábban jelezte: nem vesz részt az április 23–24-i informális EU-csúcson. A döntés hátterében az áll, hogy a miniszterelnök a kormányzati átadás-átvétellel kapcsolatos feladatokra összpontosít, így nem utazik el a tanácskozásra.

Bóka János a közösségi oldalán hangsúlyozta: az informális találkozó jellegéből adódóan nem születnek hivatalos döntések, és írásos következtetéseket sem fogadnak el, ezért Orbán Viktor nem jelölt ki külön képviselőt Magyarország helyett. 

A napirenden ugyanakkor fontos kérdések szerepelnek, köztük a közel-keleti válság európai hatásai és a következő hétéves uniós költségvetés fő irányai. A kormány álláspontja ezekben az ügyekben változatlan, erről az Európai Tanács elnökének kabinetjét is tájékoztatják.

Magyarország így nem politikai szinten lesz jelen a megbeszélésen, ugyanakkor a tárgyalások főbb irányairól információt kap. A helyzet különösen érzékeny, mivel az ország éppen kormányzati átmeneti időszakban van: Orbán Viktor ugyan még hivatalban lévő miniszterelnök, ám szerepe már ügyvezető jellegű, miközben a választások eredményeként Magyar Péter készül átvenni a kormányzást.

Sajtóértesülések szerint felmerült, hogy Magyarországot más uniós vezető képviselheti, például Robert Fico szlovák miniszterelnök, aki Orbán szövetségesének számít. Ez azonban inkább technikai megoldás lehet, és jól mutatja, hogy Magyarország jelenleg átmeneti diplomáciai helyzetben van az Európai Unión belül. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu