Egyre drágábban, de továbbra is öregebb, nagy futásteljesítményű autókat vesznek a magyarok

A használt autók piacán egyre nagyobb teret nyer a középkategória, miközben az igazán olcsó modellek aránya folyamatosan csökken. Márciusban a 2,5–10 millió forintos sáv erősödése mellett a kínálati átlagár 5,61 millió forintra emelkedett, az elektromos és hibrid autók kínálata pedig közel 25 százalékkal bővül.
2026.04.16, 15:07
Frissítve: 2026.04.16, 15:13

A kínálati átlagár 5,61 millió forintra emelkedett, miközben az olcsó, 2,5 millió forint alatti autók aránya egy év alatt 5,3 százalékponttal csökkent – derül ki a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, márciusi közös statisztikájából. Ezzel párhuzamosan a 2,5–10 millió forintos kategória erősödött, az elektromos és hibrid autók kínálata közel 25 százalékkal bővült, miközben átlagáruk körülbelül 9 százalékkal mérséklődött.

Autopiac hasznaltautok-39 Átrendeződés a használt autók piacán: erősödik a középkategória, csökken az olcsó modellek aránya
Átrendeződés márciusban: növekszik a 2,5–10 milliós használt autók aránya / Fotó: Németh András Péter

Idén márciusában a Használtautó.hu kínálatában a meghirdetett személyautók közel 90 százaléka továbbra is 10 millió forint alatt található, azonban ezen belül az eloszlás folyamatosan átrendeződik. Márciusban a kínálat 35,3 százaléka tartozott 2,5 millió forint alá, ami egy év alatt 5,3 százalékos visszaesés. 

Ezzel párhuzamosan a 2,5–5 millió forintos kategória aránya 28,9 százalékra nőtt, 2,3 százalékkal, míg az 5–10 millió forintos sáv 3,1 százalékkal, 23,5 százalékra bővült. A 10 millió forint feletti kínálat aránya gyakorlatilag stagnált 12,3 százalékon. A kínálati átlagár 5,61 millió forintra emelkedett az egy évvel korábbi 5,49 millió forintról.

A Használtautó.hu-n meghirdetett használt autók üzemanyagtípus szerinti megoszlása idén márciusban

A meghirdetett személygépkocsik közel fele, mintegy 52 430 darab benzinmeghajtású volt, míg a 45 890 dízelautó a kínálat 41,7 százalékát képviselte. Az alternatív hajtású járművek részesedése továbbra is alacsonyabb: az elektromos autók a kínálat 5,7 százalékát, a hibridek pedig 4,7 százalékát teszik ki.

Éves összevetésben az alternatív meghajtású autók kínálata bővült a leggyorsabban: az elektromos autók száma 24,8 százalékkal, a hibrideké 24,9 százalékkal nőtt. Ezzel párhuzamosan a benzinmeghajtású autók száma 1,2 százalékkal, a dízelmodelleké pedig 1,1 százalékkal emelkedett. 

Magasabb a dízelek futásteljesítménye

A meghirdetett benzines autók átlagosan 153 ezer kilométert, míg a dízelek mintegy 220 ezer kilométert futottak. Így a dízelmeghajtású járművek közel 43,8 százalékkal nagyobb futásteljesítménnyel szerepeltek a kínálatban. A benzines autók átlagéletkora 13,4 év, a dízeleké 12,2 év volt. Éves összevetésben a dízelek futásteljesítménye 1,3 százalékkal, a benzineseké 3,2 százalékkal csökkent.

A dízeles személygépjárművek átlagéletkora 0,8 százalékkal, míg a benzineseké 4,3 százalékkal csökkent. A használt autók átlagárait meghajtás szerinti bontásban vizsgálva azt látjuk, hogy a hibrid és az elektromos gépjárművek kínálati átlagára közötti olló tovább zárul: 2026 márciusában a hibridek átlagára 11 millió 320 ezer forint, az elektromosaké pedig 10 millió 970 ezer forint volt.

Ez a hibridek esetében 9,5 százalékos, az elektromosok esetében 9,2 százalékos árcsökkenés egy év alatt. A dízelüzemű személygépkocsik átlagosan 5,2 százalékkal voltak drágábbak a benzines modelleknél. A statisztikai modell szerint egy jármű minden eltelt évvel hajtástípustól függően 6,2–8,3 százalékot veszít az értékéből, míg minden ezer megtett kilométer további 0,2 százalékos árcsökkenést eredményez.

A tíz leggyakoribb autómodell hazánkban kínálati átlagár és átlagéletkor szerint

A hengerűrtartalom 100 köbcentiméterrel való növekedése 3,4 százalékkal növeli az autó értékét, a teljesítmény 10 kilowattos növekedése pedig 3,6 százalékkal. Az állapot jelentős árkülönbséget okoz: az újszerű járművek 21,7 százalékkal, a kitűnő állapotúak 19,9 százalékkal drágábbak, míg a sérült vagy hibás autók ára átlagosan 60,0 százalékkal alacsonyabb.

2026 márciusában a legnépszerűbb modellek közül az Audi A6 bizonyult a legdrágábbnak 6,8 millió forintos átlagárral, míg a Suzuki Swift 1,77 millió forintos átlaggal továbbra is a legolcsóbb a 10-es listán. A legnagyobb mértékű drágulás ugyanakkor éppen a Swift esetében volt megfigyelhető: átlagára egy év alatt 25,5 százalékkal emelkedett.

A tíz legnépszerűbb márka életkorában minimális emelkedés tapasztalható.

Az Opel, a Renault és a Volkswagen márkák rendelkeznek a legidősebb átlagéletkorral (2026 márciusában 12,5–13,5 év között), őket követi a Ford és a Mercedes-Benz 11,8–11,9 évvel, majd az Audi és a Toyota 11,3–11,6 évvel. A BMW-k átlagéletkora megközelítőleg 10,9 év, a Skodáké nagyjából 10 év, végül a legfiatalabb szereplő, a Kia átlagéletkora 8,9 év.

A tíz legnépszerűbb márka átlagárait vizsgálva a három nagy német prémiumgyártó – a Mercedes-Benz, a BMW és az Audi – jól elkülönülve vezeti a sort 8,3–10,2 millió forintos átlagárakkal. Őket követi a Toyota, a Kia, a Skoda és a Volkswagen egy csoportban (4,7–5,3 millió forint), a Ford 4 millió forint körül szerepel, míg a legalsó sávot a Renault és az Opel képviseli 2,7–3,1 millió forintos átlagárakkal.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
