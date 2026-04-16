Egyre drágábban, de továbbra is öregebb, nagy futásteljesítményű autókat vesznek a magyarok

A kínálati átlagár 5,61 millió forintra emelkedett, miközben az olcsó, 2,5 millió forint alatti autók aránya egy év alatt 5,3 százalékponttal csökkent – derül ki a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, márciusi közös statisztikájából. Ezzel párhuzamosan a 2,5–10 millió forintos kategória erősödött, az elektromos és hibrid autók kínálata közel 25 százalékkal bővült, miközben átlagáruk körülbelül 9 százalékkal mérséklődött.

Idén márciusában a Használtautó.hu kínálatában a meghirdetett személyautók közel 90 százaléka továbbra is 10 millió forint alatt található, azonban ezen belül az eloszlás folyamatosan átrendeződik. Márciusban a kínálat 35,3 százaléka tartozott 2,5 millió forint alá, ami egy év alatt 5,3 százalékos visszaesés.

Ezzel párhuzamosan a 2,5–5 millió forintos kategória aránya 28,9 százalékra nőtt, 2,3 százalékkal, míg az 5–10 millió forintos sáv 3,1 százalékkal, 23,5 százalékra bővült. A 10 millió forint feletti kínálat aránya gyakorlatilag stagnált 12,3 százalékon. A kínálati átlagár 5,61 millió forintra emelkedett az egy évvel korábbi 5,49 millió forintról.

A Használtautó.hu-n meghirdetett használt autók üzemanyagtípus szerinti megoszlása idén márciusban

A meghirdetett személygépkocsik közel fele, mintegy 52 430 darab benzinmeghajtású volt, míg a 45 890 dízelautó a kínálat 41,7 százalékát képviselte. Az alternatív hajtású járművek részesedése továbbra is alacsonyabb: az elektromos autók a kínálat 5,7 százalékát, a hibridek pedig 4,7 százalékát teszik ki.

Éves összevetésben az alternatív meghajtású autók kínálata bővült a leggyorsabban: az elektromos autók száma 24,8 százalékkal, a hibrideké 24,9 százalékkal nőtt. Ezzel párhuzamosan a benzinmeghajtású autók száma 1,2 százalékkal, a dízelmodelleké pedig 1,1 százalékkal emelkedett.

Magasabb a dízelek futásteljesítménye

A meghirdetett benzines autók átlagosan 153 ezer kilométert, míg a dízelek mintegy 220 ezer kilométert futottak. Így a dízelmeghajtású járművek közel 43,8 százalékkal nagyobb futásteljesítménnyel szerepeltek a kínálatban. A benzines autók átlagéletkora 13,4 év, a dízeleké 12,2 év volt. Éves összevetésben a dízelek futásteljesítménye 1,3 százalékkal, a benzineseké 3,2 százalékkal csökkent.