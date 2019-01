Új állampapírral ösztönözhetik a lakosságot

Új állampapírtípusokkal növelné az Államadósság Kezelő Központ a lakossági megtakarítás arányát a magyar tartozáson belül – közölték a Világgazdaság érdeklődésére az intézménynél.

Elsősorban új termékekkel, egy rövid futamidejű, olcsón és egyszerűen elérhető állampapírral és Nyugdíj- előtakarékossági magyar állampapírral (NYEMÁ) emelné a lakossági állampapírok állományát 800 milliárd forinttal az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK)

– válaszolták a Világgazdaság kérdésére az intézmény sajtóosztályán.

A NYEMÁ tervezete már a Pénzügyminisztérium előtt van, így a program a finomhangolás után várhatóan már az idén elindul, ami egyfajta új nyugdíjpillérként szolgálhat. Egyszerű, kiszámítható és biztonságos befektetés lehet majd a nyugdíjcélú állampapír, amely versenyképes lehet a jelenleg a piacon elérhető három nyugdíjcélú megtakarítással (önkéntes nyugdíjpénztár, nyugdíjbiztosítás, nyugdíj-előtakarékossági számla), és a Magyar Államkincstáron keresztül költségek nélkül vásárolhatják meg az ügyfelek.

Az ÁKK-nál lapunk érdeklődésére hozzáfűzték:

a Magyar Közlönyben megjelent hároméves költségvetési tervezet szerinti, 69,9 százalékos maastrichti adósságrátára számíthatunk az év végére, és a tartozás csökkenésével párhuzamosan a 2018 végi 20-ról 17 százalékra csökkenhet a deviza aránya a teljes adósságon belül.

Meghatározó szerepük lesz az idén beérkező uniós forrásoknak a kitűzött adósságcél teljesítésében, de alapvetően reális az ÁKK várakozása – értékelt a Világgazdaságnak Regős Gábor, a Századvég makrogazdasági csoportjának vezetője. Tavaly decemberben jelentős összegű EU-s pénz folyt be, és várhatóan a GDP-növekedés is magasabb lehet a várakozásnál, így nem kizárt, hogy az éppen csak 70 százalék alatti célnál kedvezőbben is alakulhat az államadósság szintje.

A devizaarány csökkentése kapcsán Regős Gábor megjegyezte:

érdemes mérlegelni, hogy a forint- vagy a devizaalapú finanszírozás az olcsóbb-e, és a felmerülő árfolyamkockázattal is kalkulálni kell.

Úgy véli, számottevően nem érdemes csökkenteni a külföldi fizetőeszközben denominált tartozást, azonban a lejáró állományt érdemes lehet forintban megújítani, amennyiben ez lehetséges.

