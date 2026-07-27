Szédületes árfolyamemelkedéssel kezdte tőzsdei szereplését a kínai csipgyártó - tízszer akkora volt az érdeklődés, mint a SpaceX kibocsátásánál

A CXMT részvényei a sanghaji tőzsdei debütálásuk napján egészen elképesztő mértékben, 466 százalékkal emelkedtek, így a vállalat Kína legnagyobb belföldön jegyzett cége lett, miután a befektetők tömegesen vásárolták az ország egyik legfontosabb mesterségesintelligencia-vállalatának papírjait.

A CXMT Kína reménysége, hogy felzárkózzon a legnagyobb csipgyártókhoz / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A hétfői 49 jüanos záróár alapján a dinamikus memóriákat (DRAM) gyártó vállalat piaci értéke megközelítőleg 3,3 ezer milliárd jüan (488 milliárd dollár), amellyel megelőzte az összes többi A-részvényes társaságot. (Az úgynevezett "A" részvényeket elsősorban belföldi befektetők vásárolhatják.)

A CXMT Kína legnagyobb reménysége az IT-szektorban

A kínai történelem második legnagyobb tőzsdei kibocsátása (IPO) – amely akár 66,6 milliárd jüan tőkét is bevont – jól mutatja a befektetők rendkívüli érdeklődését egy olyan vállalat iránt, amelyet kulcsszereplőnek tartanak Peking önellátó félvezetőiparának kiépítésében.

A CXMT mára Kína legnagyobb reménységévé vált abban, hogy kihívója legyen a külföldi DRAM-gyártóknak.

Ezek a memórialapkák nélkülözhetetlen alkatrészei az okostelefonoktól kezdve az MI-szerverekig számos eszköznek.

A korábban ChangXin Memory Technologies néven ismert vállalat ma a világ negyedik legnagyobb DRAM-gyártója, így ritka lehetőséget kínál azoknak a befektetőknek, akik Kína szerepére szeretnének fogadni a globális mesterségesintelligencia-infrastruktúra kiépítésében. A sikeres tőzsdei bevezetés egyúttal lendületet adhat más kínai csipgyártóknak is, amelyek szintén IPO-ra készülnek.

A részvény fogadtatása nagyjából megfelelt a várakozásaimnak, de a nyitás utáni meredek emelkedés figyelemre méltó

– kommentálta a helyzetet a Bloombergnek Ao Fei, a Beijing Xinhan Capital ügyvezető igazgatója. „Mivel az A-részvénypiacon rendkívül kevés olyan vállalat van, amely kizárólag memóriagyártással foglalkozik, nem tartom kizártnak, hogy az első néhány kereskedési napon spekulatív vételi láz alakuljon ki” – tette hozzá.

A CXMT részvényeinek hétfői forgalma elérte a 141 milliárd jüant, ami a kínai belföldi részvénypiac teljes napi forgalmának közel 7 százalékát tette ki.

Az Anhuj tartománybeli Hefeiben működő vállalat ezzel Kína második legnagyobb tőzsdei cégévé vált a hongkongi tőzsdén jegyzett Tencent Holdings mögött.