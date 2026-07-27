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tőzsde
csipgyártó
CXMT
mesterséges intelligencia
Kína
részvénykibocsátás

Szédületes árfolyamemelkedéssel kezdte tőzsdei szereplését a kínai csipgyártó - tízszer akkora volt az érdeklődés, mint a SpaceX kibocsátásánál

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egészen elképesztő árfolyamemelkedést produkált és kapitalizációja alapján Kína második legnagyobb tőzsdei cégévé vált a hongkongi tőzsdén jegyzett Tencent Holdings mögött a legnagyobb kínai csipgyártó. Az CXMT árfolyama 466 százalékkal emelkedett tőzsdei debütálása napján.
D. GY.
2026.07.27, 12:51
Frissítve: 2026.07.27, 14:31

A CXMT részvényei a sanghaji tőzsdei debütálásuk napján egészen elképesztő mértékben, 466 százalékkal emelkedtek, így a vállalat Kína legnagyobb belföldön jegyzett cége lett, miután a befektetők tömegesen vásárolták az ország egyik legfontosabb mesterségesintelligencia-vállalatának papírjait.

CXMT csip csipgyártó
A CXMT Kína reménysége, hogy felzárkózzon a legnagyobb csipgyártókhoz / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A hétfői 49 jüanos záróár alapján a dinamikus memóriákat (DRAM) gyártó vállalat piaci értéke megközelítőleg 3,3 ezer milliárd jüan (488 milliárd dollár), amellyel megelőzte az összes többi A-részvényes társaságot. (Az úgynevezett "A" részvényeket elsősorban belföldi befektetők vásárolhatják.)

A CXMT Kína legnagyobb reménysége az IT-szektorban

A kínai történelem második legnagyobb tőzsdei kibocsátása (IPO) – amely akár 66,6 milliárd jüan tőkét is bevont – jól mutatja a befektetők rendkívüli érdeklődését egy olyan vállalat iránt, amelyet kulcsszereplőnek tartanak Peking önellátó félvezetőiparának kiépítésében. 

A CXMT mára Kína legnagyobb reménységévé vált abban, hogy kihívója legyen a külföldi DRAM-gyártóknak.

 Ezek a memórialapkák nélkülözhetetlen alkatrészei az okostelefonoktól kezdve az MI-szerverekig számos eszköznek.

A korábban ChangXin Memory Technologies néven ismert vállalat ma a világ negyedik legnagyobb DRAM-gyártója, így ritka lehetőséget kínál azoknak a befektetőknek, akik Kína szerepére szeretnének fogadni a globális mesterségesintelligencia-infrastruktúra kiépítésében. A sikeres tőzsdei bevezetés egyúttal lendületet adhat más kínai csipgyártóknak is, amelyek szintén IPO-ra készülnek. 

A részvény fogadtatása nagyjából megfelelt a várakozásaimnak, de a nyitás utáni meredek emelkedés figyelemre méltó

 – kommentálta a helyzetet a Bloombergnek Ao Fei, a Beijing Xinhan Capital ügyvezető igazgatója. „Mivel az A-részvénypiacon rendkívül kevés olyan vállalat van, amely kizárólag memóriagyártással foglalkozik, nem tartom kizártnak, hogy az első néhány kereskedési napon spekulatív vételi láz alakuljon ki” – tette hozzá. 

A CXMT részvényeinek hétfői forgalma elérte a 141 milliárd jüant, ami a kínai belföldi részvénypiac teljes napi forgalmának közel 7 százalékát tette ki.

Az Anhuj tartománybeli Hefeiben működő vállalat ezzel Kína második legnagyobb tőzsdei cégévé vált a hongkongi tőzsdén jegyzett Tencent Holdings mögött.

A legnagyobbakkal versenyez

A frissen bevont tőkével a CXMT komoly pénzügyi erőforrásokhoz jutott, hogy felvegye a versenyt a 

  • Samsung Electronics, 
  • az SK Hynix és 
  • a Micron Technology vállalatokkal. 
  • Koreai riválisai már bejelentették új gyárak építését, mivel az ország a következő öt évben meg kívánja duplázni memórialapka-gyártását. 
  • Eközben az Apple tárgyalásokat folytat arról, hogy a Kínában értékesített készülékeihez a kínai chipgyártótól vásároljon memóriákat.

A látványos debütálás ellenére a kínai csipóriás piaci értéke továbbra is elmarad az SK Hynix 881 milliárd dolláros, illetve a Micron ezer milliárd dolláros kapitalizációjától.

A vállalatot az Egyesült Államokban képzett csipipari veterán, Zhu Yiming vezeti. A korábbi információk szerint a CXMT célja, hogy még idén megduplázza termelését, valamint teljes, vertikálisan integrált ellátási láncot építsen ki a chiptervezéstől egészen a végső összeszerelésig.

Hatalmas veszteségekből robbanásszerű nyereségességbe

A CXMT pénzügyi fordulatát nagyrészt a memórialapkák árának 2025 óta tartó meredek emelkedése táplálta. A vállalat sikerét emellett a lakossági befektetők erős kereslete, a vonzó értékeltség és az állami piacélénkítő intézkedések újbóli felerősödése is támogatja.

  • Az IPO lakossági szakaszát 212-szeres túljegyzés jellemezte: 
  • a magánbefektetők 9,4 millió megbízást adtak le 
  • összesen 7,07 ezer milliárd jüan értékű részvényre. 
  • Ez körülbelül tízszer akkora érdeklődést jelentett, mint amekkora a SpaceX rekordméretű IPO-ja során mutatkozott.

Arccal az MI-felé!

Az elmúlt egy évben több, a mesterséges intelligencia ellátási láncában működő kínai vállalat is kiemelkedő első napi teljesítményt nyújtott. 

  • A Semight Instruments részvényei áprilisban rekordot jelentő 876 százalékkal emelkedtek, 
  • meghaladva a MetaX Integrated Circuits Shanghai decemberi 693 százalékos ugrását. 
  • Egy másik nagy figyelemmel kísért debütálás során a csipgyártó Moore Threads Technology részvényei decemberben 425 százalékkal drágultak.
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