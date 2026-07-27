Szédületes árfolyamemelkedéssel kezdte tőzsdei szereplését a kínai csipgyártó - tízszer akkora volt az érdeklődés, mint a SpaceX kibocsátásánál
A CXMT részvényei a sanghaji tőzsdei debütálásuk napján egészen elképesztő mértékben, 466 százalékkal emelkedtek, így a vállalat Kína legnagyobb belföldön jegyzett cége lett, miután a befektetők tömegesen vásárolták az ország egyik legfontosabb mesterségesintelligencia-vállalatának papírjait.
A hétfői 49 jüanos záróár alapján a dinamikus memóriákat (DRAM) gyártó vállalat piaci értéke megközelítőleg 3,3 ezer milliárd jüan (488 milliárd dollár), amellyel megelőzte az összes többi A-részvényes társaságot. (Az úgynevezett "A" részvényeket elsősorban belföldi befektetők vásárolhatják.)
A CXMT Kína legnagyobb reménysége az IT-szektorban
A kínai történelem második legnagyobb tőzsdei kibocsátása (IPO) – amely akár 66,6 milliárd jüan tőkét is bevont – jól mutatja a befektetők rendkívüli érdeklődését egy olyan vállalat iránt, amelyet kulcsszereplőnek tartanak Peking önellátó félvezetőiparának kiépítésében.
A CXMT mára Kína legnagyobb reménységévé vált abban, hogy kihívója legyen a külföldi DRAM-gyártóknak.
Ezek a memórialapkák nélkülözhetetlen alkatrészei az okostelefonoktól kezdve az MI-szerverekig számos eszköznek.
A korábban ChangXin Memory Technologies néven ismert vállalat ma a világ negyedik legnagyobb DRAM-gyártója, így ritka lehetőséget kínál azoknak a befektetőknek, akik Kína szerepére szeretnének fogadni a globális mesterségesintelligencia-infrastruktúra kiépítésében. A sikeres tőzsdei bevezetés egyúttal lendületet adhat más kínai csipgyártóknak is, amelyek szintén IPO-ra készülnek.
A részvény fogadtatása nagyjából megfelelt a várakozásaimnak, de a nyitás utáni meredek emelkedés figyelemre méltó
– kommentálta a helyzetet a Bloombergnek Ao Fei, a Beijing Xinhan Capital ügyvezető igazgatója. „Mivel az A-részvénypiacon rendkívül kevés olyan vállalat van, amely kizárólag memóriagyártással foglalkozik, nem tartom kizártnak, hogy az első néhány kereskedési napon spekulatív vételi láz alakuljon ki” – tette hozzá.
A CXMT részvényeinek hétfői forgalma elérte a 141 milliárd jüant, ami a kínai belföldi részvénypiac teljes napi forgalmának közel 7 százalékát tette ki.
Az Anhuj tartománybeli Hefeiben működő vállalat ezzel Kína második legnagyobb tőzsdei cégévé vált a hongkongi tőzsdén jegyzett Tencent Holdings mögött.
A legnagyobbakkal versenyez
A frissen bevont tőkével a CXMT komoly pénzügyi erőforrásokhoz jutott, hogy felvegye a versenyt a
- Samsung Electronics,
- az SK Hynix és
- a Micron Technology vállalatokkal.
- Koreai riválisai már bejelentették új gyárak építését, mivel az ország a következő öt évben meg kívánja duplázni memórialapka-gyártását.
- Eközben az Apple tárgyalásokat folytat arról, hogy a Kínában értékesített készülékeihez a kínai chipgyártótól vásároljon memóriákat.
A látványos debütálás ellenére a kínai csipóriás piaci értéke továbbra is elmarad az SK Hynix 881 milliárd dolláros, illetve a Micron ezer milliárd dolláros kapitalizációjától.
A vállalatot az Egyesült Államokban képzett csipipari veterán, Zhu Yiming vezeti. A korábbi információk szerint a CXMT célja, hogy még idén megduplázza termelését, valamint teljes, vertikálisan integrált ellátási láncot építsen ki a chiptervezéstől egészen a végső összeszerelésig.
Hatalmas veszteségekből robbanásszerű nyereségességbe
A CXMT pénzügyi fordulatát nagyrészt a memórialapkák árának 2025 óta tartó meredek emelkedése táplálta. A vállalat sikerét emellett a lakossági befektetők erős kereslete, a vonzó értékeltség és az állami piacélénkítő intézkedések újbóli felerősödése is támogatja.
- Az IPO lakossági szakaszát 212-szeres túljegyzés jellemezte:
- a magánbefektetők 9,4 millió megbízást adtak le
- összesen 7,07 ezer milliárd jüan értékű részvényre.
- Ez körülbelül tízszer akkora érdeklődést jelentett, mint amekkora a SpaceX rekordméretű IPO-ja során mutatkozott.
Arccal az MI-felé!
Az elmúlt egy évben több, a mesterséges intelligencia ellátási láncában működő kínai vállalat is kiemelkedő első napi teljesítményt nyújtott.
- A Semight Instruments részvényei áprilisban rekordot jelentő 876 százalékkal emelkedtek,
- meghaladva a MetaX Integrated Circuits Shanghai decemberi 693 százalékos ugrását.
- Egy másik nagy figyelemmel kísért debütálás során a csipgyártó Moore Threads Technology részvényei decemberben 425 százalékkal drágultak.