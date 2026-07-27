Komoly dilemma előtt Vitézy Dávid: az oroszok nélkül nem nagyon fog menni az M3-as metró meghosszabbítása

Múlt héten szerdán jelentette be Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervet. A program megvalósítása mintegy 3500 milliárd forintba kerül, és számos vasúti fejlesztés mellett tartalmazza többek között az M3-as metró meghosszabbítását is.

Két megállóval hosszabbítanák meg az M3-as metrót / Fotó: Markovics Gábor

A Népszava cikke emlékeztetett, hogy a fővárosi önkormányzat még Tarlós István főpolgármestersége idején, 2018-ban megrendelte a 4,8 kilométeres vonalhosszabbítás terveit. Ennek a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) honlapján is szereplő előzménytervekből kiderül, hogy ha a teljes bővítési terv megvalósulna, akkor az M3-as metró 4800 méterrel lenne hosszabb, ami ez 5 új állomást jelentene. Ezen kívül egy járműteleppel, valamint a Megyeri úti végállomásnál 300 új P+R várakozóhellyel bővülne az infrastruktúra.

A főváros akkor összesen 2,9 milliárd forintot biztosított a tervezésre, de már az első munkarész százmilliókkal többe – 750 millió helyett 1,2 milliárdba – került, így végül csak ezt rendelték meg a Főmterv–Viköti alkotta konzorciumtól.

A Népszava szerint a folytatásra sokáig nem akadt forrás, azonban az uniós pénzek érkezése miatt ismét leporolhatták a korábbi terveket. A pálya, az öt megálló és a hozzá tartozó infrastrukturális elemek megépítésének költségét egy tavalyi becslés 158 milliárd forintra taksálta, így akár a teljes ötmegállós hosszabbítás is beleférhetett volna az ezermilliárdokkal operáló új vasútfejlesztési programba.

A BKK szerint az új kétmegállós verzió megvalósítására külön költségbecslést kell készíteni. A bemutatott Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv 80 milliárd szerepel erre a célra. Igaz, éppen ez az első két megálló, amely a föld alatt haladna kéregvasútként, így várhatóan ez a drágább szakasz. Rákospalota–Újpest után eredetileg felszíni pályavezetéssel számoltak. A most tervbe vett szakaszon a pálya mellett egy új intermodális csomópontot és 240 autót fogadó P+R parkolót is kialakítanának a jelenleg ismert tervek alapján.

Nem véletlenül számolnak most egy rövidített pályahosszabbítással. A fővárosi Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság az M3-as vonalhosszabbítási terveket ismertető tavalyi ülésén, amelyet a bizottság elnökeként Vitézy Dávid vezetett, dönteni kellett a 2020-ban kapott vasúthatósági engedélyek hosszabbításáról, az eljárások újraindítása ugyanis jóval több idő és pénz. Vitézy már akkor kijelentette, hogy a káposztásmegyeri hosszabbításhoz uniós és kormányzati támogatásra is szükség van.