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Aleksandar Vucic
MOL
NIS

Fordulat a Mol történelmi üzletében: ilyen mondatok még nem hagyták el soha a kulcsszereplő száját – pillanatok alatt itt lehet a megállapodás, ha Washington is rábólint?

Néhány nap alatt teljesen megváltozott Aleksandar Vucic hangvétele a Mol és a NIS körüli tárgyalásokról. A szerb elnök most először lát reális esélyt arra, hogy szeptember végéig lezáruljon a NIS orosz tulajdonrészének értékesítése, amely a magyar olajtársaság történetének egyik legnagyobb üzlete lehet.
VG
2026.07.27., 12:20

Szeptember végéig, de akár már korábban is lezárulhatnak a Szerbiai Kőolajipari Vállalat, vagyis a NIS orosz tulajdonrészének értékesítéséről folyó tárgyalások – jelentette ki Aleksandar Vucic a Prva televíziónak adott interjújában a Déli Szemle beszámolója szerint.

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Az Egyesült Államok 2025 októberében az orosz többségi tulajdon miatt helyezte szankciós listára a NIS-t / Fotó: Adam Radosavljevic

A szerb elnök közölte, hogy a technikai kérdések rendezése a végéhez közeledik. Vucic most először nevezte magát valamelyest derűlátónak, ugyanakkor hangsúlyozta: nem akar olyan ígéretet tenni, amelyről később kiderülhet, hogy nem volt teljesíthető.

„Remélem, hogy szeptember végéig, vagy még szeptember vége előtt mindent lezárhatunk. Őszintén szólva abban bízom, hogy erre még korábban is sor kerül” – fogalmazott.

A nyilatkozat komoly fordulatot jelent a szerb államfő néhány nappal korábbi megszólalásához képest. A Világgazdaság korábban megírta, hogy Vucic még július 20-án arra figyelmeztetett: semmi ok nincs a túlzott optimizmusra, és senki nem tudhatja, milyen döntést hoz majd az Egyesült Államok.

Több szereplőnek is rá kell bólintania a MOL-NIS-üzletre

A tranzakciót az teszi különösen bonyolulttá, hogy nem elegendő a Molnak és az orosz tulajdonosnak megállapodnia. Az amerikai pénzügyminisztérium külföldi eszközöket ellenőrző hivatalának, az OFAC-nak, valamint a szerb államnak is jóvá kell hagynia az ügyletet.

Az Egyesült Államok 2025 októberében az orosz többségi tulajdon miatt helyezte szankciós listára a NIS-t. Az OFAC legutóbb július végéig adott engedélyt a tárgyalások folytatására.

A határidő közeledtével ezért újabb amerikai hosszabbításra lehet szükség ahhoz, hogy az immár szeptemberre várt megállapodást véglegesíthessék.

A Mol januárban közölte, hogy a Gazprom Nyefttyel megállapodott a kötelező erejű keretmegállapodás fő feltételeiről. Ennek alapján a magyar olajvállalat megszerezné a NIS 56,15 százalékos, jelenleg orosz kézben lévő részvénycsomagját.

Az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata, az ADNOC egy kisebbségi tulajdonrész megszerzésével szintén beszállhat a tranzakcióba. A szerb állam jelenleg a NIS részvényeinek csaknem 30 százalékát birtokolja.

A pancsovai finomító miatt történelmi a tét

A NIS Szerbia energiaellátásának meghatározó vállalata, hozzá tartozik az ország egyetlen olajfinomítója, az évente 4,8 millió tonna feldolgozására képes pancsovai üzem. A társaság emellett szénhidrogének kutatásával és kitermelésével is foglalkozik, valamint kiterjedt töltőállomás-hálózattal rendelkezik.

A felvásárlással a Mol jelentősen megerősíthetné pozícióját a közép- és délkelet-európai energiapiacon. Szerbia számára ugyanakkor az a legfontosabb, hogy

a pancsovai finomító teljes kapacitással működjön, az ország ellátása pedig hosszú távon is biztonságban maradjon.

Vucic derűlátása arra utalhat, hogy a technikai vitákban valóban sikerült előrelépni. A történelmi üzlet lezárása azonban továbbra sem csak

  • a magyar
  • és a szerb

félen múlik: az orosz tulajdonosokkal kötött végső alku mellett Washington engedélye is elengedhetetlen lesz.

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MOL

Fordulat a Mol történelmi üzletében: ilyen mondatok még nem hagyták el soha a kulcsszereplő száját – pillanatok alatt itt lehet a megállapodás, ha Washington is rábólint?

Vucic most először lát reális esélyt arra, hogy szeptember végéig lezáruljon az orosz tulajdonrész értékesítése.
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