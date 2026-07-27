Döbbenetes sorvezetőt kaptak Magyar Péterék: a 13. havi nyugdíj korlátozását, a korhatár átalakítását és brutális adóemelést javasol az OECD – az ÁFA-kulcsokba is belenyúlnának

Az OECD Magyarországról kiadott friss országjelentése szerint Magyarország gazdasági növekedése 2022 második felében hirtelen megtorpant, és azóta gyenge maradt. A koronavírus-járvány utáni időszakban még a belső kereslet hajtotta a gazdaságot, ám az inflációs sokk, a magas kamatok, valamint a bizonytalan nemzetközi környezet visszavetette a beruházásokat. A háztartások fogyasztása 2024 óta ismét a növekedés egyik fő motorja, a vállalati beruházások azonban továbbra is gyengék. A szervezet a nyugdíjakkal kapcsolatoban is tett megállapításokat friss jelentésében.

Az OECD friss országjelentése több dolgot javasol Magyarország számára (illusztráció)

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Az országjelentés szerint 2026-tól gyorsulhat a magyar gazdasági növekedés

Az OECD szerint a növekedést visszafogja a kihasználatlan termelési kapacitás, az alacsony üzleti bizalom és a kereskedelempolitikai bizonytalanság, és már korábbi jelentésében is a reformok szükségessége mellett érvelt. Bár az elmúlt években jelentős új ipari kapacitások épültek ki, ezek teljes kihasználása csak akkor várható a szervezet szerint, ha a külső kereslet érdemben erősödik.

Az OECD előrejelzése szerint a magyar GDP növekedése a 2025-ös mindössze 0,5 százalék után 2026-ban 1,9 százalékra, 2027-ben pedig 2,2 százalékra gyorsulhat.

A bővülést elsősorban a háztartások erősödő fogyasztása segítheti (ez egyezik a magyar jegybank prognózisával), amelyet a magasabb reálbérek és a személyi jövedelemadó-csökkentések támogatnak.

A szervezet szerint az uniós források várható felszabadítása 2026 végétől a közösségi beruházásokat is élénkítheti.

Az exportkilátások javulhatnak a külpiaci kereslet helyreállásával, miközben Magyarország exportpiaci részesedése várhatóan nem változik jelentősen.

Az OECD ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy az ipari kapacitások önmagukban nem garantálják a tartós növekedést. A feldolgozóipari potenciál csak akkor használható ki teljes mértékben, ha a nemzetközi kereslet ismét erőteljesebbé válik.

Költségvetési reformokat sürget az OECD

A jelentés egyik központi megállapítása, hogy Magyarországnak új költségvetési mozgásteret kell teremtenie az idősödő társadalom és a klímaváltozás miatt növekvő kiadások finanszírozására.

Az OECD szerint 2070-ig a nyugdíj- és klímavédelmi kiadások miatt mintegy a GDP 8 százalékának megfelelő többlet költségvetési térre lesz szükség az államadósság fenntarthatóságának megőrzéséhez.

A szervezet szerint

rövid távon a kevésbé hatékony adókedvezmények megszüntetésével és a támogatási rendszerek átalakításával lehetne forrásokat felszabadítani,

középtávon pedig a nyugdíjrendszer és az állami kiadások hatékonyságának reformjára lenne szükség.

Az uniós források teljes körű lehívása szintén kulcsfontosságú lehet a költségvetési nyomás enyhítésében és a beruházások támogatásában.