Hatalmas energiatárolót adtak át Magyarországon, az egész régióban sincs most ennél nagyobb – a BYD-nak is fontos szerep jutott a fejlesztésben
Elkészült Magyarország legnagyobb villamosenergia-tároló létesítménye a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Buj községben – áll az energiatároló tervezési és kivitelezési munkálataiért felelős Forest-Vill Zrt. közleményében. A cég a megbízást 2024 decemberben nyerte el, a munkálatok pedig 2026 májusig tartottak.
Több milliárd forintos támogatásból épült fel a rekorder energiatároló rendszer
A portugál hátterű Greenvolt Power megbízásából két, egymástól független energiatároló rendszert is üzembe helyeztek BYD-gyártotta akkumulátorokkal:
- az első, a Buj Energy Storage által megvalósított létesítmény 49,9 megawatt kapacitással és 144,3 megawattóra tárolási képességgel rendelkezik, amelyhez mintegy 5,679 milliárd forint vissza nem térítendő uniós RRF-támogatást biztosítottak;
- a második, a Buj Battery által fejlesztett rendszer ugyanezekkel a műszaki paraméterekkel, 5,677 milliárd forint támogatásból épült fel.
A rendszer magas hőstabilitást, a fokozott biztonságot és a hosszú élettartamot biztosító lítium-vas-foszfát akkumulátortechnológián alapuló egységekből épül fel.
A két projekt együttesen jelenleg a közép-európai régió legnagyobb akkumulátoros energiatároló komplexuma, amely egyetlen kisütési ciklus alatt több mint 40 000 háztartás energiaellátását képes biztosítani.
A moduláris, konténeres kialakítás skálázható, rugalmas üzemeltetést tesz lehetővé, míg a fejlett felügyeleti és vezérlő platformok a rendszer folyamatos diagnosztikáját, a megelőző karbantartást és a hálózattal való zökkenőmentes integrációt biztosítják.
„A buji energiatároló rendszer megvalósítása nemcsak egyedülálló mérnöki feladat, hanem mérföldkő is a hazai villamosenergia-hálózat modernizációjában. Az ilyen léptékű fejlesztések kulcsfontosságúak a rugalmas energiarendszerének megteremtésében, feladatunk pedig biztosítani, hogy ezek a rendszerek maximális üzembiztonság mellett működjenek” – emelte ki Németh Csaba, a Forest-Vill Zrt. igazgatóságának elnöke.
Szintén a vállalat végezte a MET Dunai Energiatároló Zrt. százhalombattai, összesen 40 megawatt névleges teljesítményű, 80 megawattóra tárolókapacitású energiatároló rendszerének kiépítését, amelyet 2025 júniusában kapcsoltak a villamosenergia-rendszerre, és a buji energiatároló átadásáig az ország legnagyobbika volt.
Magyarország is beszáll az uniós energiatárolási programba
Mint lapunkban néhány hete megírtuk, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter tájékoztatása szerint, Magyarország részesévé vált annak a háromoldalú megállapodásnak, amely 22 uniós tagállam, több európai uniós intézmény és iparági szereplők részvételével jött létre az energiatárolás európai kiépítésének felgyorsítására.
A miniszter tájékoztatása szerint a 22 tagállam összesen 45 gigawatt tárolói kapacitás létrehozását vállalta 2026 és 2028 között, ebből Magyarország 700 megawatt új tárolói kapacitás létrehozásával veszi ki a részét.
Ez erősíti az ellátásbiztonságot, az energiaszuverenitást, és jól kiegészíti a korábban bejelentett hálózatfejlesztéseket, valamint a szélenergia-kapacitások bővítését. Ez újabb uniós szintű együttműködés, amely a magyar emberek, a magyar vállalkozások és a magyar ipar sikerét szolgálja a miniszter akkori közlése szerint.