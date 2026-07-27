Hatalmas energiatárolót adtak át Magyarországon, az egész régióban sincs most ennél nagyobb – a BYD-nak is fontos szerep jutott a fejlesztésben

Elkészült Magyarország legnagyobb villamosenergia-tároló létesítménye a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Buj községben – áll az energiatároló tervezési és kivitelezési munkálataiért felelős Forest-Vill Zrt. közleményében. A cég a megbízást 2024 decemberben nyerte el, a munkálatok pedig 2026 májusig tartottak.

Magyarország, egyben a régió legnagyobb energiatároló létesítményét adták át Buj településen

Forrás: Forest-Vill

Több milliárd forintos támogatásból épült fel a rekorder energiatároló rendszer

A portugál hátterű Greenvolt Power megbízásából két, egymástól független energiatároló rendszert is üzembe helyeztek BYD-gyártotta akkumulátorokkal:

az első, a Buj Energy Storage által megvalósított létesítmény 49,9 megawatt kapacitással és 144,3 megawattóra tárolási képességgel rendelkezik, amelyhez mintegy 5,679 milliárd forint vissza nem térítendő uniós RRF-támogatást biztosítottak;

a második, a Buj Battery által fejlesztett rendszer ugyanezekkel a műszaki paraméterekkel, 5,677 milliárd forint támogatásból épült fel.

A rendszer magas hőstabilitást, a fokozott biztonságot és a hosszú élettartamot biztosító lítium-vas-foszfát akkumulátortechnológián alapuló egységekből épül fel.

A két projekt együttesen jelenleg a közép-európai régió legnagyobb akkumulátoros energiatároló komplexuma, amely egyetlen kisütési ciklus alatt több mint 40 000 háztartás energiaellátását képes biztosítani.

A moduláris, konténeres kialakítás skálázható, rugalmas üzemeltetést tesz lehetővé, míg a fejlett felügyeleti és vezérlő platformok a rendszer folyamatos diagnosztikáját, a megelőző karbantartást és a hálózattal való zökkenőmentes integrációt biztosítják.

„A buji energiatároló rendszer megvalósítása nemcsak egyedülálló mérnöki feladat, hanem mérföldkő is a hazai villamosenergia-hálózat modernizációjában. Az ilyen léptékű fejlesztések kulcsfontosságúak a rugalmas energiarendszerének megteremtésében, feladatunk pedig biztosítani, hogy ezek a rendszerek maximális üzembiztonság mellett működjenek” – emelte ki Németh Csaba, a Forest-Vill Zrt. igazgatóságának elnöke.

Szintén a vállalat végezte a MET Dunai Energiatároló Zrt. százhalombattai, összesen 40 megawatt névleges teljesítményű, 80 megawattóra tárolókapacitású energiatároló rendszerének kiépítését, amelyet 2025 júniusában kapcsoltak a villamosenergia-rendszerre, és a buji energiatároló átadásáig az ország legnagyobbika volt.