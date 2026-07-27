Már számokról is beszélnek az OTP giga-felvásárlásánál: kemény fába vágta a fejszéjét a menedzsment – minden ezen múlik majd
Az OTP csoport legújabb tranzakciója, a balti régió harmadik legnagyobb bankja, a Luminor Bank felvásárlása stratégiailag helyes és könnyen finanszírozható lépés, ám a részvényesi értékteremtés végső soron a vételártól és attól függ, hogy az OTP mennyire tudja javítani a Luminor jelenlegi gyenge jövedelmezőségét - írja a Bloomberg Intelligence (BI).
Lesz munkája bőven az OTP-nek a balti bankkal
Az ügylet ugyanis - ha megkapja a szükséges jóváhagyásokat - javítaná a földrajzi és eredménydiverzifikációt, ellensúlyozva az OTP lassuló orosz üzletágát.
A Luminor sajáttőke-arányos megtérülése (ROE) viszont ez idő szerint 9 százalék alatt van, ezért a tranzakció gazdaságossága döntően attól függ, hogy az OTP milyen áron vásárolja meg a bankot. Egy körülbelül könyv szerinti értéken - amit az elemző 1,7 milliárd euróra tesz -történő felvásárlás esetén a BI számításai szerint mintegy 4 százalékos EPS-növekedés (az egy részvényre jut korrigált nyereség bővülése) érhető el.
Ehhez a feltételezéshez amúgy úgy jutott a BI, hogy kerekítve átlagolta az eladók dokumentumaiból feltételezhető vételárat. A Blackstone előrejelzéséből a könyvszerinti érték 1,2 szerese, míg a norvég DNB Bank anyagából 0,75-szöröse adódott. Ez persze nem azt jelenti, hogy különböző mértékű vételárat fizetne az OTP az eladóknak, pusztán arról van szó, hogy mivel nem nyilvános a vételár, az elemző így próbálja belőni, hogy mekkora ellenértékről lehet szó.
Erős az OTP tőkehelyzete
Az OTP-nek nagyjából 4 milliárd eurós többlettőkéje van a minimális szabályozói követelmények felett, így a finanszírozás nem jelenthet problémát még egy ennél magasabb vételár esetén sem. Az akvizíció ugyanakkor átmenetileg a menedzsment által kívánatosnak tartott szint alá nyomhatja a csoport CET1 tőkemutató-rátáját.
A Luminor Banknak a balti hitelpiacon mintegy 14 százalékos részesedése van, ami ugyan elmarad a térséget uraló svéd bankok (SEB, Swedbank) hányadától, ám az OTP az akvizícióval szélsebesen juthat jelentős piaci részesedéshez Észtországban, Lettországban és Litvániában.
Az új szerzemény nyereségességének javítása azonban kulcsfontosságú lesz. A Luminor alacsony jövedelmezősége mögött magas tőkeszint, szűkülő kamatmarzs és viszonylag gyenge költséghatékonyság áll.
Az OTP várhatóan a költségcsökkentésre és a hitelállomány bővítésére koncentrál az akvizíció után. A magyar nagybanknak egyébként van tapasztalata az euróövezeti kamatszinten való gazdálkodásról, hiszen leánybankjai révén Szlovéniában, Horvátországban és Bulgáriában is jelen van.
A Luminor Bank amúgy a három ország informatikai rendszereit éppen mostanság ülteti át egy közös felhőalapú platformra, ami rövid távon növeli a költségeket, ellenben hosszabb távon jelentős hatékonyságjavulást tesz lehetővé.
A felvásárlás megítélését alaposan javítja, hogy a Baltikumban a következő három év során évi 2–3 százalékos GDP-növekedés várható, a hitelállomány pedig például tavaly 14 százalékkal bővült. Azaz a Luminor Bankkal egy új növekedési motorra tehet szert az OTP számára, miközben a csoport orosz üzletága gyengülő teljesítményt mutat.
Megszólalt a vezérigazgató: új óriásbankot épít az OTP külföldön, már most 140 millió dolláros nyereséget termelt
Mint a Világgazdság oladalán megírtuk, az OTP Csoport számára nagyon fontos az üzbég piac is, még akkor is, ha az Ipoteka Bankban való részesedése nemrég egy korábbi megállapdás folyományaként néhány százalékkal csökkent. Miként Szentpéteri Ádám egy nemrég megjelent interjúban felidézte, az elsődleges cél az volt, hogy a korábban döntően jelzáloghitelezésre specializálódott pénzintézetből univerzális kereskedelmi bank váljon, amely teljes körű pénzügyi szolgáltatásokat kínál az ügyfelek számára.
A magyar hitelező 2022. decemberében jelentette be az Ipoteka-felvásárlást, miután Taskentben aláírták az ország ötödik legnagyobb pénzügyi szolgáltatójáról szóló adásvételi szerződést. Az OTP Bank ennek értelmében két lépésben vásárolta meg az ottani gazdasági és pénzügyminisztérium tulajdonában lévő részvények 100 százalékát (98 százalékos részesedés). Az első pénzügyi tranzakció 2023 júniusában zárult, amivel az OTP Bank tulajdonába került az Ipoteka Bank részvényeinek 73,71 százaléka, valamint az OTP Bank közvetett tulajdonába kerültek az Ipoteka Bank 100 százalékos tulajdonában álló leányvállalatok, a pénzügyi lízinggel foglalkozó Ipoteka Leasing és a biztosítási szolgáltatásokat nyújtó Imkon-Sugurta.
A magyar hitelező ezt követően, 2024 elején tőkét emelt üzbég leánybankjában, amivel tulajdoni részesedése 80 százalék közelébe nőtt.
Az Ipoteka tavaly 49,5 milliárd forint adózott nyereséget termelt, 6 százalékkal elmaradva a 2024-es szinttől, az OTP csoport teljes profitjának 4,3 százaléka származott Üzbegisztánból.