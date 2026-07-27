Már számokról is beszélnek az OTP giga-felvásárlásánál: kemény fába vágta a fejszéjét a menedzsment – minden ezen múlik majd

A Luminor sajáttőke-arányos megtérülése (ROE) viszont ez idő szerint 9 százalék alatt van, ezért a tranzakció gazdaságossága döntően attól függ, hogy az OTP milyen áron vásárolja meg a bankot. Egy körülbelül könyv szerinti értéken - amit az elemző 1,7 milliárd euróra tesz -történő felvásárlás esetén a BI számításai szerint mintegy 4 százalékos EPS-növekedés (az egy részvényre jut korrigált nyereség bővülése) érhető el.

Ehhez a feltételezéshez amúgy úgy jutott a BI, hogy kerekítve átlagolta az eladók dokumentumaiból feltételezhető vételárat. A Blackstone előrejelzéséből a könyvszerinti érték 1,2 szerese, míg a norvég DNB Bank anyagából 0,75-szöröse adódott. Ez persze nem azt jelenti, hogy különböző mértékű vételárat fizetne az OTP az eladóknak, pusztán arról van szó, hogy mivel nem nyilvános a vételár, az elemző így próbálja belőni, hogy mekkora ellenértékről lehet szó.

Erős az OTP tőkehelyzete

Az OTP-nek nagyjából 4 milliárd eurós többlettőkéje van a minimális szabályozói követelmények felett, így a finanszírozás nem jelenthet problémát még egy ennél magasabb vételár esetén sem. Az akvizíció ugyanakkor átmenetileg a menedzsment által kívánatosnak tartott szint alá nyomhatja a csoport CET1 tőkemutató-rátáját.

A Luminor Banknak a balti hitelpiacon mintegy 14 százalékos részesedése van, ami ugyan elmarad a térséget uraló svéd bankok (SEB, Swedbank) hányadától, ám az OTP az akvizícióval szélsebesen juthat jelentős piaci részesedéshez Észtországban, Lettországban és Litvániában.

Az új szerzemény nyereségességének javítása azonban kulcsfontosságú lesz. A Luminor alacsony jövedelmezősége mögött magas tőkeszint, szűkülő kamatmarzs és viszonylag gyenge költséghatékonyság áll.

Az OTP várhatóan a költségcsökkentésre és a hitelállomány bővítésére koncentrál az akvizíció után. A magyar nagybanknak egyébként van tapasztalata az euróövezeti kamatszinten való gazdálkodásról, hiszen leánybankjai révén Szlovéniában, Horvátországban és Bulgáriában is jelen van.