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Török Gábor

A választók adtak egy piros lapot – megtorpant a Tisza, az elemző szerint vége a mézesheteknek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Már nem csak szubjektív érzet, de a mért adatok is alátámasztják, hogy a Tisza Párt iránti töretlen és növekvő lelkesedés megcsappant. A Medián legfrissebb kutatása szerint a köztársasági elnök jelölése körüli improvizálások, Magyar Péter kapkodása majd a furcsa keresgélés vitt a párttól, nem hozott.
Lengyel Gabriella
2026.07.27, 10:39

A köztársasági elnök választás körüli kellemetlenségek és elégedetlenség már mérhetően is megjelent a Tisza szavazók táborában. Török Gábor politológus hétfői posztjában a mézeshetek végéről ír, ahogy más elemzők is az elmúlt hetek eseményeit kommentálva elmondták, a választási győzelem mámora nem tart örökké. 

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                                                                            A Medián friss kutatás szerint visszaesett a Tisza támogatottsága/ Fotó: Isza Ferenc / AFP

Az elemző szerint: „A “megtorpanás”, a “mézeshetek vége” most már adatokkal is alátámasztható. A teljes népességben májusban 61 százalékon állt a Tisza, a Polgár-eset után most 57. A Fidesz 2010-2026 között soha nem volt ilyen magasan sem, ráadásul mindenki tudta, hogy a csökkenés előbb-utóbb elkerülhetetlen, de azért érdemes rögzíteni: ez tényleg politikai hiba volt."

A poszt alatt egy kommentelő megjegyezte: „piros lapot mutattunk a Polgár lánnyal szemben ők pedig próbáltak átlépni rajtunk. Ezt kell megérteni a Tiszának. Remélem megértették."

Korábbi cikkünkben összefoglaltuk, hogyan került nehéz helyzetbe Magyar Péter miniszterelnök azzal, hogy a választói szerint megkerülte őket. Akkor Török Gábor úgy fogalmazott, megtorpanást is felfedezni vélt az államfőt lecserélő kormányban. Az elemző a parlamenti ülésnapról azt írta, az ugyan Magyar Péter az államfőjelölés kapcsán defenzívába került, ami nyilvánvalóan szerinte túlzás, de az kétségtelen, hogy a választás óta először volt érzékelhető a miniszterelnök és a kormánypárt megtorpanása. 

 

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