Ötmilliárd forintot kapnak fejlesztésre a terrorelhárítók

A kormány ötmilliárd forinttal emelte a Terrorelhárítási Központ idei költségvetését, amely így csaknem 35 milliárdból gazdálkodhat, folytatódhat az elhasználódott felszerelések cseréje.

A kormány a héten ötmilliárd forinttal emelte a Terror- elhárítási Központ (TEK) költségvetését, az idén ez már a harmadik kormányhatározat, amely a szervezet pluszpénzzel való ellátásáról rendelkezik. A mostani határozatból kiderül, hogy

az összeget a TEK „képességek bővítésére, a magasabb szintű feladat-végrehajtáshoz új típusú eszközök beszerzésére és a rendszerbe állításukhoz”, valamint az elhasználódott eszközök cseréjére használhatja fel

– olvasható.

Jasenszky Nándor, a TEK kommunikációs vezetője a Világgazdaságnak elmondta, hogy

a mostani beszerzésekkel az elhasználódott felszerelések cseréjét folytatják. A szervezet hamarosan tízéves lesz – miután 2010 szeptemberében alapították –, így az állomány által használt felszerelések egy részének lejár a garanciája, ezért kerül sor például speciális védőfelszerelések, lövedékálló mellények cseréjére.

A kommunikációs vezető kiemelte, hogy tervezik az éjjellátó képességek fejlesztését, de szükség lesz fegyverek cseréjére is, mert idővel azok is elhasználódnak.

Új páncélozott bevetési járműveket is terveznek vásárolni, a cél az, hogy regionális rendszerben a vidéki városokban is mindig rendelkezésre álljanak azok a létrás beavatkozó járművek, amelyeket a TEK a fővárosban már rendszeresen használ. Ezekkel a járművekkel a bevetési egységet akár egy első emeleti helyiségbe is be lehet juttatni.

