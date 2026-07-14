Kezdődik: kerozinhiány van a magyar turisták egyik kedvenc európai országában, több nagy repülőteret is érint – erre számítsanak az utasok

Több szakértő már a háború kitörését követően is figyelmeztetett, hogy a nyári turisztikai főszezonban kerozinhiány alakulhat ki. Most úgy tűnik néhány helyen valóban ellátási zavarok léptek fel. Olaszországban állítólag már több repülőtéren is korlátozzák az üzemanyag-felhasználást – számolt be az olasz közszolgálati médiaszolgáltató, a Rai.

A milánói Linate repülőtér / Fotó: MC MEDIASTUDIO

A beszámoló szerint fokozott készültség van érvényben a bolognai Marconi, a milánói Linate, valamint a velencei és a trevisói repülőtéren is. Forgalmi zavarokról eddig nem érkeztek hírek, a helyzetet a „kerozinellátás átmeneti zavara” idézte elő, amit egy tartályhajó késése okozott.

Több repülőtéren is problémák lehetnek

A kerozinellátási zavarról az Air BP, Olaszország egyik vezető repülőgépüzemanyag-beszállítója számolt be egy belső közleményben.

A dokumentum szerint a repülőtereknek korlátozniuk kellett volna a megvásárolható üzemanyag mennyiségét.

A bolognai repülőtér vezetése közel állt ahhoz, hogy korlátozást vezessen be. Fontolóra vették, hogy a három óránál rövidebb járatok számára 2000 literben maximálják a kiadható kerozin-mennyiséget. Ez a lépés azt eredményezte volna, hogy a légitársaságoknak a fennmaradó üzemanyag-szükségletet más beszállítóktól kellett volna beszerezniük.

A döntés végül nem született meg és a helyzet kezelését az Air BP-re bízták. A Corriere della Sera napilap forrásai szerint a lépéssel részben a negatív sajtóvisszhangot igyekeztek elkerülni. Az eredetileg tervezett korlátozás július 23-ig lett volna érvényben.

Előzményként érdemes megemlíteni, hogy áprilisban több olaszországi repülőtér is máshogy járt el, és korlátozásokat vezetett be a kiadható üzemanyag mennyiségére vonatkozóan.

A jelenleg kialakult helyzet egyelőre nincs érdemi hatással a forgalomra: járatokat nem töröltek, valamint nagyobb késésekről sem érkeztek hírek.

A kerozinellátás sajátosságai

A kerozin – a benzinnel és a gázolajjal ellentétben – különleges tárolási feltételeket igényel. Ebből adódóan nincsenek akkora készletek felhalmozva, mint a hagyományos üzemanyagokból, amely sérülékennyé teszi az ellátási láncot, sokkhatások következtében pedig gyorsabban alakulhat ki hiány.