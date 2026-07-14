Leállt Magyarország egyik legnagyobb akkugyára: Kínáig jutott a balhé híre, senki nem tudja, újraindul-e valaha – világos választ várnak a Tiszától

Mint azt korábban a Világgazdaság is megírta, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozást indított a kínai Semcorp, debreceni szeparátorfólia-gyárának tevékenységével összefüggésben.

Kínáig jutott a Semcorp-ügy híre / Fotó: Derencsényi István

Az ügy azt követően robbant ki, hogy a Greenpeace Magyarország és a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület vizsgálatai ipari eredetű szennyező anyagok jelenlétét mutatták ki a a vállalat telephelye mellett található vízfolyásban.

Nem tisztázott a kínai gyár jövője

A debreceni Fidesz és Papp László polgármester értesülései szerint a kormányhivatal a Semcorp működési engedélyét nem visszavonta, hanem határozatlan időre felfüggesztette. Erre való tekintettel a politikai közösség arra szeretne választ kapni, hogy abban az esetben is várható-e az üzem újraindítása, amennyiben bebizonyosodik a vállalat felelőssége:

Amennyiben bebizonyosodik, hogy a Semcorp részben vagy egészben felelős a határértéket meghaladó szennyezésért, végleg visszavonják a működési engedélyét?

− címzik a kérdést Tárkányi Zsoltnak és Tompa Enikőnek, a Tisza Párt Hajdú-Bihar vármegyei képviselőinek.

A közösségimédia-posztból az is kiderül, hogy Papp László és a debreceni Fidesz továbbra is minden olyan munkahelyteremtő beruházást támogat, amely működése során maradéktalanul megfelel a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak.

A politikai mismásolás és az önkormányzatra való mutogatás ideje lejárt. A Semcorp és a többi akkumulátoripari vállalat ügyében a döntéseket a kormányhivatal hozza meg, ezért a debreceniek joggal várják önöktől a világos válaszokat

− áll a bejegyzés záró soraiban.

Tárkányi Zsolt is megszólalt az üggyel kapcsolatban

A térség országgyűlési képviselője szintén egy posztban osztotta meg a Semcorp-ügy legújabb fejleményeit, azonban a bejegyzés még a debreceni Fidesz kérdéseit megelőzően született. A politikus arról számolt be, hogy a kínai üzleti nyilvánosságban − egy hozzá eljutott, friss jelentés szerint − nagyon komolyan veszik az esetet, a hír pedig az akkumulátoripari vállalat felső vezetéséhez is eljutott. Az összefoglaló értelmében:

A kínai írások nem elszigetelt környezetvédelmi incidensként kezelik az ügyet, hanem az európai és magyarországi beruházási környezet változásaként értékelik azt.

A legnagyobb elérésű cikkek közös értelmezése szerint a kínai vállalatok európai beruházásai új kihívásokkal szembesülnek.

Az elemzések többsége a tavaszi politikai fordulatot összefüggésbe hozza az esettel, valamint ismerteti a jelentős mértékű talajvízszennyezést is.

A megjelent írások szerint a tervezett szigorúbb kormányzati intézkedések a teljes magyarországi akkumulátoripart érintik.

A szakmai elemzések a Semcorp-ügyet a kínai vállalaltok európai működésének megfelelési kihívásaként értelmezik, valamint rámutatnak arra, hogy a technológiai versenyképesség és a költséghatékonyság mellett egyre nagyobb jelentőséget kapnak a környezetvédelmi szempontok is.

Abban úgy tűnik konszenzus van, hogy a magyarországi működés feltételei a korábbi időszakhoz képest szigorúbb szabályozási környezethez igazodnak majd.

Ezeknek az üzemeknek új együttműködést kell kötniük a magyar kormánnyal és a magyar emberekkel − hangsúlyozta Tárkányi Zsolt, aki szerint ezentúl csak szigorú szabályok mellett, kőkemény hatósági felügyelettel folyhat termelés az ágazatban.

Aki ennek nem hajlandó vagy nem képes megfelelni az pedig bezár. Először átmenetileg, ha abból sem tanul akkor pedig végleg

− fogalmazott szigorúan a politikus, majd hozzátette, hogy a Semcorp most így járt, és így fog járni minden más üzem is, ha szennyezi Debrecent vagy bármely más magyar várost.