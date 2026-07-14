A szemébe mondta a németeknek a Mercedes csúcsvezetése, miért költözteti át a gyártást Magyarországra: ez most sokkolta őket, a magyar dolgozók nyomába se érnek

Új fejezetet nyitott a Mercedes-Benz a kecskeméti gyár bővítésével: az üzem immár évi 300 ezer autó gyártására lesz képes, és azonnal megkezdődik az elektromos C-osztály sorozatgyártása. Miközben Németországban költségcsökkentésről és gyárbezárásokról szólnak a hírek, Magyarország stratégiai szerepe tovább erősödik a német autógyártó számára.

Miközben Németország autóipara egyre komolyabb kihívásokkal néz szembe, a Mercedes újabb jelentős beruházást valósított meg Magyarországon / Fotó: Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ünnepélyes keretek között adta át kibővített kecskeméti gyárát a Mercedes-Benz, amely ezzel a vállalat legnagyobb magyarországi autógyárává vált.

A fejlesztés részeként azonnal megkezdődött az elektromos C-osztály gyártása is, miközben az üzem éves kapacitása a korábbi mintegy 150 ezerről 300 ezer járműre emelkedik.

A megnyitón Ola Källenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója Kecskemétet a vállalat egyik „kulcsfontosságú telephelyének” nevezte. Hangsúlyozta, hogy a globális verseny egyre élesebb, ezért a költséghatékonyság, a minőség és a gyorsaság egyszerre vált meghatározóvá. A kecskeméti üzem szerinte bizonyítja, hogy Európában is lehet világszínvonalú minőséget versenyképes költségek mellett előállítani.

Magyar Péter miniszterelnök a gyárat a magyar-német gazdasági együttműködés szimbólumának nevezte. Úgy fogalmazott, hogy a beruházás a közös tudást, a közös teljesítményt és a közös felelősséget testesíti meg.

A beruházás jelentősége túlmutat egy új modell gyártásán. A Mercedes korábban elsősorban kompakt modelleket, például az A-osztályt készítette Kecskeméten, az elektromos C-osztály azonban már a vállalat egyik stratégiai prémiummodellje.

Ezzel a magyar gyár szerepe is magasabb szintre lépett.

A német SWR értesülései alapján ráadásul a Mercedes 2027-től a következő generációs kompakt G-osztály gyártását is Kecskemétre helyezheti. A vállalat ezt egyelőre nem erősítette meg, de a mostani fejlesztések alapján a magyarországi üzem jelentősége tovább növekedhet.

Soha nem látott botrány robbant ki az új kecskeméti Mercedes-gyár átadásán: az eset a németeknek a legkellemetlenebb − „Ők ilyenekhez nem szoktak hozzá” Eddig találgatások övezték, hogy miért nem vett részt a kecskeméti városvezetés Európa legnagyobb Mercedes-gyárának átadásán. A polgármester most tiszta vizet öntött a pohárba, és elárulta milyen politikai indok állhatot a háttérben. Az ügy egyik érdekessége, hogy a kormány üzenete a német vállalaton keresztül érkezett.

A döntés különösen nagy visszhangot váltott ki Németországban. A Mercedes vezetése korábban arról tájékoztatta dolgozóit, hogy minden új modell németországi gyártása rontja a vállalat költségversenyképességét. Emiatt az új beruházások és modellek egyre gyakrabban kerülnek alacsonyabb költségű országokba.