Rendkívüli fordulat: az EU nem tudta elfogadni a 21. orosz szankciós csomagot, két tagállam blokkolja – ez most nagyon kínos Ursula von der Leyennek

Az Európai Unió Állandó Képviselőinek Bizottsága (Coreper) július 14-én, kedden rendkívüli ülést tartottak, hogy elfogadják az Oroszország elleni 21. uniós szankciós csomagot.

Az EU nem tudta elfogadni a 21. orosz szankciós csomagot / Fotó: AFP

Mivel nem született megállapodás, ezért az egyeztetések július 15-én, szerda reggel folytatódnak, de úgy tűnik ez nem lesz egyszerű menet.

Az orosz szankciókat övező vitáról

Mint kiderült az ír soros elnökség július 14-én több mint négy órán keresztül próbált megállapodásra jutni azokkal a tagállamokkal, amelyeknek fenntartásaik vannak a 21. szankciós csomag egyes rendelkezéseit illetően, valamint a július 15-i ülésre is számos kompromisszumos javaslatot előterjesztettek

A diplomaták elfogadhatónak ítélték, hogy az orosz kőolajra vonatkozó árplafont ne feltétlenül július 15-én, hanem július 16-án vizsgálják felül

− számoltak be brüsszeli források.

Ez nem mond ellent az előírásoknak, mivel a módosításnak legkésőbb a legutóbbi, 2026. január 15-i változtatás után kell megtörténnie. Ennek köszönhetően még egy teljes nap áll rendelkezésre a szankciós csomag egészének elfogadására.