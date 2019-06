Varga Mihály: emelik a nyugdíjakat és nő a családok támogatása

A büdzsé négy fő pillére a családok támogatásának növelése, a gazdaságvédelmi akcióterv, a tovább csökkenő adók és a bővülő biztonsági kiadások.

A kormány benyújtotta a parlamentnek a 2020-as költségvetés tervezetét: négy százalékkal nőhet a gazdaság, az inflációt 2,8 százalékra várják – így ennyivel emelkedhetnek januárban a nyugdíjak.

A korábbi évekhez képest is jelentős, a GDP egy százalékát elérő tartalékokat képzett a büdzsében a kormány az országvédelmi alappal és az kormányzati tartalékkal – ami egyfelől jelentős biztonságot ad az adóbevételek esetleges kiesésére, így a hiánycél tartásához – ám ha ez nem következik be akkor viszont a kormány szabadon saját szája íze szerint használhatja fel ezt a pénz ahelyett, hogy az például adócsökkentésre vagy az évek óta halogatott szerkezeti reformokra – oktatás, egészségügy – fordítaná azt. Most kell kihasználni, hogy felkészüljünk a gazdaság lassulásra, ezért a tervezett 1,5 százalékkal szemben lesz csak a GDP egy százaléka a hiány. Egyszerre kell a közterheket csökkenteni, a hiányt és az államadósságot mérsékelni – miközben a beruházásokat növelni.

A 2020-as költségvetés a családok támogatásának költségvetése lesz, amelynek fókuszában a családvédelmi akcióterv végrehajtása áll

– mondta Varga Mihály pénzügyminiszter parlamenti sajtótájékoztatóján. A miniszter elmondása szerint büdzsé második hangsúlyos elem a gazdaságvédelem, a cél az, hogy a magyar gazdaság eddig eredményei a lassuló uniós környezeteben is megmaradjanak. A 2020-as büdzsé harmadik pillérre a biztonságos ország megteremtése, ezért jövőre is kiemelt forrásokat fordítanak a rendvédelemre és a honvédemre.

Varga elmondta , hogy ennek érdekében idénhez mérten 220 milliárd forinttal nő családok támogatása, míg a gazdaságvédelmi akcióterv közel 550 milliárdos forrást biztosít a vállalkozásoknak. Hozzátette: Magyarország kormányát a 2020-as költségvetés összeállításakor a családbarát Magyarország célja vezérelte. A jövő évben közel 2228 milliárd forint áll majd rendelkezésre a magyar családok támogatására. Ez közel 224 milliárd forinttal magasabb az idei összegnél.

A fentieknek megfelelően 2020-tól elérhető a családvédelmi akcióterv összes intézkedése. Biztosítjuk a pénzügyi fedezetet a babaváró támogatásra, a csok kedvezményes hitel bővítésére, a gyermekes családosok jelzáloghitelének átvállalására és a nagycsaládosok autóvásárlási programjára, valamint a bölcsődeépítésekre. Január 1-jétől lép hatályba a négygyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentessége, valamint a nagyszülői GYED is. Mindezeken túl az ingyenes tankönyvellátás a 2020/2021-es tanévtől teljes körűvé válik.

A kormány négy százalékos növekedés mellett GDP-arányos egy százalékos költségvetési hiánnyal számol, az inflációt pedig 2,8 százalékon szeretnék tartani. A májusi konvergencia programban még 1,5 százalékos GDP-arányos hiánnyal számoltak, ám a kormány a hiány gyors csökkentése mellett döntött, felkészülve a lassuló gazdasági környezetre – amikor kiemelten fontos lesz a stabil államháztartás.

Miután az inflációt a kormány 2,8 százalékra tervezi, ez azt jelenti, hogy a nyugdíjak januárban épp ennyivel emelkednek, igaz árulta el Varga, az egyszeri nyugdíjprémium kifizetésre idén is és jövőre is számíthatnak az érintettek.

A tervek szerint a költségvetés tervezetét június 19-én kezdi meg tárgyalni a parlament és július 12-én el is fogadhatják azt, ezzel pedig véget ér a parlament tavaszi ülésszaka – mondta a Kövér László házelnök, aki átvette a pénzügyminisztertől a költségvetés tervezetét.