Adateső érkezik a magyar gazdaságról: most minden kiderül
Nem lesz hiány friss gazdasági adatokból az előttünk álló héten, ugyanis a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a jövő hét mindegyik napján fontos gazdasági adatokat tesz közzé, míg pénteken a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az államháztartás április végi helyzetéről szóló gyorsjelentést közli.
Termelői inflációs adattal kezdi a dömpinget a KSH
A KSH hétfőn az ipari termelői árak márciusi adatairól számol be, miután februárban ezek éves alapon 3,3 százalékos csökkenést mutattak, míg havi alapon 0,8 százalékos csökkenést hjegyeztek fel.
A belföldi értékesítési árak éves alapon 3,1, havi alapon 0,3 százalékkal csökkentek februárban, míg az exportértékesítési árak egy év alatt 3,3, egy hónap alatt pedig 1,0 százalékkal lettek alacsonyabbak.
A következő napon a turisztikai szálláshelyek márciusi és első negyedéves forgalmát teszik közzé, miután februárban a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,1 millió vendég 2,4 millió vendégéjszakát töltött el, ami a vendégek száma esetén 4,6 százalékos, a vendégéjszakák számánál pedig 5,2 százalékos növekedést jelent éves alapon. 2026. január-februárban a turisztikai szálláshelyekre érkező belföldi vendégek száma 4,7, a külföldieké 5,1 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. Februárban a szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 3,8, a vendégéjszakáké 4,3 százalékkal bővült 2025 februárjához képest. A vendégek 75 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 6,5 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 0,8 százalékkal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.
Beindult-e az ipar márciusban?
A KSH szerdán az ipari termelés márciusi alakulásáról teszi közzé első becslését, és ezen a napon közlik a lakásépítések, építési engedélyek első negyedévi adatait is. A februári adat szerint az ipari termelés volumene mind a nyers, mind a munkanaphatástól tisztított adatok szerint 1,5 százalékkal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál, miközben a feldolgozóipari alágak többségében visszaesés következett be. Ez utóbbiről ugyanakkor most csak említés szintjén várhatók adatok, hiszen a részletes statisztikai csak a később megjelenő második becsléssel érkezik majd.
A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján a januárinál 1,8 százalékkal kisebb volt az ipari kibocsátás februárban.
Tavaly 12 062 új lakás épült, ami 9,3 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál. Ugyanakkor a kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 28 081 volt, ami 37 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest.A fővárosban 14, a megyei jogú városokban 26, a községekben 6,6 százalékkal kevesebb lakás épült, mint 2024-ben. Csak a nem megyei jogú városokban emelkedett az átadott lakások száma (8,9 százalék). Bár a főváros súlya kissé mérséklődött, továbbra is itt épült fel az új lakások csaknem egyharmada.
Az óriási jelentőségű kiskereskedelmi adat is most érkezik
A KSH csütörtökön teszi közzé a márciusi kiskereskedelmi adatokat, miután februárban éves szinten a kiskereskedelmi forgalom volumene mind a nyers, mind a naptárhatástól megtisztított adatok szerint 3,8 százalékos növekedést jelzett. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,2, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 5,0, az üzemanyag-kiskereskedelemben 6,4 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az előző hónaphoz képest a szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskerskedelmi forgalom volumene 0,4 százalékkal nőtt.
Január–februárban a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 3,6 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.
Pénteken érkezik a fogyasztói árak áprilisi alakulásáról szóló adat, miután márciusban az infláció éves szinten 1,8 százalék, havi szinten pedig 0,4 százalék volt.
Ugyancsak pénteken érkezik az NGM gyorstájékoztatója az államháztartás központi alrendszerének 2026. április végi helyzetéről. Március végéig az államháztartás központi alrendszere 3420,4 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez az éves hiánycél 62,8 százaléka. A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 3242,6 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 12,5 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 190,3 milliárd forintos hiányt mutattak. A központi alrendszer március végi 10 543,2 milliárd forint összegű bevételei az előző év azonos időszakához képest 1345,4 milliárd forinttal, 14,6 százalékkal nőttek, a kiadások 13 963,6 milliárd forintot tettek ki, és 2211,7 milliárd forinttal, 18,8 százalékkal haladták meg az előző év azonos időszakát. Magasabban teljesültek az egy évvel korábbihoz képest a költségvetési szervek kiadásai, a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai, a lakástámogatások és az állami beruházási fejezet kiadásai.