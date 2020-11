A vártnál sokkal erőteljesebb volt a gazdaság felpattanása

Az előző negyedévhez képest 11,3 százalékkal nőtt a bruttó hazai termék (GDP) az idei harmadik negyedévben, míg 2019 július-szeptemberhez képest 4,6 százalékkal zsugorodott a gazdaság – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) jelentéséből. A Világgazdaság elemzői konszenzusa 5,4 százalékos éves visszaeséssel és mindössze 10,5 százalékos negyedéves felpattanást jelzett.

A KSH kommentárja szerint

A gazdasági teljesítmény előző év azonos időszakához mért csökkenését legnagyobb mértékben az információ, kommunikáció, illetve a pénzügyi szolgáltatások növekedése mérsékelte.

Az első háromnegyedévben 5,6 százalékkal volt alacsonyabb a GDP, mint a tavalyi azonos időszakban.

A jövőre kivetített dinamikára építő, az amerikai gyakorlatban régóta közölt úgynevehett évesített index 53,5 százalékos növekedést mutat a harmadik negyedévben az előző negyedévben látható 46,8 százalékos visszaesés után.

A piaci elemzők várakozásainál kedvezőbb adatok alátámasztják, hogy a járvány második hulláma alatt is folytatni kell az adócsökkentésekre és a munkahelyek védelmére épülő gazdaságpolitikát – közölte Pénzügyminisztérium.

A szaktárca szerint a magyar gazdaság harmadik negyedévi teljesítménye azt mutatja, hogy a gazdaság egy közel teljes tavaszi lezárás követően is gyorsan helyre tud állni, azaz a helyreálló képessége kitűnő.

A gazdasági teljesítményhez a legnagyobb mértékben az információ, kommunikáció és a pénzügyi szolgáltatások növekedése járult hozzá. Ezt támogatta a családok lakáshitel felvételi kedvének javulása is, amit a kormány otthonteremtési programja is ösztönöz. A csökkenés leginkább az építőipari termelés és egyes szolgáltató ágazatok, mint például szállítás, kereskedelem, turizmus-vendéglátás, szórakoztatás jelentős éves alapú visszaeséséhez köthető. A gyárleállások következtében az ipari termelés áprilisban érte el mélypontját, azonban ezt követően folyamatosan emelkedett az ágazat kibocsátása, szeptemberben már meghaladta a tavalyi szintet. A májusi visszaesést követően az építőipar is fokozatos kilábalást mutatott, így mélypontjához képest szeptember végéig már 10,9 százalékkal emelkedett a szezonálisan igazított adatok alapján. A Pénzügyminisztérium szerint bíztató továbbá, hogy a nyári hónapokban újraindult a belföldi turizmus és a határok őszi lezárásáig a külföldi vendégek egy része is visszatért.

Várakozásuk szreirnt:

A magyar gazdaság harmadik negyedéves növekedése az előző negyedévhez viszonyítva várhatóan felülmúlja a német és az osztrák gazdaság növekedési ütemét.