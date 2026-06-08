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Már egy hot dogot sem lehet venni a légitársaságok egy utasra jutó nyereségéből, lefordultak a részvények

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A fő probléma az üzemanyag drágulása. Idén az átlagos kerozinár 70 százalékkal ugrik meg a tavalyihoz mérten, ezért az IATA szerint felére csökken a légitársaságok nyeresége.
Murányi Ernő
2026.06.08, 15:28
Frissítve: 2026.06.08, 15:42

Lefordultak hétfőn az európai légitársaságok részvényei, miután a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) a felére csökkentette a szektor idei évre szóló globális profitvárakozását, amit a szervezet a kerozinárak – főként az iráni háború miatti – 70 százalékos emelkedésével magyarázott.

London Gatwick Airport légitársaság
Már egy hot dogot sem lehet venni a légitársaságok egy utasra jutó nyereségéből / Fotó: NurPhoto via AFP

Beszakadt az európai légitársaságok részvényárfolyama 

A British Airwayst üzemeltető IAG, az Air France KLM, a Lufthansa, a Wizz Air és a Ryanair részvényei 1,5 százalék és 2,1 százalék között estek délelőtt, egyedül a felvásárlási pletykákkal érintett EasyJet jelentett kivételt.

Az IATA szerint a globális légi közlekedési ágazat 2026-ban 23 milliárd dolláros összesített nettó nyereséget termel, ami messze elmarad a tavalyi 45 milliárd dollártól, és a korábban az idei évre becsült 41 milliárd dollártól is.

A nettó nyereségráta a 2025-ös 4,2 százalékról várhatóan 2 százalékra csökken, míg az utasonkénti nettó nyereség 9,1 dollárról 4,5 dollárra zuhan.

Az amerikai labdarúgó-világbajnokság színhelyein ebből már egy hot dogot sem lehet venni

– kommentálta a jelentést Willie Walsh, az IATA főigazgatója. 

A fő probléma pedig az üzemanyag drágulása. 

A kerozin ára várhatóan átlagosan 152 dollár lesz hordónként 2026-ban, ami közel 70 százalékos növekedés a tavalyi 90 dollárhoz mérten.

Az IATA a kalkulációt a Brent nyersolaj feltételezett hordónkénti 95 dolláros átlagárára alapozta.

A légitársaságok üzemanyagköltségei összességében 350 milliárd dollárra emelkednek a 2025-ös 252 milliárd dollárról, míg az üzemanyag-ráfordítások aránya az összes működési kiadáshoz viszonyítva 25,4 százalékról 31,4 százalékra nő.

A szektor globális működési költsége várhatóan eléri az 1117 milliárd dollárt, miközben a bevételek 1165 milliárd dollárra duzzadnak, az utaslétszám pedig világszerte 5,1 milliárdra nő.

A legnagyobb vesztes a Közel-Kelet

Az európai légitársaságok különösen ki vannak téve a kerozin drágulásának. Az IATA előrejelzése szerint a nettó nyereségük az év folyamán a tavalyi 13 milliárdról 9,6 milliárd dollárra esik, a nettó árrésük pedig 4,5 százalékról 3,1 százalékra karcsúsodik.

Az utasonkénti nyereség 10,3 dollárról 7,5 dollárra csökken. Habár az európai légitársaságok a válság előtt üzemanyag-szükségletük nagyjából 70 százalékát fedezték, az IATA megjegyzi, hogy a fedezetek kivezetésével a magasabb költségek  begyűrűznek a szektorba.

Még nagyobb lesz a visszaesés a Közel-Keleten, ahol a légitársaságok várhatóan 4,3 milliárd dolláros nettó veszteséget könyvelhetnek el 2026-ban a 2025-ös 7,2 milliárd dolláros nyereséggel szemben.

Az észak-amerikai légitársaságok várhatóan 9,4 milliárd dollárt fognak keresni, szemben az előző évi 12,40 milliárd dollárral, míg az ázsiai–csendes-óceáni térségben a légitársaságok profitja 9,8 milliárd dollárról 6,6 milliárd dollárra esik vissza.

A kisebb légitársaságok, amelyek már eleve gyenge mérleggel kezdték az évet, minden bizonnyal szorulni fognak

– emelte ki Walsh.

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