Magyar Péter kártalanítási és kártérítési alap létrehozását jelentette be – élő közvetítés

A miniszterelnök a parlamenti felszólalásában a bicskei gyermekotthonban történt visszaélésekről beszélt. Beszédében megemlítette az egyik öngyilkosságot elkövető fiatal történetét.

Magyar Péter felszólalásával indul az Országgyűlés plenáris ülése / Fotó: AFP

Kitért arra is, hogy saját politikai útja és a Tisza Párt fejlődéstörténete szempontjából is meghatározó volt a gyermekotthonok világának megismerése.

Magyar Péter azt mondta, hogy a gyermekbántalmazási ügyekkel kapcsolatban a kegyelmi ügy részleteit nyilvánosságra hozták. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a valódi feladat a gyermekvédelmi rendszer újjáépítése és megerősítése, hogy a jövőben hasonló esetek ne fordulhassanak elő.

Arra kérte a gyermekvédelemért felelős szociális és családügyi minisztert, hogy készítsen átfogó jelentést a gyermekvédelmi rendszer hiányosságairól. Hozzátette, hogy az Országgyűlés azért hozott létre vizsgálóbizottságot, hogy feltárja a problémákat és átfogóan átvilágítsa a terület működését.

Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy a gyermekvédelmi rendszer jelenleg mintegy 23 ezer fiatalt és gyermeket érint, miközben több mint 1600 gyermek vár szakellátási elhelyezésre.

Arról is beszélt, hogy jelenleg 325 magyar gyermek él kórházban úgy, hogy valójában nincs szükségük kórházi ellátásra, ám megfelelő elhelyezés hiányában nem tudják elhagyni az intézményt.

Magyar Péter bejelentette, hogy

miniszteri biztost nevez ki a gyermekvédelemben történt visszaélések kivizsgálására.

A biztos feladata lesz a visszaélések feltárása, a jóvátételre vonatkozó javaslatok kidolgozása, valamint annak biztosítása, hogy a jövőben ne fordulhassanak elő hasonló esetek.

Elmondta, hogy a miniszter hétfőn több gyermekvédelmi intézmény vezetőjét menesztette.

A kormány eheti ülésén döntünk egy egymilliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap létrehozásáról

– mondta a kormányfő.

Magyar Péter szerint az alap a gyermekvédelemben bántalmazott áldozatok támogatását szolgálná. Hozzátette, hogy így igyekeznek segítséget nyújtani azoknak, akik visszaélések áldozataivá váltak.

Gulyás Gergely: Magyar Péter vádbeszédet tartott

Toroczkai László felszólalásában azt mondta, hogy a Mi Hazánk támogatja a gyermekek védelmét. Hozzátette, hogy a családi pótlék emelése is segíthetne a helyzet javításában, ugyanakkor szerinte indokolt lenne a támogatás felhasználásának szigorúbb ellenőrzése.