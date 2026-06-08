Magyar Péter kártalanítási és kártérítési alap létrehozását jelentette be – élő közvetítés
A miniszterelnök a parlamenti felszólalásában a bicskei gyermekotthonban történt visszaélésekről beszélt. Beszédében megemlítette az egyik öngyilkosságot elkövető fiatal történetét.
Kitért arra is, hogy saját politikai útja és a Tisza Párt fejlődéstörténete szempontjából is meghatározó volt a gyermekotthonok világának megismerése.
Magyar Péter azt mondta, hogy a gyermekbántalmazási ügyekkel kapcsolatban a kegyelmi ügy részleteit nyilvánosságra hozták. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a valódi feladat a gyermekvédelmi rendszer újjáépítése és megerősítése, hogy a jövőben hasonló esetek ne fordulhassanak elő.
Arra kérte a gyermekvédelemért felelős szociális és családügyi minisztert, hogy készítsen átfogó jelentést a gyermekvédelmi rendszer hiányosságairól. Hozzátette, hogy az Országgyűlés azért hozott létre vizsgálóbizottságot, hogy feltárja a problémákat és átfogóan átvilágítsa a terület működését.
Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy a gyermekvédelmi rendszer jelenleg mintegy 23 ezer fiatalt és gyermeket érint, miközben több mint 1600 gyermek vár szakellátási elhelyezésre.
Arról is beszélt, hogy jelenleg 325 magyar gyermek él kórházban úgy, hogy valójában nincs szükségük kórházi ellátásra, ám megfelelő elhelyezés hiányában nem tudják elhagyni az intézményt.
Magyar Péter bejelentette, hogy
miniszteri biztost nevez ki a gyermekvédelemben történt visszaélések kivizsgálására.
A biztos feladata lesz a visszaélések feltárása, a jóvátételre vonatkozó javaslatok kidolgozása, valamint annak biztosítása, hogy a jövőben ne fordulhassanak elő hasonló esetek.
Elmondta, hogy a miniszter hétfőn több gyermekvédelmi intézmény vezetőjét menesztette.
A kormány eheti ülésén döntünk egy egymilliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap létrehozásáról
– mondta a kormányfő.
Magyar Péter szerint az alap a gyermekvédelemben bántalmazott áldozatok támogatását szolgálná. Hozzátette, hogy így igyekeznek segítséget nyújtani azoknak, akik visszaélések áldozataivá váltak.
Gulyás Gergely: Magyar Péter vádbeszédet tartott
Toroczkai László felszólalásában azt mondta, hogy a Mi Hazánk támogatja a gyermekek védelmét. Hozzátette, hogy a családi pótlék emelése is segíthetne a helyzet javításában, ugyanakkor szerinte indokolt lenne a támogatás felhasználásának szigorúbb ellenőrzése.
Emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt évek egyik legnagyobb gyermekvédelmi botránya Kaleta Gábor ügye volt. Mint mondta, a volt diplomata gyermekpornográf felvételek birtoklása miatt került a hatóságok látókörébe, a bírósági döntés nyomán azonban szabadlábon maradhatott.
Toroczkai László beszélt a migrációs paktumról is. Emlékeztetett arra, hogy Magyarország fontos frontországgá vált, ezért az illegális bevándorlás egyik epicentruma lett.
A frakcióvezető szerint hiába erősíti meg a migrációs paktum az Európai Unió külső határainak védelmét, ez önmagában nem oldja meg a problémát. Hozzátette, hogy jelenleg az elfogott illegális határátlépőket visszatolják Szerbiába, a paktum szabályai azonban azt eredményezhetik, hogy az illegálisan érkezőket az uniós tagállamok területén kellene tartani.
Rétvári Bence arról beszélt, hogy a lakásotthonokban tett látogatásai során sok olyan gyermekkel találkozott, akik szeretethiányban szenvedtek. Hozzátette, hogy számos esetben azért volt szükség a gyermekek kiemelésére a családjukból, mert az otthoni környezet nem volt biztonságos számukra.
A KDNP frakcióvezetője szerint az örökbefogadott gyermekek számának növekedése azt mutatja, hogy egyre több család vállalja az örökbefogadást. Hozzátette, hogy sok pár egészségügyi okok miatt nem tud saját gyermeket nemzeni, ezért számukra az örökbefogadás jelenthet lehetőséget a családalapításra.
A politikus arról beszélt, hogy az elmúlt 16 évben jelentősen nőttek a gyermekvédelemre fordított források. Mint mondta,
míg 2010-ben 18 milliárd forint jutott erre a területre, addig idén már 122 milliárd forint áll rendelkezésre.
Hozzátette, hogy jelentősen emelkedett a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt letartóztatott elkövetők száma. Mint mondta, míg a második Orbán-kormány idején 81 ilyen elkövető volt bötönben, addig jelenleg már több mint 700-an vannak elzárva
Gulyás Gergely szerint a mniszterelnök beszéde vádbeszédnek hatott, ugyanakkor nem vette kellőképpen figyelembe azokat az intézkedéseket és eredményeket, amelyek az elmúlt 16 évben a gyermekvédelem területén születtek.
A Fidesz frakcióvezetője vezető miniszter úgy vélte, hogy a kormány számos lépést tett a rendszer megerősítése érdekében.
A politikus szerint abban széles körű egyetértés van, hogy a gyermekek számára a családias környezet biztosítja a legjobb feltételeket a felnövekedéshez. Hozzátette, hogy a nevelőszülők is arról számolhatnak be, hogy megfelelő állami támogatást kapnak, amelynek összege 2025-ben jelentősen emelkedett.
Gulyás Gergely elmondta, hogy az elmúlt tíz évben mintegy 60 százalékkal nőtt az évente megvalósuló örökbefogadások száma. Szerinte ebben jelentős szerepe volt a szabályok egyszerűsítésének, ezért a Fidesz támogatja az örökbefogadási eljárások további gyorsítását és könnyítését.
Bujdos Andrea Anna szerint önmagában nem elegendő felsorolni, hogy milyen esetek történtek a gyermekvédelemben. Úgy vélte, ennél fontosabb annak vizsgálata, hogy milyen következményei lettek ezeknek az eseményeknek, és milyen tanulságokat vontak le belőlük.
A Tisza frakcióvezetője szerint elengedhetetlen a gyermekvédelmi rendszer problémáinak alapos feltárása és átvilágítása. Hozzátette, hogy az ellátórendszer korszerűsítése nélkül nem lehet tartós megoldást találni ezeken területeken.
Magyar Péter válaszában azt mondta, hogy a gyermekek akkor járnak a legjobban, ha nem kell őket kiemelni a családjukból. Szerinte ehhez jól működő szociális rendszerre és olyan hatóságokra van szükség, amelyek időben segítséget tudnak nyújtani a bajba került családoknak.
A miniszterelnök a migrációs paktummal kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy annak elfogadásában a Tisza-kormány nem vett részt, mivel a folyamat korábban zajlott le. Hozzátette, hogy a dokumentum nemcsak azokat az elemeket tartalmazza, amelyeket a Mi Hazánk kifogásol, hanem olyan szigorításokat is, amelyek miatt többek között Olaszország is támogatta a megállapodást.
Az országgyűlési képviselők tiszteletdíjának csökkentéséről, valamint a még folyamatban lévő devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről is döntött az Országgyűlés.
A döntéshozatalok során az Országgyűlés megválasztotta a Tisza-frakció kezdeményezésére létrehozandó öt vizsgálóbizottság közül négynek a vezetőit és tagjait. A képviselők határoztak a Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló, a spontán privatizáció és a közvagyon elvesztésének körülményeit feltáró, a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló, valamint a gyermekvédelmi rendszer állapotát elemző bizottságok személyi összetételéről.
A végrehajtási visszaéléseket vizsgáló testület esetében későbbre halasztották a döntést. A bizottság élére Magyar Péter miniszterelnök Toroczkai Lászlót, a Mi Hazánk frakcióvezetőjét javasolta.
A parlament a házszabálytól eltérve tárgyalta az Országgyűlésről szóló törvény és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok költségcsökkentési célú módosítását is.
Fontos döntéseket hozott az Országgyűlés
Az országgyűlési képviselők tiszteletdíjának csökkentéséről, valamint a még folyamatban lévő devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről is döntött az Országgyűlés.
A döntéshozatalok során az Országgyűlés megválasztotta a Tisza-frakció kezdeményezésére létrehozandó öt vizsgálóbizottság közül négynek a vezetőit és tagjait.
A képviselők határoztak
- a Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló,
- a spontán privatizáció és a közvagyon elvesztésének körülményeit feltáró,
- a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló,
- valamint a gyermekvédelmi rendszer állapotát elemző bizottságok személyi összetételéről.
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