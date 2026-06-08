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Intesa Sanpaolo

Cápákkal teli medence a bankszektor, már a legrégebbi bank és a Generali is az étlapra került

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Felvette a kesztyűt a CIB anyabankja, nem nézi tétlenül az UniCredit expanzióját. Ha az Intesa Sanpaolo ajánlata sikerrel jár, és felvásárolja a Banca Monte dei Paschi di Sienát, egyrészt megszerzi a piacvezető pozíciót Olaszországban az UniCredit orra elől, másfelől bónuszként még egy hatalmas Generali-részvénypaketthez is hozzájut.
Murányi Ernő
2026.06.08, 13:40
Frissítve: 2026.06.08, 15:19

Az Intesa Sanpaolo 30,6 milliárd euróért vásárolná fel a Banca Monte dei Paschi di Sienát, a vételárat az olasz nagybank javarészt saját részvényeivel, kisebb részben készpénzben fizetné meg – közölte a CIB anyabankja hétfő reggel.

Intesa Sanpaolo Italian Banks Ahead of Earnings
Az Intesa Sanpaolo kivetette hálóját a világ legrégebbi bankjára / Fotó: Matteo Bastianelli

Az Intesa Sanpaolo ajánlata megmozgatta a milánói tőzsdét

A felvásárlással Európa egyik legértékesebb bankcsoportja jönne létre, és az Intesa megszerezné a piacvezető pozíciót Olaszországban, miközben a jelenlegi legértékesebb olasz bank, az UniCredit éppen a német Commerzbankot próbálja birodalmába befűzni.

Az Intesa közleményéből kiderül, hogy minden Monte Paschi-részvényért 1,6 darab saját részvényt és egy euró készpénzt kínál. A készpénzes komponens körülbelül hárommilliárd eurónak felelne meg.

Az ajánlat – melyet egy nappal azután tettek, hogy a Banco BPM egyenlő felek egyesülését javasolta a Monte Paschinak, amelynek eredményeként egy közel 50 milliárd euró értékű vállalat jönne létre – körülbelül 12,5 százalékos prémiumot jelent a Monte Paschi pénteki záróértékéhez mérten, nem csoda, hogy a piac rögtön lekereskedte a hírt, a Monte Paschi részvényei több mint 10 százalékkal drágultak hétfő reggel, míg az Intesáé 3,6 százalékkal gyengültek. 

Erősödtek azonban 2,8 százalékkal a Generali biztosító papírjai is, hogy miért, az alább derül ki.

Az ügylet egyben a legnagyobb tranzakció lenne az olasz pénzügyi szektor történetében, feltéve a koronát a szegmens 2024 végén megindult fellendülésére. 

  • A Banco BPM már felvásárolta az Anima Holding vagyonkezelőt, 
  • a Monte Paschi pedig a Mediobancát, 
  • miközben az UniCredit felvásárlási ajánlata a Banco BPM-re sikertelen volt. 

Utóbbi kudarcra Andrea Orcel, a német Commerzbank felvásárlását tervező UniCredit vezérigazgatója azzal reagált, hogy – mint mondta – továbbra is „figyelmesen” keresik a hazai piacon kínálkozó akvizíciós lehetőségeket.

 

A Generaliért is folyik a küzdelem

Az 1472-ben alapított Monte Paschi bekebelezése azonban jóval jelentősebb következményekkel járna az előbb említett tranzakciókhoz képest az olasz pénzügyi szektorra nézve, beleértve a biztosítási üzletágat is. 

A világ legrégebbi még működő bankjának tartott sienai bank ugyanis tavaly a Mediobanca megszerzésével egyben a Generali biztosító legnagyobb részvényesévé is vált.

Az Intesa amúgy nem rejtette véka alá, hogy ha létrejönne az üzlet, a Monte Paschi brandjét fiókjai nagyjából felével egyetemben 3-3,5 milliárd euró fejében az Unipol biztosítónak értékesítené. A biztosító pedig a Monte Paschi eszközeit a BPER Bancával egyesítené, amelyben már most is az Unipol a legnagyobb befektető.

Eközben az Intesa megtartaná a Monte Paschi által tavaly megvásárolt Mediobancát, valamint a Generali-részesedést, amely utóbbi már régóta felkeltette a potenciális befektetők érdeklődését, mivel domináns pozícióval rendelkezik az olasz biztosítási és vagyonkezelési szektorban.

Nem véletlen, hogy a CIB anyabankja a Monte Paschi-üzlettől függetlenül is egy további 3 százalékos részvénypakettet vett a Generaliban. 

Megszólalt az olasz jegybank elnöke is

Visszatérve a Monte Paschi-tranzakcióhoz, az Intesa az integrációs költséget körülbelül 2,1 milliárd euróra becsülte adózás előtt. Az adózás előtti költségszinergiák viszont évi nagyjából 1,5 milliárd euróra, a bevételszinergiák pedig évi mintegy 1,4 milliárd euróra rúgnának.

A Monte Paschi szintén megtartani kívánt befektetési banki egysége pedig megerősítené az Intesa jelenlétét az olasz piacon, ahol már egyébként most is több mint 2600 fiókkal és 14 millió ügyféllel rendelkezik a saját weboldala szerint.

A felvásárlási ajánlat hatalmas fordulatot jelent az Intesa stratégiájában, hiszen a pénzintézeti csoportot vezető Carlo Messina korábban úgy vélekedett, hogy nem vesz részt belföldi bankfelvásárlásokban, mert versenyjogi problémáktól tart. Ezek szerint most változott a helyzet. 

Mindenesetre a múlt hónapban Fabio Panetta, az Olasz Nemzeti Bank elnöke is megszólalt az olasz bankszektor konszolidációjával kapcsolatban. A jegybankár hangsúlyozta, hogy az ország robusztus pénzügyi szektora terjeszkedhet belföldön és a nyugat-európai régióban is, ám ez nem mehet a verseny rovására, és felhívta a figyelmet a túlzott koncentráció kockázatára is.

Az azonban egyértelműen kitetszik a történetből, hogy forrong az olasz pénzvilág, s előbb-utóbb ez a forrongás újra átcsaphat az országhatárokon. Kérdés, a Commerzbank után mi lehet a következő célpont, illetve valóban az olasz nagybankok konszolidálhatják-e az európai piacot. 

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