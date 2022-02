A Biggeorge Property, az egyik legnagyobb hazai ingatlanfejlesztő és befektető vállalat, 2020-ban indította el logisztikai üzletágát, LogStar néven. A LogStarral a cégcsoportnak komoly tervei vannak, folyamatosan keresi a fejlesztési és befektetési lehetőségeket az ország kiemelt gazdasági régióiban.

Az üzletág bővítését egy 7mrd Ft-os induló és 20Mrd Ft-os tervezett jegyzett tőkével létrehozott logisztikai ingatlanalap és egy 7Mrd Ft-os zöldkötvény kibocsátás is támogatja az elmúlt napok forrásbevonásának eredményeként.



A nemrég bemutatott, fejlesztés alatt álló LogStar Park Budapest M0-M3 mellett egy újabb ipari-logisztikai ingatlannal, a Westgate Üzleti Parkkal bővítette a cég a napokban a portfólióját.

Az üzleti park Budapest és Törökbálint határában található, közvetlenül az M1 autópálya mellett, és több csarnokban elosztva, összesen 17.900 m2 bérbeadható raktár és kapcsolódó irodaterülettel rendelkezik. A remek lokációt számos nemzetközi cég választotta telephelyének, ennek köszönhetően a jelenlegi bérbeadottság 80% feletti.



A LogStar tervei között szerepel az üzleti park további fejlesztése, felújítása, a bérbeadottság további emelése. Ezen felül az ingatlanon egy új, közel 8.000 m2 területű csarnok fejlesztésének előkészítése is megkezdődött.

A Westgate Üzleti Park tranzakció eladói oldalán a Logicor állt, az eladót a CBRE képviselte.

A logisztikai irányvonal nem teljesen új a Biggeorge Property-nél. Bár a cégcsoport elsősorban az egyik vezető hazai lakásfejlesztőként ismert, de ezen tevékenysége mellett fejlesztett irodaházakat, logisztikai épületeket, szállodát is, és mintegy 100,000 nm iroda-, ipari- és logisztikai épület portfolióval is rendelkezik. Kiemelkedő referenciái közé tartozik a korábban az Audinak fejlesztett 72,000 négyzetméteres logisztikai épületet Győrben.

A LogStar két spekulatív és egy BTS (build-to-suit) épülettel indított első logisztikai parkjában, a LogStar Park Budapest M0-M3-ban, amely Budapesten a XV. kerületben az M0 és M3 autópályák közvetlen közelében található.

Emellett előkészítési szakaszban van Székesfehérvár határában, az autópálya közelében a LogStar Park Fehérvár M7 logisztikai park. A park több, mint 65 hektáron terül el és 250 000 négyzetméter könnyűipari gyártó és logisztikai épület építhető rá.

A Biggeorge Property a LogStar üzletágában is kiemelt figyelmet fordít a fenntarthatóságra, és az energiahatékonyságra. Épületeire napelemeket telepít, magas hőszigetelésű szerkezeteket épít be, energiatakarékos LED világítást, okos mérőórarendszert telepít, illetve modern vízfelhasználási berendezésekkel ösztönzi a vízfogyasztás csökkentését is.

A Biggeorge Property

A Biggeorge Property az egyik legnagyobb magyar magántulajdonú ingatlanfejlesztő és befektető társaság, amely már több, mint húsz éve foglalkozik ingatlanfejlesztéssel, befektetéssel és üzemeltetéssel. A cégre jellemző innovatív, dinamikus szemléletnek és a részletek tökéletessége iránt elkötelezett szakértelemnek köszönhetően hosszú idő óta a hazai ingatlanpiac egyik meghatározó szereplője.