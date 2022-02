Miben mérhető egy ilyen komplex program hozzáadott értéke a magyar gazdasághoz, vagy szűkebben nézve a vállalkozások digitalizációjának hatékonyságához?

A Modern Vállalkozások Programja egy egyedülálló kezdeményezés, amely nemcsak halat ad, hanem hálót is biztosít az érintett vállalkozások számára. Mindenekelőtt szemléletet formál: megérteti az arra fogékonyokkal a digitális világ működését, egyfajta "heuréka" élményt ad és legyőzi a tudáshiányból adódó gátakat. Emellett egy nagyon kényelmes megoldás a vállalkozások számára azáltal, hogy a tanácsadóink házhoz mennek és a szolgáltatás díjmentes. Ráadásul a Program szinte a teljes hazai informatikai piacot is lefedi, hiszen ezernél több minősített beszállító partner szoftver termékei és szolgáltatásai is elérhetőek rajtunk keresztül.

Több digitalizációt ösztönző programot ismerni, részben piaci, részben állami indíttatásúakat. Miben bizonyul alkalmasabbnak a feladatra a Modern Vállalkozások Programja?

A Program radikálisan más formában működik, mint a korábbi digitalizációs forráskihelyezést célzó megoldások. A célcsoport igényét és tudását alapozza meg első lépésként, hogy a forrás azt követően már jobban hasznosulhasson. Az volt a tapasztalatunk, hogy a vállalkozók közül nagyon sokan féltek a digitális fejlesztéstől és nem értették, hogy miben fog nekik konkrétan segíteni. Ezért az első lépés az edukáció és a motiváció kialakítása volt. Ezt követte a pontos tervezési és testreszabási folyamat. Amikor a forrás is megérkezett, akkor a már jól előkészített talajon sokkal nagyobb eredményt lehetett elérni.

A digitalizációtól való félelem jelentette tehát a legnagyobb kihívást?

Az általános vállalkozói félelmek és a terület alulértékeltsége, az esetleges korábbi rossz tapasztalatok sok bizalmatlanságot szültek. Ezek eloszlatásával és az általános szemlélet átalakításával kellett kezdenünk a munkát. A helyzet ma már sokkal jobb, mint korábban, amit a számok is alátámasztanak. Tavaly az Európai Beruházási Bank felmérésén, a digitalizációs hajlandóságot és fejlesztési kedvet mérő uniós összehasonlításban a 7. helyet értük el, ami szenzációs eredmény.

Kott Ferenc Információs társadalom és digitális gazdaság szakértő, az MKIK Digitalizációs Kollégiumának elnöke. Az elmúlt években a hazai gazdaság digitalizációján dolgozott, több kiemelt gazdaságfejlesztési és digitalizációs program előkészítésében és magvalósításában vett részt. 2012-ben a VOSZ Év vállalkozójának választotta, 2015-ben az Információs Társadalomért szakmai érem, miniszteri kitüntetésben részesült.

Szó volt már tudásátadásról, tanácsadói hálózatról, szemléletváltásról. Mit tart a Program legmaradandóbb eredményének?

Ezek összességét. Az általunk létrehozott és a gyakorlatban is működő digitalizációs ökoszisztémát, amelynek a gerince a tanácsadó hálózat és az 1100 informatikai partner cég. Fontos, hogy a vállalkozók számára is könnyen elérhetők és díjmentesek vagyunk, és a kormányzat részéről érkező szakpolitikai megkeresésekre, igényekre is érdemi választ tudunk adni. Nagy előnye a Programnak a helyi beágyazottság és a tanácsadók, valamint a kamara iránt kiépült bizalom is.

Mi lehet a Program sorsa azt követően, hogy az előző uniós költségvetési ciklus, amelynek a keretéből működik a projekt, hamarosan lezárul?

Ez a Program kormányzati szempontból egy szakpolitikai svájcibicska, amire rábízható a pályázati rendszer egyszerűsítése, ágazati beavatkozások végezhetők, vagy akár más projektek is népszerűsíthetők általa. Természetesen folytatni szeretnénk a megkezdett munkát, amihez már több ízben is bizalmat kaptunk korábban, négyszer is megemelték a rendelkezésre álló keretet. Ennek érdekében tovább fejlődünk: nem csak területileg bővülünk, de mesterséges intelligenciát is aktívan fogjuk használni, hogy a szolgáltatásainkkal elért cégek száma elérhesse a százezres nagyságrendet.

A Program kezdeményezőjeként és egyik ötletgazdájaként milyen elvárásokat tűz ki a jövőre?

A Digitalizációs Kollégium elnökeként a kollégáimmal folyamatosan azon dolgozunk, hogy a hazai digitális gazdaság jelentős eredményeket érjen el, és néhány éven belül felérjünk az európai élmezőnybe. Ez egy rendkívül ambiciózus cél, de az eddigi eredmények bíztatóak. A szemléletváltozásában már komoly előrelépés történt, intenzív munkával ezt kell konkrét fejlesztési projektekre váltanunk.