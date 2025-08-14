Máris megmozdult valami a hazai építőiparban, és még csak most jön a fix 3 százalékos hitel

Bár júniusban havi alapon csökkent az építőipar teljesítménye, az összesített rendelési mutatók és a júniusban megkötött új szerződések 67,8 százalékos bővülése, mind a teljes szerződésállomány 17,9 százalékos növekedése a szektor teljesítmények erősödését hozhatja a következő hónapokban – derül ki az MBH Bank csütörtöki közleményéből, mely szerint az építőipar lendületét a mind a felújítási piacon keresztül, mind az új építésű lakásfejlesztéseken keresztül tudja támogatni a frissen bejelentett Otthon Start Program és az Új Gazdaságpolitikai Akcióterv építőipart és lakáspiacot érintő további intézkedései.

Fotó: Németh András Péter

Az elemzés szerint azonban a kilátások szempontjából az uniós források akadozása, a nagy állami beruházások elhalasztása és a gazdasági szereplők borús jövőképe miatti kapacitás bővítések visszafogása lassító tényező.

Az év második felében kilőhet az építőipar

Az MBH az építőipar további élénkülésére számít az év második felében is amit leginkább az segíthet, hogy az Új Gazdaságpolitikai Akcióterv 21 pontja közül 10 kapcsolódik a lakáspiachoz és építőiparhoz.

Ezzel együtt járhat az építőanyagok gyártóinak javuló kapacitáskihasználtsága is, valamint tovább emelkedhet az építési vállalkozók megrendelésállománya és munkaerőigénye is.

A piacnak további lendületet adhat az ősztől induló Otthon Start program is az elemzés szerint, hiszen az építőipart mind a felújítási piacon keresztül, mind az új építésű lakás fejlesztéseken keresztül tudja támogatni a program.

A jelentés ugyanakkor arra is rámutat, hogy az uniós támogatások hiánya fékezheti az ágazatot, hiszen így az állami és önkormányzati beruházások csak korlátozott volumenben tudnak megvalósulni, miközben a gazdasági környezet nehézségei miatt a nagyvállalatok is visszafogottan ruháznak be, különösen az ipari és kereskedelmi fejlesztések területén.

Arra is felhívja a figyelmet az MBH, hogy a szeptembertől elérhető, 3 százalékos fix kamatozású Otthon Start keresletélénkítő hatása miatt a kínálati oldalt is támogatná a kormány a nagy volumenű lakásépítések gyorsabb engedélyezésével és adminisztrációs terheinek a csökkentésével.