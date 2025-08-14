Szentkirályi Alexandra megütközött a budapesti buszok borzalmas kigyulladásán, azonnali kivizsgálást követel

A Fővárosi Közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője szerint azonnali vizsgálatra van szükség a kigyulladt BKK-buszok kapcsán – erről Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán nyilatkozott.

A Fővárosi Közgyűlés tagja Facebookon hívta fel a figyelmet a buszok állapotára Szentkirályi Alexandra / Fotó: Hatlaczki Balazs

Arra szólította fel a főpolgármestert: intézkedjen, hogy a budapestiek biztonságos körülmények között utazhassanak.

Csütörtökön közölte Facebook-oldalán, hogy a szerdai „borzalmas baleset” után rögtön másnap reggel újabb busz borult lángokba Budapesten, szerdán a belvárosban, csütörtökön pedig a Németvölgyi úton. Hozzátette azt is, hogy bár van olyan, hogy műszaki hiba miatt történik ilyen, leginkább mellbevágó, hogy azok a buszok, amelyeken budapestiek százezrei utaznak, napi szinten gyulladnak ki.

„Ez rémisztő nekem szülőként is, de legalább ennyire aggasztó ez minden embernek, aki napi szinten használja a közösségi közlekedést. De hol van ilyenkor Karácsony Gergely? Ahol egész nyáron: nyaral”

– fogalmazott a politikus.

A buszok régi és új problémái

Kiemelte, hogy a nyár kiváló alkalom lett volna arra, hogy a főpolgármester rendbe tegye a BKK–BKV körül kialakult vezetési válságot. Véleménye szerint azonnali vizsgálatra van szükség, mert a budapesti lakosok megérdemlik a válaszokat. Felszólította a főpolgármestert is, hogy a budapestieknek lehetősége legyen biztonságos körülmények között utazni.

A főpolgármester reakciója

Karácsony Gergely a közösségi oldalán biztosította a budapesti tömegközlekedés utasközönségét, hogy elrendeli az ügyek kivizsgálását. Elmondta, hogy 2022 óta nem volt ilyesmire példa, most azonban két nap alatt kétszer is, ezért az ügy azonnali vizsgálatot igényel. Haladéktalan tájékoztatást kért a BKV vezetésétől, és felkérte őket a szükséges lépések megtételére.