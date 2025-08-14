Horvátországba utazók, figyelem! Minden idők legnagyobb dugója jön a hétvégén!

Az idei év első hét hónapjában több mint 46 millió autó használta az Adriára vezető sztrádákat, ami körülbelül 2 millióval több, mint egy évvel korábban. Idén nyáron eddig még egyetlen hétvége sem telt el anélkül, hogy ne döntött volna csúcsot a horvát autópályák forgalma.
Az autópályákat kezelő cég, a HAC legfrissebb adatai szerint augusztus 8. és 10. között csaknem 1,1 millió autó hajtott fel a pályákra, ami 2 százalékkal több mint tavaly, a sofőrök pedig összesen bruttó 8,16 millió euró útdíjat fizettek. A HAC szóvivője szerint idén annyi az autó, hogy már hét közben sincsenek forgalommentes időszakok. Ezért
azt javasolják, hogy aki teheti, inkább éjszaka induljon útnak.
A legtöbb türelemre azonban továbbra is azoknak lesz szükségük, akik hétvégén indulna nyaralni.
Augusztus 15-én ünneplik Nagyboldogasszony napját Horvátországban, ami munkaszüneti nap. Emiatt
már csütörtök estétől megnövekedett forgalomra lehet számítani a sztrádákon.
A legkritikusabb pont továbbra is Zágráb környéke, ahol a Lucko fizetőkapunál várható komolyabb torlódás. De az A1-es és az A6-os autópálya bosiljevói csomópontjánál szintén dugóra lehet számítani. A jövőbeli torlódások csökkentése érdekében a horvát kormány több tehermentesítő autópálya építését is tervezi.
Az A7-es sztráda Rijeka (Fiume) és Senj (Zengg) között húzódna, ami jelentősen csökkentené a bosiljevói csomópont terheltségét. Emellett a horvátok Zágráb körül egy új gyűrűt is építenének, a jelenlegi elkerülőúttól mintegy 20 kilométerrel távolabb.
