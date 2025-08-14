Bejelentést tett az egyik legnagyobb magyarországi boltlánc: azonnali önkéntes árcsökkentés veszi kezdetét, mostantól él az akció - ezt akarja látni a kormány

Az Aldi Magyarország egy átfogó akció keretében mintegy 1500, nem élelmiszer jellegű termék árát csökkenti – közölte a cég.
Az Aldi 2025-ben már harmadszor csökkenti az üzletei középső sorain található nem élelmiszer jellegű termékek árát. Az akció augusztus 14-től él és mintegy 1500 árucikkre vonatkozik.
A kínálatban számos
így akár 50 százalék engedménnyel vásárolhatóak meg.
Az iskolakezdés előtt, a nyár utolsó hónapjában az Aldi ismét jelentős kedvezményekkel segíti a magyar családokat
– nyilatkozta Bernhard Haider, az Aldi Magyarország országos ügyvezető igazgatója.
„A vásárlók most maximálisan kihasználhatják a megtakarítási lehetőségeket, a heti akciós árcsökkentések és a vásárlási kuponok mellett most ezernél is jóval több árleszállított termék közül választhatnak” – tette hozzá.
A német cég ezzel a videóval reklámozza a nyár végi akcióját:
Korábban a Világgazdaság azt is megírta, hogy versenyfelügyeleti eljárást indított az Aldi Magyarországgal szemben a Gazdasági Versenyhivatal (GVH).
A Magyarországon közel 200 bolttal rendelkező kiskereskedelmi vállalkozás olyan piacelsőségi állításokat alkalmaz kereskedelmi kommunikációjában, amelyek valószínűsíthetően nem felelnek meg a valóságnak – közölte a GVH.
A versenyfelügyeleti eljárás megindítása még nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette.
Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul.
