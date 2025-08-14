Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
null
Aldi
árucikk
kedvezmény

Bejelentést tett az egyik legnagyobb magyarországi boltlánc: azonnali önkéntes árcsökkentés veszi kezdetét, mostantól él az akció - ezt akarja látni a kormány

Közel 1500 termék árát csökkenti az Aldi.
VG
2025.08.14., 12:10

Az Aldi Magyarország egy átfogó akció keretében mintegy 1500, nem élelmiszer jellegű termék árát csökkenti – közölte a cég.

Közel 1500 termék árát csökkenti az Aldi / Fotó: Aldi

Az Aldi 2025-ben már harmadszor csökkenti az üzletei középső sorain található nem élelmiszer jellegű termékek árát. Az akció augusztus 14-től él és mintegy 1500 árucikkre vonatkozik. 

A kínálatban számos 

  • konyhai 
  • háztartási eszköz, 
  • ruházati termék, 
  • továbbá játékok 
  • és egyéb árucikkek kaptak kedvezményt, 

így akár 50 százalék engedménnyel vásárolhatóak meg.

Az iskolakezdés előtt, a nyár utolsó hónapjában az Aldi ismét jelentős kedvezményekkel segíti a magyar családokat

– nyilatkozta Bernhard Haider, az Aldi Magyarország országos ügyvezető igazgatója. 

„A vásárlók most maximálisan kihasználhatják a megtakarítási lehetőségeket, a heti akciós árcsökkentések és a vásárlási kuponok mellett most ezernél is jóval több árleszállított termék közül választhatnak” – tette hozzá.

A német cég ezzel a videóval reklámozza a nyár végi akcióját:

 

Korábban a Világgazdaság azt is megírta, hogy versenyfelügyeleti eljárást indított az Aldi Magyarországgal szemben a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). 

A Magyarországon közel 200 bolttal rendelkező kiskereskedelmi vállalkozás olyan piacelsőségi állításokat alkalmaz kereskedelmi kommunikációjában, amelyek valószínűsíthetően nem felelnek meg a valóságnak – közölte a GVH.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása még nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. 

Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul.

3 perc
chip

Elképesztő kínai felsülés: a kínai mesterségesintelligencia-csodagyerek megbukott a kínai csipekkel

Mégsem érkezik a DeepSeek-MI új fejlesztése
7 perc
árrésstop

Terjed a magyar példa, ősszel Szerbiában is jön az árrésstop, több ezer termékre

A szerb árrésstop több ezer termékre terjed majd ki, azt várják tőle, hogy 15-20 százalékkal csökkennek az árak.
2 perc
diplomáciai csúcsüzem

Máris itt a földindulás a Trump–Putyin-csúcstalálkozó előtt: feloldják a szankciók egy részét az amerikaiak

Az Egyesült Államok ideiglenesen feloldott bizonyos, Oroszország ellen bevezetett szankciókat, hogy lehetővé tegye az orosz és az amerikai elnök pénteki találkozóját Alaszkában.

