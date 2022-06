Cégautóadó Magyarországon

2009-ben, amikor bevezették a cégautóadót, a KKV-k tömegesen íratták le cégeikről az autókat magánautóra váltva, a nagyobb cégek azonban nem tudták ezt megcsinálni.

A 2009-es és a mostani intézkedés között azonban van egy óriási különbség. Ugyan maga a 2022-as emelés átlagosan 84%-os a különböző teljesítményű autók között, ami egy jelentős szám, viszont valamennyit enyhít rajta, hogy csupán néhány hónapra tervezik bevezetni.

Kinek kell cégautóadót fizetni?

A cégautóadó minden olyan személyautóra megfizetendő, amely cég tulajdonában áll, vagy egy cég lízingeli. Ez alól van néhány kivétel, mint például a zöld rendszámos autók, amikről tudni kell, hogy a teljesen elektromos és a plug-in hibrid autók tartoznak ide, a klasszikus hibridek nem.

(Ha zöld rendszámos autót vezetsz, akkor is érdemes kivárnod a cikk végét, mert Neked is hoztunk jó híreket ebben a cikkben.)

Az cégautóadó ideiglenes emelése rengeteg vállalkozást rosszul érint, ezért hoztunk néhány tippet, amivel kompenzálható a dupla cégautóadó, hogy a többi megnövelt teher mellett ne fájjon annyira a 2022. július 1-től december 31-ig tartó, dupla cégautóadós időszak.

Mik a lehetőségek a dupla cégautóadó kompenzálására?

Mivel ez egy átmeneti intézkedés, semmiképp nem érdemes leíratni az autókat a cégről, már csak azért is érdemes megtartani a cégautót, mert minden költségét le lehet írni továbbra is az autónak, ami még így is egy nagyon nagy előny.

Az is előfordulhat, hogy valakit a számolásai arra buzdítanak, hogy a cégautót átíratja magánautónak, vagy egyébként is rendelkezik olyan magánautóval, amit céges célra használ. Itt 2 fő eset érvényesülhet:

A vállalkozás vezetője/tulajdonosa a saját magánautóját használja a vállalkozás érdekében: Ebben az esetben kiküldetési rendelvényt vezetve el tudja számolni az autó használatát, tehát a céges büdzséből legálisan át tudja tenni pénzét a magánzsebébe, így gyakorlatilag “kifizetve” önmagát - természetesen cégautóadó fizetése nélkül.

Ebben az esetben kiküldetési rendelvényt vezetve el tudja számolni az autó használatát, tehát a céges büdzséből legálisan át tudja tenni pénzét a magánzsebébe, így gyakorlatilag “kifizetve” önmagát - természetesen cégautóadó fizetése nélkül. A cég egyik alkalmazottja a magánautóját céges célra használja: Ezt ugyanúgy kiküldetési rendelvény vezetésével lehet elszámolni, ismét csak cégautóadó nélkül. Ezzel a módszerrel a munkáltatók teljesen legálisan ki tudják fizetni az alkalmazottjuknak azt, hogy a saját gépkocsiját használja üzleti célból - sokan örülnek ennek a módszernek, hiszen nem kell zsebből fizetniük őket.

Ennyi az annyi: A statisztikák szerint kiküldetési rendelvény használatával, egy átlagos magánautó futásával egy évben 1,5 millió forintot lehet elszámolni.

Mi a helyzet a lízinges céges autókkal?

A ő esetükben általában a következő a dilemma: Útnyilvántartást vezessek és számoljak el 90-100% lízing ÁFA-t, vagy maradjak az átalányadónál, ahol viszont csak 50% lízing ÁFA-t lehet levonni, de nem kell útnyilvántartást vezetni?Mivel a céges utak arányában lehet az ÁFA-t levonni, a kérdésre a válasz azon múlik, hogy a céges útjaidnak hány százalék az aránya.

Ha nem éri el a céges használat az 50%-ot, akkor érdemes lehet az átalányadót választani, de onnantól, hogy meghaladja az 50%-ot, egyre jobban megéri útnyilvántartást vezetni, mivel ha például 100% a céges használat, akkor kétszer annyi lízing ÁFA-t lehet visszaigényelni, mint átalányadózással.

Ennyi az annyi: Egy átlagos autónál 1,7 millió forinttal több marad a zsebedben útnyilvántartás vezetésével.

Munkába járás elszámolása

Mint ismeretes, akik bejárásra használják a céges autót, azoknak jóval alacsonyabb a céges útarányuk.

Azt viszont jóval kevesebben tudják, hogy bár ma alapvetően a munkába járás magánútnak minősül, itt is vannak kivételek, ahol bizony céges útnak lehet tekinteni a munkába be- és onnan hazajárást.

Ezek a körülmények a következők:

Olyan Covidhoz hasonló veszélyhelyzet van, ahol a tömegközlekedéssel történő munkába járás nem biztonságos.

Gazdaságilag indokolt a gépkocsival történő munkába járás, mivel tömegközlekedéssel sokkal több időt venne igénybe.

Ez teljesen logikus is, mivel munka alapú gazdaságban mindenkinek az az érdeke, hogy ne a tömegközlekedésben zötykölődj másfél órán keresztül, ha autóval harmadannyi idő alatt be tudnál érni.

Ráadásul ezekben a szituációkban a céges utak aránya nagyon könnyen eléri a 90-100%-ot is, így dupla lízing ÁFA-t tudnak visszaigényelni azok, akik útnyilvántartás vezetésére váltanak átalányadózásról. Láthatjuk, hogy nem kérdés ebben az esetben a fent említett "útnyilvántartás vs. átalányadó" kérdése.

Azt is jó tudni, hogy minél drágább az autód, illetve minél magasabb a céges utak aránya, annál inkább megéri útnyilvántartást vezetni - a zöld rendszámos autósokra is ugyanúgy vonatkoznak az útnyilvántartással és a kiküldetési rendelvénnyel járó előnyök, csak nekik mindezek mellett még cégautóadót sem kell fizetniük.

Mivel érdemes útnyilvántartást készíteni?

Az útnyilvántartástól egészen addig ódzkodtak sokan, amíg meg nem jelentek az útnyilvántartó programok.

Ezek közül is a RoadRecord útnyilvántartó program az, amelyik igazán kiemelkedő Magyarországon, hiszen 3+1 féle módon lehet benne automatikusan rögzíteni az utakat mobilapplikációból, ráadásul a kiküldetési rendelvény használói és a lízingesek mellett a kisteherautósok is használhatják útnyilvántartáshoz menetlevél helyett, amennyiben nem pénzért szállítanak árut.

A RoadRecord mellett szól az is, hogy a mobilalkalmazásban rögzített utakból a számítógépen havi 7 perc alatt készíthető útnyilvántartás, ahol a beépített házi NAV-ellenőr funkció a nyomtatás előtt 70 logikai ütközést vizsgál, hogy a végeredmény minden esetben egy 100%-ban NAV-álló útnyilvántartás legyen.

