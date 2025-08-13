Végre valósággá válik: tényleg autópályával kötik össze Magyarország két nagy városát – Lázár Jánosék újabb döntést hoztak

Öt pályázót hívott meg ajánlattételre a 4-es főút Debrecen és Nyíregyháza közötti, kétszer két sávosra bővítendő szakasz terveinek elkészítésére az Építési és Közlekedési Minisztérium – írja a Magyar Építők. A Dehir.hu információi szerint eredményes volt a minisztérium feltételes tervezési közbeszerzési eljárásának részvételi szakasza.
Korábban a Világgazdaság megírta, hogy jelentős közúti fejlesztésbe kezdenének Kelet-Magyarországon. Lázár János minisztériuma Nyíregyháza és Debrecen gazdasági övezetei között nagy kapacitású, biztonságos közúti összeköttetést teremtene autópálya révén.
A felhívásra öt cég jelentkezett: a zalaegerszegi Pannonway Építő Kft. és a debreceni Cívis Komplex Mérnök Kft. konzorciuma, valamint négy budapesti tervező cég, az Unitef’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt., a Főmterv Mérnöki Tervező Zrt., az Utiber Közúti Beruházó Kft., valamint a Roden Mérnöki Iroda Kft. Az építési és közlekedési minisztérium mind az öt jelentkezőt felkérte ajánlattételre.
A nyertes cégnek az engedélyezési és kiviteli terveket kell majd elkészítenie egy mintegy 35 kilométer hosszú egybefüggő – ebből 10 kilométer meglévő, 25 kilométer új nyomvonalon vezetett – kétszer két sávos közúti kapcsolat létrehozásához.
A fejlesztésre váró szakasz a 354. sz. főút – távlati Debrecen keleti elkerülő szakasz csomópontjától a 4. sz. főút – M3 autópálya csomópontjáig tart
A nyertesnek meg kell majd terveznie a 4. sz. főút/Oláhrét utca csomópont és a 100. sz. vasútvonal 2606+63 kilométerszelvényében lévő vasúti keresztezés közötti szakasz (200 méter) burkolaterősítés és szélesítés dokumentációját.
Része a kiírásnak a 4. sz. főút és a Hajdúhadháznál futó 49101 j. út közötti új közúti kapcsolat előzetes környezeti vizsgálati dokumentációjának elkészítése és a kapcsolódó határozat megszerzése. Az útvonal itt várhatóan 3200 méteren fut majd.
A projektben mindemellett Debrecenben egy komplex mérnökségi telepet is létesítenek, várhatóan 1500 négyzetméter hasznos összterületű irodaépülettel, 1500 négyzetméter hasznos alapterületű műhellyel és 1500 négyzetméter hasznos alapterületű sótárolóval.
A 4-es főút Debrecen és Nyíregyháza közötti négysávosítását a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánította.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.