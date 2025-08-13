Végre valósággá válik: tényleg autópályával kötik össze Magyarország két nagy városát – Lázár Jánosék újabb döntést hoztak

Öt pályázót hívott meg ajánlattételre a 4-es főút Debrecen és Nyíregyháza közötti, kétszer két sávosra bővítendő szakasz terveinek elkészítésére az Építési és Közlekedési Minisztérium – írja a Magyar Építők. A Dehir.hu információi szerint eredményes volt a minisztérium feltételes tervezési közbeszerzési eljárásának részvételi szakasza.

Fotó: Németh András Péter (illusztráció)

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy jelentős közúti fejlesztésbe kezdenének Kelet-Magyarországon. Lázár János minisztériuma Nyíregyháza és Debrecen gazdasági övezetei között nagy kapacitású, biztonságos közúti összeköttetést teremtene autópálya révén.

A felhívásra öt cég jelentkezett: a zalaegerszegi Pannonway Építő Kft. és a debreceni Cívis Komplex Mérnök Kft. konzorciuma, valamint négy budapesti tervező cég, az Unitef’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt., a Főmterv Mérnöki Tervező Zrt., az Utiber Közúti Beruházó Kft., valamint a Roden Mérnöki Iroda Kft. Az építési és közlekedési minisztérium mind az öt jelentkezőt felkérte ajánlattételre.

A nyertes cégnek az engedélyezési és kiviteli terveket kell majd elkészítenie egy mintegy 35 kilométer hosszú egybefüggő – ebből 10 kilométer meglévő, 25 kilométer új nyomvonalon vezetett – kétszer két sávos közúti kapcsolat létrehozásához.

A fejlesztésre váró szakasz a 354. sz. főút – távlati Debrecen keleti elkerülő szakasz csomópontjától a 4. sz. főút – M3 autópálya csomópontjáig tart

tervezetten hat darab külön szintű csomóponttal és a hozzá kapcsolódó alcsomópontokkal,

továbbá három darab kétsávos körforgalommal,

19 darab műtárggyal a kétszer két sávos külterületi elsőrendű főút paramétereinek megfelelően,

valamennyi érintett közmű kiváltásával

és a szükséges engedélyek megszerzésével.

A nyertesnek meg kell majd terveznie a 4. sz. főút/Oláhrét utca csomópont és a 100. sz. vasútvonal 2606+63 kilométerszelvényében lévő vasúti keresztezés közötti szakasz (200 méter) burkolaterősítés és szélesítés dokumentációját.

Része a kiírásnak a 4. sz. főút és a Hajdúhadháznál futó 49101 j. út közötti új közúti kapcsolat előzetes környezeti vizsgálati dokumentációjának elkészítése és a kapcsolódó határozat megszerzése. Az útvonal itt várhatóan 3200 méteren fut majd.