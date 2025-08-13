Tovább terjeszkedik a magyarországi hátterű energetikai cégcsoport

A magyarországi hátterű, svájci központú MET Csoport megkapta az összes szükséges hatósági jóváhagyást, és így lezárta a liege-i székhelyű Mega Group International energia- és távközlési szolgáltató 68,5 százalékos tulajdonrészének felvásárlását. A tranzakció sikeres zárásával a MET Csoport pénzügyi stabilitása és szakértelme a Mega ügyfelei számára is elérhetővé válik Belgiumban és Hollandiában – derült ki a vállalat szerdai közleményéből.

A MET Csoport belép a belga és holland energiapiacokra a Mega többségi tulajdonrészének megszerzésével / Fotó: MET Csoport

Az akvizíció megteremti a lehetőségét annak, hogy a Mega tovább terjeszkedjen a Benelux államokban az üzleti ügyfelek irányába, a MET pedig Európa-szerte a lakossági ügyfelek felé nyisson.

A Mega Group International elsősorban a belga és holland lakossági ügyfeleknek nyújt földgáz-, villamosenergia- és távközlési szolgáltatásokat. A 2013-ban alapított vállalat Belgium öt legnagyobb energiakereskedője közé tartozik mintegy ötszázezer ügyféllel.

A megállapodás értelmében a MET Csoport 68,5 százalékos részesedést szerzett a Mega cégcsoportban. A fennmaradó 31,5 százalékos tulajdonrész az alapítók, egyben a Mega jelenlegi társ-vezérigazgatói, Michael Corhay és Thomas Coune kezében marad, akik továbbra is részt vesznek a vállalat vezetésében.

Új piacokat szerzett a MET Csoport

A kommünikében kiemelték, hogy a MET globális portfóliójára támaszkodva a Mega kiterjesztheti értékesítési tevékenységét a belga és holland kis- és középvállalatok, valamint ipari fogyasztók felé is. A felvásárlás célja az is, hogy megalapozza a MET kiskereskedelmi tevékenységének bővítését több európai piacon, illetve bővíti a vállalat portfólióját és szakértelmét a lakossági ügyfelek kiszolgálásában.

Lakatos Benjamin, a MET Csoport elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy azért döntöttek a tranzakció mellett, mert hiszik, hogy a lakossági szegmens kulcsszerepet játszik az energetikai értékláncunkban.

„Meggyőződésem, hogy a Mega lakossági értékesítési tapasztalata és a MET kockázatkezelési rendszere együttesen olyan szinergiákat teremt, amelyek nemcsak számunkra, hanem az ügyfeleink számára is előnyösek lesznek. Mérföldkőként tekintünk a belgiumi és hollandiai akvizícióra, amely kiválóan illeszkedik nyugat-európai stratégiánkhoz” – hangsúlyozta a cégvezető.