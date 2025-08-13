Megindultak felfelé a BÉT nagyjai, az OTP vezeti a menetet

Zöldben nyitott a BÉT szerdán, a pesti parkett indexe 0,24 százalékkal 104 283 pontig erősödött a gongszó utáni percekben. A pesti tőzsde kedden kisebb mínuszba csúszott, annak ellenére, hogy csak az OTP zárt pirosban a blue chipek közül.

Megindultak felfelé a BÉT nagyjai / Fotó: Vémi Zoltán

Az OTP 0,56 százalékkal 30 270 forintig, a Mol 0,07 százalékkal 3000 forintig, a Richter 0,1 százalékkal 10 460 forintig, a Magyar Telekom pedig 0,32 százalékkal 1880 forintig emelkedett a nyitás utáni percekben.

A nyugat-európai piacokra átragadt a keddi amerikai optimizmus, amelyet az egyre biztosabb Fed-kamatvágás reménye alapozott meg, és 1,1–1,4 százalék közti pluszba tolta a tengerentúli indexeket a keddi kereskedésben. A német DAX 0,4, a francia CAC 0,3, az átfogó Euro Stoxx pedig 0,4 százalékos pluszban nyitotta a szerdai kereskedést. Az amerikai határidős indexek a keddi nagy futam után szerdára is pozitív nyitást irányoznak elő.

A forint az erős oldalon kezdte a napot, az euró ellenében ugyanott adják, mint kedd éjszaka, 395,3 környékén, a dollárral szemben viszont még tovább javított a devizánk, 0,1 százalékos napi pluszban jár, 338,1 környékén. A forint a keddi amerikai inflációs adat után indult meg a zöldhasúval szemben, az adatközlés előtti 341,3 környéki szintről 0,9 százalékkal, 3 egységgel javult az árfolyam a forint javára.