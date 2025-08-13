Lázasan készülnek az amerikai-orosz csúcsra mind a két oldalon

Gőzerővel zajlik a pénteki amerikai-orosz csúcstalálkozó előkészítése, így kedden telefonon egyeztetett Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter – közölte Tammy Bruce amerikai külügyi szóvivő.
A megbeszélésen a két külügyminiszter megerősítette, hogy mindkét oldal elkötelezett Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójának sikere iránt. Ugyanakkor Karoline Leavit, a Fehér Ház szóvivője azt jelölte meg az alaszkai találkozó céljaként, hogy Trump jobb képet kapjon arról, miként lehet a háború lezárását elérni, hozzátéve, hogy
az elnök a békét ösztönző lépések során a konfliktusban érintett minden félhez mély tisztelettel viszonyul.
A szóvivő felidézte azt is, hogy amikor Steve Witkoff elnöki különmegbízott múlt heti moszkvai látogatásán elhangzott az orosz kezdeményezés a csúcstalálkozóra, Donald Trump azonnal értesítette a lehetőségről Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és európai vezetőket. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy bár a találkozón az ukrajnai háború lezárására összpontosítanak, Trump más témákban is érdekelt, például a kétoldalú kapcsolatok erősítésében és akár a két ország közötti közvetlen repülőjáratok újraindításában is.
Leavitt szerint talán vannak tervek a jövőre nézve Donald Trump oroszországi látogatásáról is, de megjegyezte, hogy pénteken Alaszkában jön létre a találkozó, és jelenleg az áll a figyelem középpontjában.
