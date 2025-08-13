Deviza
Árfolyamok: 15 perckel
késleltetett adatok
orosz-ukrán háború
Donald Trump
Vlagyimir Putyin

Lázasan készülnek az amerikai-orosz csúcsra mind a két oldalon

Az alaszkai csúcstalálkozón az ukrajnai háború mellett azonban a kétoldalú kapcsolatokról is eshet szó. Az amerikai-orosz csúcstalálkozó közelebb hozhatja a háború lezárását.
VG/MTI
2025.08.13, 08:45
Frissítve: 2025.08.13, 08:46

Gőzerővel zajlik a pénteki amerikai-orosz csúcstalálkozó előkészítése, így kedden telefonon egyeztetett Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter – közölte Tammy Bruce amerikai külügyi szóvivő.

Az amerikai-orosz csúcstalálkozó előkészítéséről külügyminiszteri szinten is tárgyaltak/Fotó: AFP

Az amerikai-orosz csúcstalálkoz sikere iránt mindkét fél elkötelezett

A megbeszélésen a két külügyminiszter megerősítette, hogy mindkét oldal elkötelezett Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójának sikere iránt. Ugyanakkor Karoline Leavit, a Fehér Ház szóvivője azt jelölte meg az alaszkai találkozó céljaként, hogy Trump jobb képet kapjon arról, miként lehet a háború lezárását elérni, hozzátéve, hogy 

az elnök a békét ösztönző lépések során a konfliktusban érintett minden félhez mély tisztelettel viszonyul.

A szóvivő felidézte azt is, hogy amikor Steve Witkoff elnöki különmegbízott múlt heti moszkvai látogatásán elhangzott az orosz kezdeményezés a csúcstalálkozóra, Donald Trump azonnal értesítette a lehetőségről Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és európai vezetőket. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy bár a találkozón az ukrajnai háború lezárására összpontosítanak, Trump más témákban is érdekelt, például a kétoldalú kapcsolatok erősítésében és akár a két ország közötti közvetlen repülőjáratok újraindításában is.

Leavitt szerint talán vannak tervek a jövőre nézve Donald Trump oroszországi látogatásáról is, de megjegyezte, hogy pénteken Alaszkában jön létre a találkozó, és jelenleg az áll a figyelem középpontjában.

Orosz-ukrán háború

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
