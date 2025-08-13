Felhívást tett közzé az egyik legnagyobb magyarországi bank: fontos változást jön, keményen érinthet sokakat – ezt kell tenniük az ügyfeleknek, hogy megússzák

A banki alkalmazások használata nem ajánlott olyan mobiltelefonokon, amelyeknek az operációs rendszere módosítva van, azaz jailbreakelt vagy rootolt – közölte az Erste Bank. Az ilyen készülékeken október 13-tól a George App nem lesz használható.
A Délmagyar cikke szerint ezek a telefonok könnyebben válnak adatlopás vagy más visszaélések áldozatává. A banki alkalmazások bizalmas pénzügyi információkat kezelnek, ezért különösen fontos, hogy a George Appot csak gyári állapotú, megbízható készülékeken használják.
2025. október 13-tól a módosított rendszerű telefonokon nem aktiválható az alkalmazás, december 31. után pedig kizárják ezeket az eszközöket a George App használatából.
Semmilyen módon nem lehet majd használni ezt az alkalmazást az érintett telefonokon. Érdemes minél előbb gyári telefonra váltani és arra letölteni a banki alkalmazást.
A George Web továbbra is elérhető minden ügyfélnek. Csak e-Csatorna-azonosítóra, e-Csatorna-jelszóra és egy telefonra van szükség, amelyre küldhetik a hitelesítő kódot. A változtatás célja az ügyfelek pénzügyi adatainak védelme.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.