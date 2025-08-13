Felhívást tett közzé az egyik legnagyobb magyarországi bank: fontos változást jön, keményen érinthet sokakat – ezt kell tenniük az ügyfeleknek, hogy megússzák

A banki alkalmazások használata nem ajánlott olyan mobiltelefonokon, amelyeknek az operációs rendszere módosítva van, azaz jailbreakelt vagy rootolt – közölte az Erste Bank. Az ilyen készülékeken október 13-tól a George App nem lesz használható.

Szigorítás jön az Erste Banknál / Fotó: Shutterstock

A Délmagyar cikke szerint ezek a telefonok könnyebben válnak adatlopás vagy más visszaélések áldozatává. A banki alkalmazások bizalmas pénzügyi információkat kezelnek, ezért különösen fontos, hogy a George Appot csak gyári állapotú, megbízható készülékeken használják.

2025. október 13-tól a módosított rendszerű telefonokon nem aktiválható az alkalmazás, december 31. után pedig kizárják ezeket az eszközöket a George App használatából.

Semmilyen módon nem lehet majd használni ezt az alkalmazást az érintett telefonokon. Érdemes minél előbb gyári telefonra váltani és arra letölteni a banki alkalmazást.

A George Web továbbra is elérhető minden ügyfélnek. Csak e-Csatorna-azonosítóra, e-Csatorna-jelszóra és egy telefonra van szükség, amelyre küldhetik a hitelesítő kódot. A változtatás célja az ügyfelek pénzügyi adatainak védelme.