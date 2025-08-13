Otthon Start program: a hatalmas érdeklődés miatt már a mesterséges intelligenciát is beveti az egyik bank

Néhány nap alatt kétezernél is többen kalkuláltak és több százan iratkoztak fel a Gránit Bank Otthon Start programmal foglalkozó oldalán, hogy elkezdhessék az egyeztetést a szeptemberben induló támogatott lakáshitel igényléséről. A pénzintézet szerdai közleménye szerint immár bekapcsolódott a tájékoztatásba a bank virtuális ügyintézője, a Gránit Guru is. Az éjjel-nappal szolgálatban álló generatív MI alapú csetbot 2024. novemberi indulása óta már több mint 25 ezer ügyfélkérdésre válaszolt a bank termékeivel kapcsolatban, szerdától pedig már az új fix 3 százalékos kamatozású támogatott hitelprogram kapcsán is rendelkezésre áll.

Már a mesterséges intelligencia is ismeri az Otthon Start program részleteit / Fotó: Shuttertstock

A Gránit Bank a kommünikében hangsúlyozta, hogy a pénzintézetnél is dinamikusan nő az érdeklődők száma a szeptemberben induló Otthon Start program lakáshitele iránt, naponta csaknem ezren keresik fel az ügyfél-tájékoztatáshoz létrehozott Otthon Start oldalt, amelyen megtalálhatók a legfontosabb tudnivalók a hitelprogramról, és kalkulátorral kiszámítható a várható törlesztőrészlet. Néhány nap alatt pedig a további egyeztetésekre feliratkozók száma is több százat ért el.

„Az érdeklődők egy része már konkrét dokumentumokkal készül az Otthon Start indulására, és rendkívül sokan szeretnének gyorsan, személyre szabott támogatást kapni, amiben mától a bank generatív MI alapú innovációja, a Gránit Guru is segít. A csetbot 2024 vége óta közel 25 ezer kérdést válaszolt már meg lakás-, illetve munkáshitellel, valamint a babaváró kölcsönnel és a CSOK Plusszal kapcsolatban, emellett közel 200 személyre szabott kalkulációt is készített” – jelentette be Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője.

Megismerte az Otthon Start program részleteit a mesterséges intelligencia

Hozzátette, hogy a Guru már megismerte az új támogatási program részleteit, és a jogszabály esetleges változásával is lépést tart majd. Ugyanakkor nem kötelező a csetbottal kapcsolatba lépniük az ügyfeleknek, a programra regisztrált és a személyes beszélgetést választó ügyfeleket a bank tanácsadói hívják vissza.