Az árfolyam kereső oldalak is rendszeresen tanúbizonyságát teszik, hogy a válság bizony már mindennapjaink része. Még csak az aktuális árfolyamokat sem kell azonban ismerni ahhoz, hogy lássuk, ami itthon zajlik, az garantáltan nem viszi jó irányba a gazdaságot és az egyéni megélhetést. A helyzet Európa-szerte nem ismeretlen, viszont a nyugati társadalmak a jobb életszínvonalnak köszönhetően ebből is másként jönnek ki. Itthon az egyre növekvő munkanélküliség, a bezáró vállalkozások, az elszálló infláció és az élelmiszerárak drasztikus növekedése mellett az energiaválság is komoly problémákat okoz- és nem csak a háztartások szintjén.

Növekvő árak, csökkenő kereslet

A hatósági árak jelenlétének ellenére is az tapasztalható, hogy a bevásárlás bizony egyre többe kerül. Az üzletekben akár naponta átárazzák a termékeket, és meglepődve látjuk vásárlóként, mennyire értéktelenné vált a pénzünk. A napi árfolyam már csak hab a tortán, főleg, hogy a forint újabb és újabb negatív rekordokat döntöget. Az üzletekben szemmel láthatóan kevesebb a vásárló, sokan igyekeznek még az online elérhető kedvezőbb árakat kihasználni, de az üzemanyag árak növekedésével várhatóan a kiszállítás és a termékek árai is emelkedni fognak.

Energiaválság itthon is

Az energia talán még sosem bírt ekkora értékkel, mint manapság. A sárga csekkeken hamarosan már látható összegek egyértelműen megmutatják, mennyire mélyen kell a zsebbe nyúlni majd a fűtésért, a meleg víz előállításáért, és a főtt étel asztalra varázsolásáért. A helyzet egyre rosszabbnak tűnik, ráadásul a háztartásokon túl az önkormányzatok és a vállalkozások is fokozottan érintettek a problémában. Nem véletlen, hogy egyre többen döntenek a bezárás mellett, ami automatikusan maga után hozza az elbocsátási hullámot.

A gázt használó ingatlanok értéke egyértelműen csökkenni kezdett, de még menthető a helyzet azzal, ha jól szigetelt, könnyen felfűthető lakásról, házról van szó.

A korszerűtlen, régi nyílászárókkal rendelkező otthonok, melyek szigetelésnek is híján vannak, komoly értékcsökkenésen mehetnek keresztül az elkövetkező hónapokban. A szakemberek tavaszra teszik az legalább 30 százalékos értékvesztést. A nagy alapterületű ingatlanoktól is szabadulnának az emberek, hiszen nyilvánvaló, hogy az energiaárak nem fognak egyhamar csökkenni.

Kigazdálkodható a megélhetés?

Az okos kompromisszumoknak van itt az ideje. A tudatos vásárlásnak rendkívül fontos szerep jut. A luxust sokan már most sem engedhetik meg maguknak, persze minden viszonyítás kérdése. Az alacsony jövedelemmel rendelkezőknek akár az élelmiszer kapcsán is komoly megszorításokkal kell élniük, de az alsó középosztály is a bőrén érzi az árak emelkedését.

Az energiagazdálkodás új fejezetet nyitott mindannyiunk életében. Ha a gázárak drasztikus emelkedése nem lett volna elég, most a tűzifa is sokszoros áron beszerezhető. Köszönhető ez annak, hogy jelenleg azok is tűzifát vásárolnak, akiknek egyelőre még eszközük sincsen annak elhasználásához. A megnövekedett kereslet felhajtotta az árakat, ennek pedig sajnos azok látják kárát, akik korábban is tűzifával, akár kályhával voltak kénytelenek fűteni. A hőszigetelés fontosságára való figyelmeztetés a szükséges kormányzati támogatás nélkül nem sokat ér. Akik eddig sem engedhették meg maguknak a nyílászárók cseréjét és a homlokzati szigetelést, ők valószínűleg a továbbiakban sem tudják ezt megengedni maguknak, ezen pedig a kedvezőnek ítélt hitellehetőségek nem segítenek.

Árfolyam kereső a naprakész információkért

A forint/euró árfolyam elképesztő magasságokban szárnyal. A naponta megdöntött rekordok az árak emelkedésével és az inflációval is szoros kapcsolatban vannak. Az Euró vételi árfolyam alakulása gyakran megdöbbenti az embereket. Az MNB politikája a területen úgy tűnik, csődöt mondott, ez pedig továbbra sincs jó hatással a hazai fizetőeszköz értékállóságára.

Újratervezés, költségcsökkentés

Mit tehetünk annak érdekében, hogy túléljük ezt az időszakot teljes anyagi csőd nélkül? Az újratervezés és az alkalmazkodás most kiemelt jelentőséggel bírnak. Legyen szó akár az energia felhasználásáról, a munkavállalásról, vagy a rendelkezésre álló anyagiak beosztásáról, a tudatos döntéseké a főszerep. Az árfolyam kereső oldalak rendszerint pénzügyi tanácsokkal is szolgálnak, melyek hasznos segítséget jelenthetnek a hétköznapokban.