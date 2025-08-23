Deviza
szeszesitalpiac
brit
válság

Ki nem találnánk, mi dönti romba a brit kocsmakultúrát

Pandémiás kényszer vezette be a sorban állást a brit kocsmákban. Ahol az időközben felnőtté érett Z generáció továbbra is ragaszkodik a távolságtartáshoz, utcán kígyózó sorral riasztva a vendégeket. Elkeseredett pultosok táblákat tesznek ki, hogy gyertek és könyököljetek a pultra.
Faragó József
2025.08.23, 19:34
Frissítve: 2025.08.23, 19:40

Bár a britek szigorú etikett szerint, általában türelmesen várnak a sorukra, a kocsma mindig is kivételt képezett. Sosem volt illetlenség egyenest a pulthoz furakodni, és a csapossal szemkontaktust teremtve, soron kívül kérni egy sört. Úgy tűnik, a klasszikus kocsmakultúra felett győzelmet arat a britek sorbanállási kényszere, romba döntve a szeszesital-piac egyik fontos szegmensét. 

kocsmakultúra
A kocsmakultúra romlása a pandémiával kezdődött / Fotó: Jono Photography

A hagyományos kocsmakultúra vége?

Britként nagyon szeretjük a sorban állást. De az egyetlen hely, ahol még soha nem csináltunk ilyet, az a kocsma

nyilatkozta a The Wall Street Journalnak Kelly Maxwell, az angliai Sheffieldben található Neepsend Social Club & Canteen menedzsere. Az amerikai tőzsdei lap azért figyelt fel az egységre, mert nemrég kitettek egy táblát: Menjen a pulthoz!

De olyan táblákat is látni újabban, hogy 

hagyja a sort, könyököljön a pultra! 

A nyugat-londoni Rutland Arms csaposa, Lauren Hodgins gyakran rászól a sorban állókra:

 ez kocsma, nem WC!

Minden a pandémiával kezdődött 

A baj a világjárvány idején kezdődött, amikor a kocsmákba látogatók védelme érdekében átmenetileg szükség volt a távolságtartásra. 

Megrögzött kocsmalátogatók a Z generációt hibáztatják.

A zoomerek nagykorúvá válva is folytatták a megszokott sorbanállási gyakorlatot. Fiatalabb kocsmalátogatók szerint ez biztosítja a méltányosságot, szemben a hagyományos informális rendszerrel. 

A brit kocsmák rituális helyek, szinte szent terek

– hangsúlyozta Thomas Thurnell-Read, a Loughborough Egyetem szociológiaoktatója, aki számos kutatást végzett, és több tanulmányt írt a brit ivási kultúráról. Szerinte a fiatalok nem tisztelik úgy a kocsmát, mint az előző generációk.

Egy 2024-es kocsmai fogyasztói felmérés szerint ötből négy zoomer szívesebben látogatna el kocsmákba, ha karaokelehetőséget kínálnának, tematikus eseményekkel és élőzenével. A hagyományos vasárnapi ebéd és a klasszikus sör már nem vonzó. Ráadásul tavaly az Egyesült Királyságban minden ötödik 18–34 éves azt nyilatkozta, hogy nem fogyaszt alkoholt.

A Brit Sör- és Pubszövetség szerint tavaly közel 

háromszáz kocsma zárt be Angliában és Walesben.

Ágazati szakemberek attól tartanak, hogy a vendégeket elriasztó sorban állás csak ront a helyzeten.
 

